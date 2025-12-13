Đen Vâu xin lỗi Mỹ Tâm vì lùm xùm

20 giờ tối 13/12, concert See The Light của Mỹ Tâm chính thức diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, trở thành một trong những đêm nhạc quy mô lớn nhất dịp cuối năm. Theo thông tin từ fanpage, khoảng 40 nghìn khán giả đã có mặt trực tiếp, tạo nên bầu không khí choáng ngợp ngay từ những phút đầu. Sau loạt tiết mục solo mang đậm dấu ấn cá nhân, Mỹ Tâm giới thiệu khách mời đầu tiên của đêm diễn là Đen Vâu - cái tên khiến cả sân vận động đồng loạt vỡ òa.

Sự kết hợp của hai nghệ sĩ được thể hiện qua ca khúc Xe Đạp, nơi giọng rap mộc mạc, giàu tự sự của Đen Vâu hòa quyện cùng cách xử lý tinh tế, đầy cảm xúc của Mỹ Tâm. Mỹ Tâm chia sẻ về duyên gặp gỡ với Đen Vâu, về sự đồng điệu trong quan điểm sống và cách cả hai tìm thấy tiếng nói chung để gắn bó trong âm nhạc. Về phía mình, Đen Vâu bày tỏ sự trân trọng đặc biệt dành cho nữ ca sĩ, gọi Tri Âm là giá trị mà anh tâm đắc, tin rằng Mỹ Tâm đã và đang lan tỏa ánh sáng tích cực đến mọi người, đồng thời cho biết anh cảm thấy đó là một “phước phần” khi được đứng chung sân khấu với đàn chị trong đêm nhạc này.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Đen Vâu bất ngờ quay sang nói lời xin lỗi Mỹ Tâm ngay trên sân khấu. Nam rapper chân thành chia sẻ rằng trong những ngày gần đây có một số thông tin liên quan đến anh, và anh muốn gửi lời xin lỗi nếu những câu chuyện ấy vô tình ảnh hưởng đến Mỹ Tâm. "Có một số tin tức về em những ngày hôm nay, em xin lỗi chị nếu những chuyện về em ảnh hưởng", Đen nói. Cách nói chậm rãi, ánh mắt trầm lắng cùng sự nghiêm túc trong từng câu chữ khiến không khí sân khấu lắng lại.

Phản ứng của Mỹ Tâm ngay sau đó lại khiến khán giả không khỏi ấm lòng. Nữ ca sĩ nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Em có hả?” và hỏi thăm nam rapper như một cách trấn an, đồng thời thể hiện sự quan tâm thật sự đến đàn em. Không một lời phán xét, không đào sâu vào lùm xùm, cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đủ để cho thấy sự tử tế và chân thành giữa hai nghệ sĩ hàng đầu. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan tỏa, khiến nhiều khán giả xúc động bởi sự giản dị, ấm áp hiếm thấy trên một sân khấu có quy mô hàng chục nghìn người.

Trước đó một ngày, trong show diễn ngày 12/12 tại TP.HCM, Đen Vâu cũng từng khiến khán giả chú ý khi cúi rạp người trên sân khấu để cảm ơn và gửi lời xin lỗi. Nam rapper nhẹ nhàng chia sẻ rằng anh không biết cách làm cho mọi người tự hào, nhưng mong khán giả tin rằng anh sẽ luôn là một người bạn đáng tin cậy. Thần sắc buồn rầu, ánh mắt trầm xuống cùng nụ cười gượng gạo mà anh cố giữ để trấn an người hâm mộ đã khiến không ít fan xót xa.

Ngay sau đó, nhiều khán giả đã chủ động lên tiếng động viên, khẳng định họ vẫn ở phía sau, vẫn tin tưởng và ủng hộ Đen Vâu dù bất kỳ sóng gió nào xảy ra. Với những người yêu nhạc của anh, Đen chưa bao giờ cần đến sự ồn ào, cũng không dựa vào drama hay chiêu trò để tồn tại. Điều khiến họ ở lại, tiếp tục tin và chờ đợi, luôn là âm nhạc giàu cảm xúc, là nhân cách điềm đạm và sự kiên trì giữ gìn lòng tử tế mà Đen Vâu theo đuổi suốt nhiều năm qua.