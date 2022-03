Di Băng chi bạc tỷ mua loạt túi Hermès, có những chiếc chỉ trong 3 ngày giá đã tăng hơn trăm triệu: Đúng là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền!

Luôn xuất hiện trên báo với những món quà đắt đỏ từ ông xã doanh nhân, nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng vừa khiến ai nấy trầm trồ khi thể hiện đẳng cấp của mình không chỉ ở khoản chịu chi mà còn ở khoản "biết đầu tư" chứ không "ném tiền qua cửa sổ".

Theo đó, nữ đại gia khoe trên trang cá nhân về chiếc túi Hermès mình vừa tậu trong 3 ngày đã tăng lên thêm hơn trăm triệu.

"Túi về 3 ngày giá lên lời hơn 'chăm chịu'. Xời… cái số gì sướng vậy trời", Đoàn Di Băng viết.

3 ngày mà đã tăng hơn 100 triệu, như vậy nếu bán nó đi, Di Băng có thể lời khoản này chỉ trong 3 ngày

Trước đó, trong dịp 8/3, Đoàn Di Băng đã tậu về tay một em Hermès Kelly size nhỏ da cá sấu trị giá "một tỷ tám trăm triệu".

Đây chỉ là một chiếc túi "bình thường" trong bộ sưu tầm túi hiệu bạc tỷ của Đoàn Di Băng. Trước đó, cô từng khoe cả một gia tài Hermès còn đồ sộ hơn thế. Nổi bật nhất trong số đó là tác phẩm quý hiếm Birkin Matte Himalayan Nilo Crocodile phiên bản không đính kim cương, giá hơn 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng).

Có những chiếc túi chỉ Di Băng sở hữu mà không phải ai có tiền cũng mua được...

Các thương hiệu xa xỉ khác cũng la liệt trong nhà cựu ca sĩ như Fendi Sunshine (71 triệu), Lady Dior in bướm 150 triệu đồng, Louis Vuitton On The Go Architectura 90 triệu, Gucci Diana 76 triệu, Dior Himalayan Lady Dior giá cả tỷ đồng,... cũng nằm gọn trong tay Di Băng.

Một phần trong bộ sưu tập túi hiệu của Di Băng

