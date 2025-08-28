Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!

Những ngày gần đây, Hà Nội rực rỡ trong sắc đỏ sao vàng khi cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng đã có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối 27/8. Giữa dòng người khí thế dâng tràn, dàn nghệ sĩ Việt trong Khối văn hoá - thể theo đã trở thành tâm điểm chú ý, ai cũng thể hiện sự hân hoan, rạng rỡ khi được góp mặt trong sự kiện lớn của dân tộc.

Trong dàn sao, có thể dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc như Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập, Trang Pháp, Thu Quỳnh, Thanh Sơn… Ai nấy đều khoác lên mình trang phục giản dị nhưng trang nghiêm, nam thì sơ mi trắng, nữ thì áo dài truyền thống nhiều sắc màu. Chỉ một nụ cười, một cái vẫy tay cũng đủ khiến khán giả bên đường reo hò, thích chú.

Đặc biệt, khoảnh khắc Đen Vâu - Hoàng Thuỳ Linh bước đi nối đuôi nhau khi được xếp vào nhóm những nghệ sĩ đi dẫn đoàn gây sốt khắp mạng xã hội. Đen Vâu còn có hành động "thả like", cười tươi rói với người dân. Khuôn mặt của Hoàng Thuỳ Linh cũng rất vui vẻ, thoải mái khi lần đầu xuất hiện cùng Đen Vâu trong một hoạt động đặc biệt và ý nghĩa như thế này.

Dàn sao Việt lên sóng trực tiếp buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối 27/8

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong Khối văn hoá - thể thao trong buổi Sơ duyệt

Thu Quỳnh - Thanh Sơn - Trang Pháp - Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu được xếp dẫn đầu

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh là những nghệ sĩ dẫn đoàn diễu hành Khối Văn hoá - thể thao

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai, thoải mái xuất hiện bên nhau

Đen Vâu có hành động "thả like", mỉm cười vui vẻ với người dân khi đang diễu hành (Nguồn: Chuyện Của Hà Nội Group)

Đen Vâu có hành động đáng yêu khi sánh bước bên Hoàng Thuỳ Linh

Các nghệ sĩ diện trang phục lịch sự, ưu tiên những tà áo dài truyền thống khi xuất hiện trong hoạt động trọng đại này

Đen Vâu và diễn viên Thu Quỳnh xuất hiện ấn tượng

Dàn nghệ sĩ Đen Vâu - Hoàng Thuỳ Linh - Trang Pháp - Thu Quỳnh thu hút sự chú ý

Vợ chồng Salim, Hoa hậu Hà Trúc Linh, á hậu Châu Anh tươi rói trong dàn sơ duyệt diễu hành

Trang Pháp chọn áo dài trắng giản dị

Dàn nghệ sĩ gạo cội: NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, ca sĩ Trương Quỳnh Anh...

MC Nguyên Khang cùng nhiều Hoa hậu, Á hậu cũng góp mặt

Diễn viên Bảo Hân (áo dài đen)

Không chỉ dừng lại ở một buổi sơ duyệt, sự góp mặt nhiệt tình của dàn sao Việt đã trở thành minh chứng rõ ràng cho sức hút và tinh thần cống hiến của nghệ sĩ trong những dịp lễ trọng đại. Thay vì chỉ xuất hiện trên sân khấu hay màn ảnh, họ chọn đồng hành trong những khoảnh khắc thiêng liêng của đất nước, hòa mình vào dòng chảy lịch sử bằng tất cả sự tự hào và trách nhiệm. Chính sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ đình đám đã góp phần thổi bùng bầu không khí lễ hội, khiến khán giả càng háo hức hơn bao giờ hết trước thềm ngày 2/9.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dàn nghệ sĩ Việt sẽ góp mặt trong Khối văn hoá – thể thao để tham gia diễu hành. NSND Xuân Bắc – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn tiết lộ, nhiều nghệ sĩ đã chủ động nhắn tin, đăng ký để được tham gia sự kiện trọng đại này, trong đó có Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Tăng Duy Tân, MONO, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, MC Khánh Vy…

Theo NSND Xuân Bắc, các nghệ sĩ thể hiện tinh thần xung phong, quyết tâm với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho đất nước. Dù quá trình tập luyện gặp nhiều khó khăn, tất cả vẫn giữ khí thế hừng hực, sẵn sàng cùng nhau góp sức trong ngày kỷ niệm đầy tự hào.