Đen Vâu - Hoàng Thuỳ Linh cười tươi rói, cùng dàn sao tập luyện diễu hành sáng 29/8 tại SVĐ Mỹ Đình

Sáng 29/8, tại SVĐ Mỹ Đình diễn ra buổi tập duyệt trước thềm Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025). Trong Khối văn hoá - thể thao tập duyệt sáng nay, nhiều nghệ sĩ như NSND Lê Khanh, NSNS Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Mai Thu Quỳnh, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Thanh Sơn, Trang Pháp,... đã có mặt, háo hức tập duyệt trong không khí đầy tự hào.

Trong sáng nay, các nghệ sĩ diện trang phục đơn giản, thoải mái để tập duyệt một lần nữa trước khi diễn ra Tổng duyệt vô cùng quan trọng vào 6 giờ 30 sáng mai. Trên trang cá nhân, Trang Pháp cập nhật tình hình tập duyệt và dành sự khâm phục trước tinh thần của các nghệ sĩ gạo cội.

Nữ ca sĩ viết: "Thật sự khâm phục các Cô, Chú nghệ sĩ gạo cội, khi các Cô Chú luôn đi tập đầy năng lượng dưới thời tiết và điều kiện nắng nóng, vất vả như thế này. Hôm nay con học được rất nhiều điều đáng quý từ các Cô Chú!".

Dàn sao rạng rỡ trong ngày tập duyệt chuẩn bị Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Trong buổi tập sáng nay, Trang Pháp và 9 gương mặt nghệ sĩ - vận động viên đã tập đi lại phần nâng dải lụa xe mô hình Khối văn hoá thể thao. Trong hàng, ngoài Thanh Sơn, Thu Quỳnh,... thì sự xuất hiện của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh gây chú ý không ngớt. Theo đó, cả hai đi cùng hàng và được xếp ở vị trí sát rạt nhau. Trong quá trình tập duyệt, cả hai vô cùng chăm chú, và có những giây phút cười tươi rói khi di chuyển. Những khoảnh khắc của chung của cả hai vô cùng tự nhiên và đáng yêu, khiến dân mạng không khỏi thích thú.

10 nghệ sĩ - vận động viên nâng dải lụa xe mô hình Khối văn hoá - thể thao

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đi cuối hàng, cười tươi rói khi tập duyệt

10 nghệ sĩ - VĐV đi theo xe mô hình chia làm 2. Nhóm 1 bao gồm: Hoàng Thuỳ Linh, Đen Vâu, Thanh Sơn, Trang Pháp, Thu Quỳnh và nhóm 2 bao gồm: Tuấn Cry, Việt Hoa, VĐV Ngô Tùng Lâm, Minh Thu, Tô Dũng

Trước đó, trong buổi sơ duyệt vào tối 27/8, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh được xếp đứng khá gần nhau trong hàng ngũ. Không chỉ vậy, cả hai còn cùng tham gia nhóm nghệ sĩ đảm nhận nhiệm vụ nâng dải lụa xe mô hình Khối văn hóa - thể thao. Những khoảnh khắc này nhanh chóng lọt vào ống kính và được người hâm mộ chia sẻ lại, kéo theo loạt bình luận rôm rả từ người hâm mộ.

Điều khiến dân mạng bàn tán chính là cách mà cả hai tương tác. Dù đứng kề cạnh, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu lại gần như không có nhiều trao đổi trực tiếp. Những khung hình ghi lại đều cho thấy hai nghệ sĩ tập trung vào nhiệm vụ, thi thoảng trò chuyện với người bên cạnh nhưng lại hạn chế tiếp xúc với nhau. Cách hành xử này khiến nhiều người cho rằng cả hai đang cố gắng giữ khoảng cách, né tránh gây sự chú ý.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh dính kè kè bên nhau

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh được xếp chung một nhóm nâng dải lụa xe mô hình Khối văn hóa - thể thao