Nam NSƯT được hứa “bị gì thì xin Nhà nước phong làm anh hùng”: U80 giàu có, chủ công ty yến sào nổi tiếng

Sự nghiệp lừng lẫy, được hứa “bị gì thì xin Nhà nước phong làm anh hùng”

Nghệ sĩ Hai Nhất (tên thật là Nguyễn Mai A), sinh năm 1948 tại Hải Phòng. Thời trẻ, ông từng đi bộ đội, năm 1978, Hai Nhất ra quân và vào Nam lập nghiệp rồi tình cờ gặp được đạo diễn Hồng Sến và bén duyên với nghệ thuật.

Trong sự nghiệp của mình, NSƯT Hai Nhất đảm nhận hàng trăm vai diễn nhưng để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng khán giả và cả ông là bộ phim “Biệt động Sài Gòn” với vai Ba Cẩn.

Trong Biệt động Sài Gòn, nghệ sĩ Hai Nhất đóng vai Ba Cẩn, một kẻ hèn nhát, ham hưởng thụ để rồi phản bội lại đồng chí đống đội, bán mình cho kẻ địch và cuối cùng phải nhận cái chết đau đớn...

Với gương mặt dữ dằn và ánh mắt luôn láo liên, gian xảo, Hai Nhất đã thực sự làm lên một vai diễn phản diện đúng nghĩa. Đến mức, sau khi phim được trình chiếu, ông bị ghét cay ghét đắng.

NSƯT Hai Nhất.

Nam nghệ sĩ từng kể trong chương trình “Alo phim nghe” của HTV: “Khi tôi ra đường có những bà già nắm tay áo tôi lại rồi đấm thùm thụp vào lưng và nói: “Sao ông ác như thế?”. Các cháu học sinh mười mấy tuổi gặp tôi thì cùng đồng thanh “ê tên phản bội”.

Ngoài vai diễn này, NSƯT Hai Nhất còn nhớ mãi khi được mời đóng vai Năm Can. “Khi đạo diễn mời tôi đóng vai Năm Can, tôi rất sợ. Thứ nhất là tôi đã qua vai Ba Cẩn, khán giả quá ghét rồi. Trước đó tôi cũng đã đóng một vai ác ôn ở huyện Chợ Mới – An Giang và suýt chết vì vai này.

Nên tôi gặp đạo diễn và Trung tướng – nhà văn Hữu Ước là 2 người làm phim này để từ chối. Trung tướng Hữu Ước nói với tôi là, anh cứ đóng phim này đi, nếu anh có bị làm sao thì tôi đề nghị Nhà nước phong cho anh là anh hùng.

Đạo diễn Long Vân làm rất nhiều phim về Sài Gòn thì tôi đều tham gia. Lúc đó anh Long Vân nói: “Không lẽ mày bỏ tao?”. Trong khi vai phản diện trong phim là biên kịch viết đo ni đóng giày cho tôi. Cho nên tôi về suy nghĩ và quyết tâm làm”, NSƯT Hai Nhất kể trong chương trình Alo phim nghe của HTV.

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật 40 năm của mình, nghệ sĩ Hai Nhất tham gia hơn 100 vai diễn và gắn liền với nhiều vai phản diện.

Ngoài Biệt động Sài Gòn, ông còn được khán giả biết đến qua các phim như Mùa nước nổi, Săn bắt cướp, Không chùn bước, Hương phù sa, Tiếng cú đêm, Kẻ giấu mặt, Con gái ông trùm, Lời tạ từ trong mưa, Những người con biệt động Sài Gòn, Hồ sơ lửa, Bản tình ca dữ dội...

Vì nghệ sĩ Hai Nhất đóng vai phản diện quá đạt, nên nhiều khán giả nhầm tưởng ông là người ghê gớm, dữ dằn. Nhưng thực ra, ở ngoài đời, ngôi sao phim Biệt động Sài Gòn lại dễ gần, hiền lành và không thích chốn ồn ào, phô trương.

Nam NSƯT và con trai - diễn viên Thành Đạt.

U80 chủ công ty yến sào, sống trong biệt thự giàu có

Tạp chí Thanh Niên Việt viết, những năm gần đây, nghệ sĩ Hai Nhất không còn hoạt động nghệ thuật mà chuyển sang nuôi yến kinh doanh. Ông sở hữu một công ty yến sào có tiếng, nhờ đó trở thành "đại gia ngầm" của showbiz Việt.

Hiện tại, nam NSƯT sống cùng gia đình trong một căn biệt thự đồ sộ, có mặt tiền nằm trên một con phố đông đúc ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 (nay là phường Tân Mỹ). Cơ ngơi nay ông vừa dùng để ở, vừa làm công ty.

Trong chương trình Ký ức vui vẻ, NSND Hồng Vân từng tiết lộ về sự giàu có và công việc làm ăn phát đạt của nghệ sĩ Hai Nhất. Nữ NSND nói: "Anh Hai Nhất ở ngoài rất giàu, ông chủ bự nhưng vì đóng vai phản diện quá đạt nên chúng tôi "sợ" không dám lại gần".

Vì kinh tế khá giả, nên ở tuổi U80, nghệ sĩ Hai Nhất tận hưởng cuộc sống bình yên, sung túc bên vợ con và các cháu. Ông có một con trai nối nghiệp diễn xuất là diễn viên Thành Đạt, con dâu là ca sĩ, diễn viên Hải Băng.

Về sức khỏe, báo Vietnament đưa tin, hồi năm 2023, nam NSƯT bị đột quỵ. Sau nhiều ngày được chăm sóc đặc biệt, nghệ sĩ đã qua cơn nguy kịch. Đến đầu tháng 4/2024, NSƯT Hai Nhất bị viêm đường ruột cấp, phải cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Hiện tại, sức khỏe của nghệ sĩ Hai Nhất đã ổn định. Trên trang cá nhân, ông thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống thường ngày của mình.

Ông bị viêm đường ruột, phải cấp cứu hồi tháng 4 năm ngoái.

nghệ sĩ Hai Nhất vinh dự nhận được Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Điện ảnh sau 40 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Nam NSƯT cùng gia đình đứng trước căn nhà mặt tiền khu Phú Mỹ Hưng, TPHCM.

Đầu năm 2025, sau nhiều năm vắng bóng khỏi làng giải trí, nghệ sĩ Hai Nhất bất ngờ tái xuất bằng việc tham gia chương trình casting tuyển diễn viên cho đài HTV. Sự trở lại của nam NSƯT thu hút nhiều chú ý.

Ngoài ra, tháng 3/2025, nghệ sĩ Hai Nhất vinh dự nhận được Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Điện ảnh sau 40 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Tờ Thanh Niên Việt tríc lời ngôi sao của Biệt động Sài Gòn tâm sự: "Qua mấy chục năm phấn đấu với phim trường, cuối cùng, tôi cũng nhận được những Danh hiệu quý giá vào dịp lễ kỷ niêm 50 năm giải phóng miền Nam".