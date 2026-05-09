Diện mạo không thể tin nổi của Goo Hye Sun sau 17 năm đóng Vườn Sao Băng

Chiều 8/5, tờ Mydaily đưa tin, Goo Hye Sun vừa chia sẻ lên trang cá nhân đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ vào hôm nữ diễn viên tụ tập đi chơi cùng 2 người bạn nam thân thiết. Trong clip, mỹ nhân Vườn Sao Băng tạo dáng nhí nhảnh, đáng yêu bên 2 người đàn em ở 1 tiệm photobooth. Ở buổi chụp hình ngày hôm đó, Goo Hye Sun đã lựa chọn phong cách preppy kết hợp giữa áo khoác đen với cà vạt. Trang phục mang phong cách học đường càng góp phần làm tôn lên nét đẹp trong veo của mỹ nhân 8X.

Video này nhanh chóng thu hút về hàng trăm ngàn lượt xem trong nháy mắt và trở thành chủ đề nóng gây bàn tán xôn xao trên các diễn đàn trực tuyến ở Hàn Quốc. Nguyên nhân khiến đoạn clip trở nên viral xuất phát từ nhan sắc trẻ đẹp thách thức thời gian của Goo Hye Sun. Chiêm ngưỡng dung nhan nữ diễn viên sinh năm 1984 trong toàn bộ video, công chúng không thể tin được rằng cô đã bước sang tuổi 42.

Quả thật, so với hồi “làm mưa làm gió” với vai diễn “nàng Cỏ” Geum Jan Di trong siêu phẩm Vườn Sao Băng cách đây 17 năm, Goo Hye Sun chẳng hề thay đổi 1 chút nào. Ban đầu, không ít khán giả còn tưởng nữ minh tinh họ Goo đăng clip cũ từ gần 20 năm trước lên mạng, nhưng hóa ra đoạn video này chỉ vừa mới được quay chụp cách đây ít ngày.

Goo Hye Sun vừa có màn “flex” nhan sắc trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ ở tuổi 42 trong đoạn video mới

Với mái tóc dài buông xõa kết hợp cùng trang phục mang phong cách học đường, nhiều khán giả nhận xét rằng nữ diễn viên 8X trông không hề thay đổi so với thời tung hoành trên màn ảnh ở bộ phim kinh điển Vườn Sao Băng hồi năm 2009 (ảnh trái). Ảnh: Naver

Goo Hye Sun tạo dáng nhí nhảnh, đáng yêu trước ống kính. Do cô quá trẻ trung so với tuổi thật nên không bị khán giả nhận xét là “cưa sừng làm nghé”. Ảnh: X

Nữ minh tinh họ Goo còn trông trẻ trung hơn hẳn so với 2 đàn em kém tuổi hơn mình. Nụ cười ngọt ngào, trong trẻo của người đẹp cũng khiến netizen “tan chảy”, khó lòng rời mắt. Ảnh: X

Công chúng không khỏi trầm trồ kinh ngạc trước visual “hack tuổi” thần sầu của Goo Hye Sun ở tuổi U45: “Thời gian dường như hoàn toàn lãng quên cô ấy rồi”, “Trông nữ diễn viên vẫn y hệt như thời đóng Vườn Sao Băng ấy. Thậm chí so với hồi Goo Hye Sun còn làm hot girl mạng cách đây hơn 20 năm thì cô ấy cũng chẳng thay đổi là bao luôn ấy”, “Nếu bảo Goo Hye Sun vẫn còn ở độ tuổi sinh viên thì tôi cũng còn tin nữa là” ,...

Đây không phải lần đầu Goo Hye Sun chiếm sóng truyền thông nhờ nhan sắc trẻ trung quên tuổi. Cách đây ít tháng, nữ nghệ sĩ họ Goo từng gây bão mạng xã hội khi chia sẻ 2 bức ảnh selfie trong lúc chờ đến lượt bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học KAIST. Trong ảnh, mỹ nhân Vườn Sao Băng diện trang phục trắng đơn giản, trang điểm tone cam nhẹ nhàng, buộc tóc 2 chùm.

Ở tuổi U45, cô có vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc, dụi mắt nhìn 10 lần cũng không thể tin nổi. Minh tinh được khen có làn da căng mịn, nhan sắc hoàn hảo và quá trẻ trung nên cho dù buộc tóc 2 chùm vẫn không bị chê lố lăng, “ố dề”. Với ngoại hình như uống thuốc tiên trẻ mãi không già, bị thời gian bỏ quên của mình, dễ hiểu khi người đẹp này được nhiều chàng trai trẻ tuổi tại đại học tỏ tình, theo đuổi. Trước tình cảm của các chàng trai, Goo Hye Sun cho biết cô đều lịch sự từ chối vì hiện tại không muốn hẹn hò.

Diện mạo trẻ trung gây sốc của Goo Hye Sun đã khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng. Nếu không nói chẳng ai biết nữ diễn viên này đã ở ngưỡng U45. Ảnh: X

Goo Hye Sun sinh năm 1984, trở nên nổi tiếng khắp châu Á sau khi tham gia diễn xuất ở các bộ phim như Vườn Sao Băng, Đức Vua Và Tôi, Vũ Điệu Tình Yêu, Bác Sĩ Ma Cà Rồng…

Về tình duyên, Goo Hye Sun kết hôn với tài tử Ahn Jae Hyun hồi giữa năm 2016 chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Vào thời điểm “đường ai nấy đi”, nữ minh tinh Vườn Sao Băng cho biết cô đã có 1 cuộc hôn nhân địa ngục với Ahn Jae Hyun. Nữ diễn viên tố Ahn Jae Hyun bạc tình, lăng nhăng và thiếu tôn trọng vợ, nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào.

Sau đó, Dispatch đã công bố loạt tin nhắn giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun để chứng minh nữ diễn viên họ Goo nói dối. Theo đó, nam tài tử sinh năm 1987 chưa từng ruồng rẫy hay nói xấu vợ như lời mỹ nhân họ Goo tố cáo. Đỉnh điểm là tới tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun đã đâm đơn kiện Goo Hye Sun ra tòa và khẳng định “sự thật đã trở nên sai lệch do những khẳng định 1 chiều trên mạng xã hội của vợ cũ”. Sau hàng loạt lùm xùm, Goo Hye Sun tuyên bố giải nghệ, đi học thạc sĩ. Và cặp đôi 1 thời cũng mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.