Đến tuổi 40 mới hiểu: Gửi tiết kiệm không phải cứ chọn lãi suất cao nhất là có lợi

Gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình, đặc biệt với khoản tiền dự phòng, tiền chuẩn bị mua nhà, học phí của con hay khoản tích lũy dành cho tuổi nghỉ hưu. Cách gửi tưởng như rất đơn giản: So sánh lãi suất giữa các ngân hàng, nơi nào cao thì chọn nơi đó. Nhưng khi bước sang tuổi 40, bài toán tiền bạc thường không còn đơn giản như thời mới đi làm. Một quyết định sai về kỳ hạn, thanh khoản hay cách chia tiền đôi khi khiến phần lãi cao hơn một chút trở nên không còn nhiều ý nghĩa.

1. Lãi suất cao nhưng phải rút trước hạn, khoản lời có thể giảm mạnh

Đây là điều nhiều người chỉ thực sự thấm khi từng một lần cần tiền gấp. Giả sử có 500 triệu đồng và lựa chọn một kỳ hạn dài vì mức lãi hấp dẫn hơn. Vài tháng sau, gia đình bất ngờ cần một khoản lớn để sửa nhà, chữa bệnh, hỗ trợ bố mẹ hoặc xoay tiền cho một kế hoạch khác. Nếu phải tất toán trước hạn, phần tiền rút ra có thể không còn được hưởng mức lãi của kỳ hạn ban đầu mà được tính theo quy định đối với tiền gửi rút trước hạn.

Vì vậy, trước khi nhìn vào lãi suất, câu hỏi quan trọng hơn là: Trong bao lâu mình chắc chắn không cần đến số tiền này?

Một người có 100 triệu đồng tiền nhàn rỗi hoàn toàn khác một người có 100 triệu đồng nhưng đó cũng là toàn bộ quỹ dự phòng của gia đình. Cùng một mức lãi suất, nhưng khả năng chịu “khóa tiền” của hai người rất khác nhau.

Đến tuổi 40, tiền gửi tiết kiệm tốt không phải khoản mang lại mức lãi cao nhất trên bảng niêm yết, mà là khoản có kỳ hạn phù hợp nhất với dòng tiền của gia đình.

2. Đừng gửi toàn bộ tiền vào một sổ chỉ vì muốn hưởng mức lãi đẹp

Một sai lầm khá phổ biến là gom toàn bộ tiền nhàn rỗi vào một khoản tiền gửi lớn. Cách làm này gọn, dễ quản lý, nhưng khả năng xoay xở khi cần tiền sẽ kém hơn.

Ví dụ, thay vì gửi 600 triệu đồng vào một khoản duy nhất, có thể chia thành 3-4 khoản với giá trị và kỳ hạn khác nhau. Khi cần 100-200 triệu đồng, người gửi chỉ phải xử lý một phần tiền thay vì động đến toàn bộ khoản tiết kiệm.

Cách chia tiền này còn giúp tạo ra những thời điểm đáo hạn khác nhau. Chẳng hạn một phần gửi ngắn hạn để duy trì thanh khoản, một phần gửi trung hạn và phần tiền thực sự chưa cần dùng mới lựa chọn kỳ hạn dài hơn.

Ở tuổi 40, khi cùng lúc phải chuẩn bị tiền cho con cái, bố mẹ, nhà cửa và chính tuổi nghỉ hưu của mình, khả năng tiếp cận tiền khi cần đôi khi đáng giá hơn vài phần nhỏ chênh lệch lãi suất.

3. Lãi suất cao hơn một chút chưa chắc tạo ra khác biệt lớn như tưởng tượng

Khi nhìn bảng lãi suất, mức 5,8% và 6,1%/năm có thể tạo cảm giác chênh lệch đáng kể. Nhưng hãy quy đổi sự khác biệt đó thành tiền thực tế.

Nếu gửi 200 triệu đồng trong một năm, chênh lệch 0,3 điểm phần trăm tương đương khoảng 600.000 đồng tiền lãi trước khi xét các điều kiện cụ thể của sản phẩm. Với 500 triệu đồng, mức chênh lệch tương ứng khoảng 1,5 triệu đồng.

Con số này không phải nhỏ, nhưng cần đặt cạnh những yếu tố khác: Có thuận tiện giao dịch hay không, điều kiện rút tiền thế nào, kỳ hạn có phù hợp không và người gửi có phải đánh đổi khả năng sử dụng tiền trong thời gian dài hay không.

Nhiều người ở tuổi 40 bắt đầu thay đổi câu hỏi từ “Ngân hàng nào trả lãi cao nhất?” thành “Phương án nào giúp tiền sinh lời nhưng mình vẫn chủ động?”. Đây mới là sự khác biệt lớn trong tư duy quản lý tiền.

