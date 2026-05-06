Ahn Hyo Seop đã chính thức làm nên lịch sử tại Met Gala 2026 khi trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên sải bước trên thảm đỏ này sau 11 năm vắng bóng. Sự xuất hiện của ngôi sao 31 tuổi tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan đã chấm dứt quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng của các tài tử xứ Kim Chi kể từ sau lần tham dự của Bi Rain vào năm 2015.

Với cột mốc này, Ahn Hyo Seop đã ghi tên mình vào danh sách số ít các nam diễn viên Hàn Quốc từng dự tiệc Met, bên cạnh những bậc tiền bối như Lee Byung Hun và Kim Sung Soo từ năm 2013. Đây được xem là một khoảnh khắc lịch sử cho ngành giải trí Hàn Quốc, khẳng định vị thế của anh như một đại sứ văn hóa toàn cầu vượt ra ngoài lĩnh vực diễn xuất.

Trong màn ra mắt đầy ấn tượng này, nam diễn viên đã diện một thiết kế mang bóng dáng phong cách Art Deco được custom từ nhà mốt Valentino để hưởng ứng chủ đề "Fashion Is Art". Bộ trang phục của anh là sự kết hợp tinh tế giữa bộ vest sequin họa tiết đen và vàng cùng chiếc áo sơ mi lụa vàng sang trọng bên trong. Điểm nhấn đặc biệt giúp Ahn Hyo Seop thu hút mọi ánh nhìn chính là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thanh mảnh và đôi giày đính đinh tán vàng đầy kiêu sa.

Ngoài ra, bộ vest còn khéo léo lồng ghép chi tiết cúc áo truyền thống, tạo nên một tổng thể hài hòa và tôn vinh tinh thần nghệ thuật của đêm hội. Sự xuất hiện này hoàn toàn trái ngược với phong cách đơn giản của anh tại thảm đỏ Oscar trước đó, nơi anh diện một bộ suit truyền thống và cầm theo chiếc quạt tay để giải nhiệt dưới cái nóng của Los Angeles.

Với việc liên tiếp xuất hiện tại "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", thảm đỏ Oscar và giờ là Met Gala, Ahn Hyo Seop đã hoàn thiện danh hiệu "Triple crown toàn cầu" trên cả ba mặt trận truyền hình, điện ảnh và thời trang. Tháng 3.2026, anh cũng là nam khách mời duy nhất đến từ Hàn Quốc dự Paris Fashion Week Fall/Winter 26 cùng Saint Laurent - show diễn có mặt Rosé nhưng cả hai không có tương tác.

Trong khi đó, tại đêm hội Met Gala 2026 chứng kiến những màn hội ngộ thú vị của các ngôi sao Hàn Quốc, nổi bật là việc Ahn Hyo Seop gặp lại Jisoo sau khi cả hai cùng đóng chính trong bộ phim Toàn trí độc giả (Omniscient reader: The prophecy) vào năm 2025.

Cả hai vô tình gặp gỡ, kẻ trước người sau trên thảm xanh. Sau khi thay phiên chụp ảnh từ các phía, có khoảnh khắc ống kính ghi lại được cảnh Ahn Hyo Seop kiên nhẫn đứng chờ Jisoo thực hiện xong màn chụp ảnh đơn để cả hai có khung hình chung. Và không ai khác, kể cả BLACKPINK, Ahn Hyo Seop là người có ảnh đôi với Jisoo sớm nhất đại tiệc Met.

Khoảnh khắc Jisoo và Ahn Hyo Seop chờ đợi nhau trên thảm xanh Met Gala.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các thành viên BLACKPINK như Rosé, Lisa, Jisoo, Jennie cùng Karina của aespa trong bộ hanbok cách tân từ Prada đã tạo nên một bức tranh văn hóa rực rỡ, khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các ngôi sao Hàn Quốc tại sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh này.