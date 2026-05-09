Đẹp như mỹ nam này mới xứng được khen “công tử như ngọc”: Mọi đường nét đều tuyệt mỹ, chết chìm trong biển nhan sắc

Trong số các dự án phim đang ghi hình trên màn ảnh Hoa ngữ, Phù Sinh là cái tên đáng chú ý với sự góp mặt của cặp đôi nhan sắc Trần Triết Viễn - Vương Sở Nhiên. Dù phim mới khai máy chưa lâu, thế nhưng Trần Triết Viễn đã gây ấn tượng với một vài tạo hình rất ấn tượng.

Trần Triết Viễn sở hữu visual đỉnh nóc kịch trần.

Những hình ảnh leak của anh khi tham gia quay phim Phù Sinh đốn tim khán giả.

Thực tế, mỹ nam sinh năm 1996 dường như được yêu thích nhiều hơn với những tạo hình hiện đại, nổi bật nhất phải kể đến bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng cùng Triệu Lộ Tư. Thế nhưng kể từ sau Nhất Tiếu Tùy Ca, anh khiến nhiều khán giả phải thay đổi cái nhìn khi cho thấy bản thân cũng đẹp đến nao lòng khi đóng cổ trang.

Và bây giờ với những hình ảnh được leak ra khi quay phim Phù Sinh, dù chỉ là những ảnh leak nhưng Trần Triết Viễn vẫn mang đến dáng vẻ đúng chuẩn công tử như ngọc, mọi đường nét trên gương mặt đều vô cùng hoàn mỹ.

Trên mạng xã hội, khán giả đang dành những lời có cánh cho Trần Triết Viễn:

- Mỗi ngày ngập trong đống fancam của ảnh chính là hạnh phúc của tui, haha.

- Đẹp quá, mong kết có hậu.

- Khiếp đẹp trai thế trời.

- Quá trời cái nhan sắc Viễn ơi.

- Ồ wow luôn, tạo hình đúng công tử như ngọc nha.

- Sáng bừng, cao ráo trắng trẻo. Đẹp trai quá 100 điểm.

Nói thêm về Phù Sinh, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Sinh Vật Ngữ do Sa La Song Thụ sáng tác. Câu chuyện phim được đặt trong bối cảnh cả hiện đại lẫn cổ đại, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa yêu thụ Sa La sống hàng ngàn năm và chàng trai Ngao Sí.

Ở thời hiện đại, Sa La sống với thân phận của cô chủ tiệm đồ ngọt tên Bất Đình. Thông qua một thứ gọi là "trà phù sinh", Sa La lắng nghe những tâm sự của các sinh linh, từ con người cho đến yêu ma.

Màn kết hợp của cặp đôi nhan sắc Trần Triết Viễn và Vương Sở Nhiên trong Phù Sinh thực sự rất đáng để mong chờ.

Khoảnh khắc dễ thương của hai diễn viên trên phim trường.

Về phần Ngao Sí, chàng là hậu duệ của Đông Hải Long Vương, sở hữu tính cách nóng nảy và có mối ràng buộc đặc biệt với Sa La. Ngao Sí và Sa La là một cặp đôi oan gia, tạo nên nhiều tình huống tréo nghoe. Thế nhưng, họ lại dần dành cho nhau tình cảm sâu đậm.

Được biết, Phù Sinh có 3 bối cảnh cổ đại bao gồm Chiến Quốc, Đường, Tống và cả bối cảnh Dân Quốc. Tại đây, nhiều câu chuyện khác nhau sẽ lần lượt được kể qua từng tập phim, hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

nguồn: Douyin, Weibo