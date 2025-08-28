Dù người trong cuộc chưa từng xác nhận mối quan hệ nhưng thông qua những hint bị khui suốt thời gian qua, cư dân mạng cho rằng Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu chính là đôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Giữa những tin vui rầm rộ thời gian gần đây, Hoàng Thuỳ Linh mới công khai ảnh đôi cùng Đen Vâu khi cả hai cùng dàn sao tham gia lễ viếng Lăng Bác. Bức ảnh chung của cả hai nhanh chóng gây "bão", hút hàng chục nghìn tương tác chỉ sau vài giờ. Không chỉ cư dân mạng mà mới đây 1 sao Việt cũng rần rần trước khoảnh khắc đặc biệt của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu.

Cụ thể, trên trang cá nhân, MC Phí Linh đã chia sẻ lại bức ảnh của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu để công khai dành những mỹ từ khen ngợi cặp đôi. Theo đó, MC Phí Linh khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi ẩn ý Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu cùng nhau tạo ra những "mầm xanh yêu thương". MC Phí Linh đăng công khai trên trang cá nhân: "Ảnh đẹp nhất mấy hôm nay. Những màu xanh góp sức cho âm nhạc Việt, cho đất nước, và họ cùng gieo những mầm xanh yêu thương. Ngắm nhìn và cổ vũ thôi nhỉ?".



MC Phí Linh công khai đăng ảnh Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu để "đẩy thuyền"

Đây không phải lần đầu MC Phí Linh công khai cổ vũ cho chuyện tình cảm của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu. Trong Vietnames Concert của Hoàng Thuỳ Linh vào năm 2023, MC Phí Linh cũng công khai bức ảnh chụp cùng cặp đôi này trong hậu trường để bày tỏ sự yêu thích, ngưỡng mộ. Chính những hành động liên tiếp này của MC Phí Linh khiến cư dân mạng cho rằng cô chính là "thuyền trưởng" uy tín nhất của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu.

2 năm trước, MC Phí Linh cũng chia sẻ khung hình chung gây sốt của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu

MC Phí Linh công khai "tác hợp" cho đồng nghiệp khiến netizen thích thú

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu từ lâu đã được xem là hai nghệ sĩ mang màu sắc ấn tượng của Vbiz, một người nổi tiếng với những sản phẩm âm nhạc đậm tính văn hoá - lịch sử, một người ghi dấu ấn với rap đầy chất thơ và sự mộc mạc, gần gũi. Chính vì vậy, khi cả hai có dịp đứng chung khung hình hay cùng xuất hiện tại các sự kiện quan trọng, khán giả lại càng chú ý hơn.

Trước đây, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu từng không ít lần song hành trong những dự án âm nhạc lẫn biểu diễn, tạo ra sự kết hợp thú vị. Điểm chung dễ thấy của cặp đôi là phong cách nghệ thuật chỉn chu, luôn hướng tới những giá trị bền vững, hướng về cộng đồng. Ngoài đời, cả hai đều lựa chọn lối sống kín tiếng, hạn chế ồn ào đời tư, thay vào đó tập trung cho công việc và các hoạt động cộng đồng. Dù chưa một lần công khai nhắc đến mối quan hệ cá nhân, nhưng qua ánh mắt, nụ cười và những khoảnh khắc thoải mái khi sánh vai, netizen dễ dàng cảm nhận sự thân thiết, tôn trọng và trân trọng mà Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu dành cho nhau.