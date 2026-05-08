Từ bỏ hào quang showbiz, "Đệ nhất mỹ nam cổ trang" vạn người mê nay hì hục... bới đất nhặt giun giữa biệt thự tại Thượng Hải

Màn "lột xác" chấn động: Từ tổng tài bá đạo đến "ông bác làm vườn"

Nếu vô tình lướt qua bài đăng mới nhất của nam diễn viên này, nhiều người chắc chắn sẽ tưởng mình đang đi lạc vào trang cá nhân của một "ông bác rảnh rỗi" nào đó dưới khu phố. Không PR phim mới, không check-in nhà hàng Michelin sang chảnh, cũng chẳng màng đến những ồn ào "sập phòng" hay đấu đá phiên vị ngoài kia. Anh chỉ quanh quẩn ngắm nghía vườn hoa, tự đắc đăng dòng trạng thái: "Việc đầu tiên sau khi ngủ dậy là chụp một tấm ảnh cùng những bông hoa của tôi."

Nhân vật đang khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười này không ai khác chính là Nghiêm Khoan người từng được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nam cổ trang" của làng giải trí Hoa ngữ.

Sở hữu một căn biệt thự có sân vườn đắt đỏ giữa lòng Thượng Hải, nhưng Nghiêm Khoan không biến nó thành nơi phô trương sự xa hoa. Khoảng sân của anh khá khiêm tốn, không có bể bơi vô cực hay bãi cỏ rộng thênh thang đủ để đỗ siêu xe. Thay vào đó, góc sân nhỏ được lấp đầy bởi những chậu hoa xếp tầng tầng lớp lớp, con đường lát đá sạch sẽ và một chiếc bếp nướng BBQ để cả nhà quây quần xèo xèo thịt nướng những lúc rảnh rỗi.

Điều khiến cư dân mạng "sốc" nhất không phải là việc Nghiêm Khoan khoe nhà, mà là cách anh tự tay "hành xác" để chăm chút cho cơ ngơi này. Thay vì thuê thợ hay người làm vườn chuyên nghiệp, vị nam thần màn ảnh tự mình xắn tay áo lên làm từ A đến Z: mua cây giống, lắp ráp giá để hoa, tự tay bứng gốc, đào đất và chuyển chậu.

Làm việc vã mồ hôi, mệt đến rã rời cả hai chân nhưng Nghiêm Khoan lại vô cùng đắc ý khoe với người hâm mộ rằng mình đã "gầy đi được một ký" sau một ngày lao động vất vả.

Đáng chú ý nhất, hình ảnh Nghiêm Khoan mặc áo phông trắng xộc xệch, tóc tai tự nhiên không vuốt keo, tay lấm lem bùn đất đang hì hục đào bới đã đập tan mọi nghi ngờ về việc "ngôi sao làm màu chụp ảnh". Thậm chí, anh còn hào hứng kể chuyện trong lúc bới bùn thấy có giun đất, liền tiện tay... nhặt luôn đem về vứt vào vườn nhà để làm "lao động miễn phí" giúp tơi xốp đất đai.

Hành động chân chất đến mức khó tin của nam tài tử khiến fan hâm mộ vừa buồn cười vừa xót xa: "Trời ơi, nam thần thanh xuân của tôi nay đã thành lão nông phu thực thụ rồi!"

Đẳng cấp tuổi trung niên: Không thi thố đồ hiệu, chỉ thi xem ai "biết sống" hơn

Trong showbiz hiện tại, người ta quen với cảnh các ngôi sao khoe cuộc sống hoàn hảo đến mức vô thực: nhà cửa lúc nào cũng như căn hộ mẫu không vương hạt bụi, bếp núc không bao giờ có mùi khói dầu, những buổi trà chiều sang chảnh không tì vết. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy đôi khi lại tạo ra cảm giác lạnh lẽo, giả tạo.

Trái lại, những bức ảnh dính đầy bùn đất của Nghiêm Khoan lại tỏa ra thứ mùi vị rất thật của cuộc sống: mùi ẩm ướt của đất đai, mùi khói than nướng thịt và mùi ngọt ngào của những nụ hoa đang hé nở.

Anh đã chứng minh một chân lý phũ phàng nhưng công bằng của tự nhiên: Hoa sẽ không vì bạn là ngôi sao hạng A mà nở nhanh hơn, và đất đai cũng chẳng vì bạn từng lên hot search mạng xã hội mà tự nhiên tơi xốp. Mọi thứ đều cần thời gian, sự tỉ mỉ và lòng kiên nhẫn.

Giữa một thời đại mà ai cũng sống vội vã – vội vàng kiếm tiền, vội vàng nổi tiếng, vội vàng chứng tỏ bản thân con giun đất mà Nghiêm Khoan nhặt lên dường như chính là sự "kiên nhẫn" mà rất nhiều người đã đánh rơi.

Từ bỏ những hào quang phù phiếm, "lão nông" Nghiêm Khoan đang cho thấy cách chiến thắng vẻ vang và bình yên nhất của một người đàn ông khi bước vào tuổi trung niên: Không cần biến mình thành cỗ máy tạo đề tài trên mặt báo, mà là biết cách biến tháng ngày bình dị thành những niềm vui bền vững.

Trân Ni