Đen Vâu buồn rầu, cúi gập người

Tối 12/12, không khí tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ như vỡ òa cùng đại nhạc hội quy tụ loạt sao Vbiz đình đám: SOOBIN, Hoàng Thùy Linh, MIN, Tóc Tiên, Erik, Quang Hùng MasterD, Thể Thiên… Dù mỗi nghệ sĩ đều mang đến một cá tính âm nhạc riêng, gần như mọi sự chú ý của khán giả dồn về Đen Vâu.

Đen Vâu biểu diễn hôm 12/12

Giữ đúng tinh thần quen thuộc, Đen Vâu bước lên sân khấu với giao diện mộc mạc, giản dị mà vẫn cuốn hút. Khép lại màn trình diễn, Đen Vâu cúi rạp người, cảm ơn và gửi lời xin lỗi đến khán giả. Đen nhẹ nhàng chia sẻ: “Đen không biết cách làm cho mọi người tự hào nhưng hãy tin rằng người bạn này sẽ luôn là niềm tin của mọi người.” Câu nói chân thành nhanh chóng được fan chia sẻ rầm rộ, tạo thành một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đen buồn rầu, cúi gập người trước khán giả (ảnh: Nguyễn Minh Cảnh)

Thần sắc buồn rầu, ánh mắt trầm xuống và cách anh cố gắng nở nụ cười để trấn an người hâm mộ khiến không ít fan xót xa. Nhiều người chủ động lên tiếng động viên, khẳng định họ vẫn luôn ở phía sau, vẫn tin tưởng và ủng hộ anh dù có bất kỳ sóng gió nào xảy ra. Đối với khán giả yêu nhạc Đen, anh chưa từng cần phải ồn ào, chưa từng cần tạo drama hay chiêu trò. Thứ khiến họ tự hào luôn là âm nhạc, nhân cách và cách anh kiên trì giữ gìn sự tử tế.

Đối với khán giả yêu nhạc Đen, anh chưa từng cần phải ồn ào, chưa từng cần tạo drama hay chiêu trò (ảnh: FC Đen Vâu)

Đen Vâu, tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 tại Quảng Ninh được xem là một trong những rapper có sức ảnh hưởng lớn nhất của Vpop hiện nay. Xuất phát điểm là một nhân viên công ty môi trường, anh bắt đầu viết rap như một cách để trút nỗi lòng và tìm lối thoát khỏi bộn bề cuộc sống. Từ Đưa Nhau Đi Trốn đến Hai Triệu Năm, Lối Nhỏ, Trốn Tìm, Mang Tiền Về Cho Mẹ,... mỗi ca khúc đều mang màu sắc rất riêng: nhiều chất thơ, nhiều tự sự, nhiều nỗi buồn đẹp mà chỉ Đen mới kể được.

Trải qua hơn một thập kỷ làm nhạc, Đen vẫn giữ cho mình lối sống giản đơn, tránh xa thị phi, không phô trương đời tư. Chính điều này khiến khán giả càng yêu quý anh, xem anh như một người bạn gần gũi luôn nói hộ những nỗi niềm của họ qua từng câu rap. Tình cảm của khán giả dành cho Đen vẫn chưa từng thay đổi. Với họ, Đen chưa bao giờ cần phải cố gắng để khiến ai tự hào, bởi chính sự chân thành và tử tế của anh đã đủ để giữ một chỗ đứng không ai thay thế trong lòng công chúng.