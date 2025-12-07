Những ngày qua, loạt thông tin liên quan đến Dự án Nuôi Em của Hoàng Hoa Trung sáng lập nhận được sự quan tâm của công chúng. Đến chiều 7/12, Đen Vâu chính thức có thông báo trên Fanpage liên quan đến dự án này.

Cụ thể, trong bài đăng, Đen Vâu cho biết anh và ekip chỉ là mạnh thường quân với mong muốn được chăm lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao. Nam rapper khẳng định không sáng lập, không quản lý, không tham gia vận hành hay quyết định ngân sách của dự án "Nuôi Em".

Liên quan đến doanh thu bài hát "Nấu Ăn Cho Em", Đen Vâu giải thích rõ 100% số tiền thu được anh đều dành cho hoạt động thiện nguyện, nhưng không chỉ hỗ trợDự án Nuôi Em mà còn chuyển tới các chương trình xã hội khác do Nhà nước và các ban ngành triển khai. Đen Vâu cho biết cảm thấy buồn trước những thông tin đang diễn ra nhưng kêu gọi mọi người bình tĩnh chờ kết luận chính thức.

Đen Vâu chính thức có phản hồi liên quan đến "Nuôi Em"

Cụ thể bài đăng của Đen Vâu như sau:

Chào quý khán giả và Đồng Âm.

Hôm nay, Đen có đọc và nghe được nhiều thông tin liên quan đến dự án Nuôi Em. Đen biết mọi người đang rất lo lắng, và bản thân Đen cũng đang rất buồn. Với tư cách là một người ủng hộ vật chất, tinh thần cho dự án Nuôi Em từ lâu, Đen thấy mình cũng có trách nhiệm chia sẻ rõ ràng một số điều với mọi người ngay lúc này.

Về mối quan hệ giữa Đen và dự án Nuôi Em: Đen và ekip tham gia với tư cách là người ủng hộ, cũng như bao mạnh thường quân khác. Hàng năm Đen và ekip vẫn đang gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án của Nuôi Em (đây là chi phí của cá nhân Đen và ekip, không phải từ doanh thu bài hát Nấu Ăn Cho Em). Đen (cùng toàn bộ ekip) không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án Nuôi Em. Cũng như mọi người, Đen đóng góp cho dự án với niềm tin vào con người, vào niềm mong muốn được lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng và cho xã hội.

Với bài hát Nấu Ăn Cho Em và cách sử dụng doanh thu dành cho thiện nguyện: không thể phủ nhận, chính niềm tin và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội từ dự án Nuôi Em, và cụ thể hơn là từ chuyến đi thực tế cùng đội ngũ Nuôi Em lên vùng cao thăm các bé, đã giúp Đen tràn đầy cảm hứng để viết nên Nấu Ăn Cho Em. Và như đã công bố từ đầu, tất cả doanh thu từ bài hát này được Đen dành cho thiện nguyện. Không chỉ là dành cho các dự án của Nuôi Em, mà còn dành cho các chương trình khác của ban ngành, Nhà nước.

Đen hiểu những suy tư buồn bực lúc này vì cũng như mọi người, số tiền ủng hộ đến từ công sức lao động của cả tập thể, và nếu những sai sót (nếu có) này là sự thật, niềm tin bị đổ vỡ sẽ không gì bù đắp lại được. Tuy nhiên trước khi vội kết luận, chúng ta cũng cần bình tĩnh lại và chờ câu trả lời minh bạch và rõ ràng từ đội ngũ Nuôi Em. Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ. Và cũng vẫn rất hy vọng rằng dù cho kết quả có như thế nào, niềm tin, lòng trắc ẩn và tình yêu thương con người, cho những hoàn cảnh chẳng may yếu thế hơn vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người con Việt Nam chúng ta.

Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và giám sát hành trình này cùng Đen.

Bên dưới phần bình luận, Đen Vâu cũng thống kê cụ thể số tiền anh làm thiện nguyện từ doanh thu bài hát Nấu Ăn Cho Em như sau:

- Lần 1 – 14/06/2023: 500 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam.

- Lần 2 – 16/11/2023: Tổng 550 triệu đồng, gồm: 200 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM; 350 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam

- Lần 3 – 18/03/2024: 400 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam.

- Lần 4 – 15/11/2024: Tổng 550 triệu đồng, gồm: 150 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM; 400 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam

- Lần 5 – 15/08/2025: 860 triệu đồng chuyển đến Quỹ Vì Người Nghèo Trung ương.

Liên quan đến sự việc này, vào chiều 7/12, Hoàng Hoa Trung cũng đăng thông báo: "Với tinh thần minh bạch và trách nhiệm, Nuôi Em xin phép đăng tải thông báo này để xác nhận sẵn sàng thông tin công khai, rõ ràng và đầy đủ nhất tới cộng đồng. Đồng thời, chúng tôi vẫn đang tích cực thu nhận thông tin để có 1 bài tổng thể và sẵn sàng giải đáp mọi thông tin chi tiết qua hộp thư duannuoiem@gmail.com hoặc vui lòng cung cấp xuống phía dưới bình luận bài viết này.

Đầu tiên, Nuôi Em xin trân trọng ghi nhận tất cả các vấn đề, thắc mắc và góp ý thiện chí đã được chia sẻ trên các kênh truyền thông chính thức và mạng xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các phụ trách của dự án đã khẩn trương tiến hành cuộc họp với các thành viên chủ chốt để kiểm tra và đối chiếu thông tin. Hiện tại chúng tôi đã ghi nhận những thông tin sau (tiếp tục được ghi nhận) và sẽ có phản hồi vào tối nay 7/12 lúc 22h".

Đen Vâu và Hoàng Hoa Trung trong hậu trường MV

Nuôi Em được giới thiệu là dự án thiện nguyện sáng lập năm 2014, hướng đến việc hỗ trợ bữa trưa cho học sinh vùng cao. Theo người sáng lập, nhà hảo tâm chỉ cần đóng góp một khoản nhỏ mỗi ngày để "nhận nuôi" một em, giúp duy trì bếp ăn và hạn chế tình trạng bỏ học.

Đen Vâu từng chia sẻ: "Thực ra, Đen tham gia quỹ Nuôi Em của anh Hoàng Hoa Trung từ lâu rồi nhưng theo những cách nhỏ lẻ thôi. Một lần, anh Hoàng Hoa Trung nói với Đen là có một số trường hợp nhiều anh chị nuôi, nhiều người không đủ điều kiện để nuôi nữa nên có những em đang được nuôi rồi thì tự nhiên lại không được nuôi nữa. Nghe vậy mình thấy thương các em. Thà không biết đến thì không sao. Mình nghĩ mình làm nhạc mình có nguồn thu đều đặn để khi có những trường hợp như thế thì các em vẫn tiếp tục được nuôi, không cần phải đợi chờ ai đó nhận nuôi tiếp. Đó là lý do ca khúc ra đời".

Thời điểm sau khi ra mắt ca khúc Nấu Ăn Cho Em, Hoàng Hoa Trung chia sẻ trên báo chí: "Sau khi được Đen và sản phẩm âm nhạc của anh lan tỏa, đã có hơn 30.000 em nhỏ được nhận nuôi".