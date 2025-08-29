Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về tương lai của các con: "Con làm ra nhiều tiền thì tốt, không làm ra tiền thì mình cho"

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng tải bức ảnh chụp với 2 con và trải lòng về tương lai, sự nghiệp của các con khi trưởng thành. Chủ hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" chỉ mong ước các con có thể sống vui vẻ mỗi ngày.

Anh không quá quan trọng chuyện các con làm công việc gì hay sống ở đâu, có kiếm được nhiều tiền hay không. Nhạc sĩ hóm hỉnh viết: " Con làm ra nhiều tiền thì tốt, không làm ra tiền thì mình cho ".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bên 2 con.

Anh viết: "Mình chỉ muốn các con sống vui vẻ mỗi ngày là được, các con làm công việc gì cũng được, các con sống ở đâu cũng được, ở với mình cũng được, không ở với mình cũng được, ở với mình thì mình nuôi, không ở với mình thì cũng không cần lo cho mình.

Làm ra tiền nhiều thì tốt, không làm ra tiền nhiều thì mình cho. Miễn là sống có ích, sống bình yên, sống hạnh phúc là được. Cuộc đời mỗi người chỉ có vài chục năm, tuổi trẻ mỗi người chỉ có vài chục tháng, làm những gì mình mơ, ở những nơi mình muốn, không phải đó mới là ý nghĩa của cuộc đời sao!

Mình không muốn đặt lên vai con những kỳ vọng lớn lao và áp đặt của mình với vai trò cha mẹ, vì bản thân mình cũng có lựa chọn con đường Cha Mẹ hướng cho ngày ấy đâu! Chỉ là với công việc mình làm, mình tin rằng cũng có ích cho mọi người và xã hội là được, quan trọng là mình hạnh phúc mỗi ngày!

Mình muốn các con mình cũng được hạnh phúc như vậy! Con đường nào chả có sóng gió khó khăn, nhưng đi trên con đường mình chọn, ít ra mình không hối tiếc! Thành công thì chưa biết, chỉ biết mỗi ngày được sống thật với bản thân thì dù mệt mỏi vất vả đến đâu, cũng là 1 ngày thoả mãn!"

Những tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được nhiều bậc phụ huynh đồng tình. Nhiều người cho rằng việc kỳ vọng, đặt áp lực quá lớn sẽ khiến các con cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, thậm chí gây phản tác dụng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hiện đang nuôi con trai ruột và con gái của em gái.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, được mệnh danh là "cha đẻ" của nhiều bản hit. Anh là tác giả của nhiều ca khúc đình đám như: "Ngôi nhà hoa hồng", "Vầng trăng khóc", "Bay giữa ngân hà", "Mùa đông không lạnh", "Đêm trăng tình yêu"... Thời gian gần đây, anh được khán giả yêu mến với những ca khúc thể hiện tình yêu hòa bình, quê hương đất nước như: "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Nỗi đau giữa hòa bình"...

Hiện tại, nam nhạc sĩ chọn sống một mình để con có sự bình ổn cần thiết.

Sau hôn nhân tan vỡ, nhạc sĩ 8X tập trung nuôi nấng con trai Hiếu Long (còn gọi là Pu). Ngoài ra, nam nhạc sĩ còn nhận nuôi Kim Anh (còn gọi là Suri) - con ruột của em gái anh. Nguyễn Văn Chung có thời gian gác lại công việc để toàn tâm chăm sóc con. Anh vừa làm cha, vừa làm mẹ, lo kinh tế, nấu ăn, đưa đón… chỉ mong con có mái nhà bình yên.

Dù vậy, cảm giác day dứt vì con không có gia đình trọn vẹn vẫn luôn trong anh. Có lần, con trai không hỏi bố mà ngây thơ hỏi cô giáo: “ Sao con không sống chung với mẹ ?” – câu hỏi khiến anh nghẹn lòng.

Nam nhạc sĩ luôn dạy con biết quan tâm mẹ dù sống xa và đặt con là ưu tiên hàng đầu cho đến khi con đủ 18 tuổi. Còn hiện tại, anh chọn sống một mình để con có sự bình ổn cần thiết.