4. Tiền dự phòng không nên chạy theo lãi suất

Một gia đình có thể có vài trăm triệu đồng trong tài khoản nhưng vẫn rơi vào cảnh thiếu tiền mặt nếu phần lớn số tiền đã được gửi ở những kỳ hạn không phù hợp.

Quỹ dự phòng nên được coi là một lớp bảo hiểm tài chính chứ không đơn thuần là khoản đầu tư kiếm lãi. Mục đích đầu tiên của số tiền này là có thể sử dụng khi mất việc, thu nhập giảm, có vấn đề sức khỏe hoặc xuất hiện khoản chi lớn ngoài kế hoạch.

Bởi vậy, với tiền dự phòng, khả năng rút và sử dụng thuận tiện thường quan trọng hơn việc cố kiếm thêm một chút tiền lãi. Sau khi đã tách đủ quỹ dự phòng, phần tiền thực sự nhàn rỗi mới phù hợp để gửi những kỳ hạn dài hơn nhằm tối ưu lợi tức.

Đây cũng là lý do người có kế hoạch tài chính tốt hiếm khi bỏ tất cả tiền vào một “rổ”.

5. Cần nhìn cả ngày đáo hạn, không chỉ ngày gửi

Một trong những cách quản lý tiền đơn giản nhưng hiệu quả là gửi tiết kiệm theo mục tiêu. Tiền học cho con vào tháng 8 năm sau có thể chọn kỳ hạn sao cho đáo hạn gần thời điểm cần đóng học phí. Khoản tiền dự định sửa nhà cuối năm có thể chọn kỳ hạn khác. Tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong vài năm lại có cách chia riêng.

Khi ngày đáo hạn khớp với thời điểm cần tiền, người gửi ít phải rút trước hạn hơn, đồng thời hạn chế tình trạng tiền đáo hạn rồi nằm trong tài khoản một thời gian dài nhưng chưa được tái gửi.

Đặc biệt với gia đình bước sang tuổi 40, việc này ngày càng quan trọng bởi số mục tiêu tài chính thường tăng lên: học hành của con, trả nợ nhà, đổi xe, chăm sóc cha mẹ, quỹ nghỉ hưu và quỹ sức khỏe.

6. Một nguyên tắc đơn giản: Chia tiền theo 3 “túi”

Thay vì cố tìm nơi có lãi suất cao nhất cho toàn bộ tiền tiết kiệm, có thể chia tiền thành 3 nhóm.

Túi thứ nhất là tiền cần dùng bất cứ lúc nào. Đây là quỹ dự phòng và những khoản chi trong tương lai gần, ưu tiên tính linh hoạt.

Túi thứ hai là tiền có kế hoạch sử dụng trong 6-12 tháng hoặc một vài năm tới. Có thể lựa chọn kỳ hạn tương ứng với từng mục tiêu.

Túi thứ ba là tiền thực sự nhàn rỗi dài hạn. Với phần này, người gửi mới có nhiều không gian hơn để so sánh lãi suất và tối ưu lợi tức.

Ví dụ một gia đình có 800 triệu đồng tiền tích lũy không nhất thiết phải gửi cả 800 triệu vào kỳ hạn có lãi suất cao nhất. Họ có thể giữ một phần làm quỹ dự phòng, chia một phần thành các khoản đáo hạn theo kế hoạch và chỉ gửi dài hạn với số tiền chưa cần sử dụng.

Cách làm nghe có vẻ không tối đa hóa từng đồng tiền lãi, nhưng lại giúp tối ưu cả hệ thống tài chính của gia đình.

Đến tuổi 40, giữ được sự chủ động quan trọng không kém kiếm thêm tiền lãi

Ở tuổi trẻ, chúng ta thường quan tâm nhiều đến việc kiếm thêm bao nhiêu. Sang tuổi 40, một câu hỏi khác dần trở nên quan trọng: Nếu có chuyện xảy ra, mình có thể lấy tiền ở đâu mà không đảo lộn toàn bộ kế hoạch tài chính?

Đó cũng là lý do gửi tiết kiệm không nên chỉ là cuộc đua tìm mức lãi suất cao nhất. Một khoản tiền gửi tốt cần đáp ứng cùng lúc nhiều yếu tố: an toàn, kỳ hạn phù hợp, đủ linh hoạt và phục vụ đúng mục tiêu sử dụng tiền.

Chênh lệch một chút lãi suất có thể giúp bạn kiếm thêm vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng. Nhưng một cấu trúc tiết kiệm hợp lý có thể giúp gia đình tránh phải vay nóng, dùng thẻ tín dụng hoặc phá vỡ kế hoạch tài chính khi bất ngờ cần tiền.

Đến tuổi 40 mới hiểu, gửi tiết kiệm khôn ngoan không phải là ép từng đồng tiền tạo ra mức lãi cao nhất. Quan trọng hơn là để tiền sinh lời mà cuộc sống của mình vẫn luôn có đường lui.