Kiểu người không nên gửi tiết kiệm online

Gửi tiết kiệm online ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ thao tác nhanh chóng, không cần đến quầy giao dịch và dễ theo dõi số dư ngay trên điện thoại. Tuy nhiên, hình thức này không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi người, mọi nhu cầu tài chính. Nếu chưa có kế hoạch sử dụng tiền rõ ràng, thường xuyên chi tiêu vượt kiểm soát hoặc không hiểu các điều kiện của khoản tiền gửi, người dùng có thể gặp bất tiện và làm giảm hiệu quả tích lũy.

Dưới đây là 4 kiểu người nên cân nhắc kỹ trước khi gửi tiết kiệm online.

1. Người chưa có quỹ dự phòng, thường xuyên phải rút tiền tiết kiệm để chi tiêu

Với những người chưa có khoản tiền dự phòng riêng, việc gửi phần lớn thu nhập vào tiết kiệm có kỳ hạn có thể khiến tài chính trở nên kém linh hoạt. Chẳng hạn, một người vừa nhận lương đã chuyển gần hết tiền vào khoản tiết kiệm để hưởng lãi, nhưng sau đó phát sinh tiền khám chữa bệnh, sửa xe hoặc chi phí sinh hoạt ngoài dự kiến. Khi không còn đủ tiền trong tài khoản thanh toán, họ có thể phải tất toán khoản tiết kiệm trước hạn.

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Vì vậy, trước khi gửi tiết kiệm, mỗi người nên dành riêng một khoản dự phòng cho những chi phí thiết yếu và tình huống bất ngờ. Mức dự phòng có thể được xây dựng dần, hướng tới khoảng 3-6 tháng chi phí sinh hoạt tùy hoàn cảnh. Chỉ nên đưa phần tiền chưa cần sử dụng trong thời gian tới vào khoản tiết kiệm có kỳ hạn, thay vì cố gửi càng nhiều càng tốt.

2. Người có thói quen mua sắm bốc đồng, thiếu kỷ luật tiết kiệm

Một ưu điểm của tiết kiệm online là có thể mở sổ, theo dõi và thực hiện nhiều thao tác ngay trên điện thoại. Tuy nhiên, với người thường xuyên mua sắm theo cảm xúc, sự thuận tiện này đôi khi cũng là nhược điểm vì thao tác rút tiền dễ dàng hơn. Sau một vài lần nhìn thấy món đồ yêu thích hoặc chương trình khuyến mãi hấp dẫn, họ có thể liên tục lấy tiền tiết kiệm để chi tiêu, khiến kế hoạch tích lũy bị gián đoạn.

Vấn đề ở đây không nằm ở hình thức gửi tiết kiệm mà ở thói quen quản lý tiền. Nếu chỉ dựa vào quyết tâm tiết kiệm mà không thiết lập nguyên tắc cụ thể, kiểu người này dễ ưu tiên nhu cầu trước mắt hơn mục tiêu dài hạn. Việc gửi tiền online sẽ khó phát huy tác dụng nếu khoản tiền tích lũy liên tục bị rút ra để phục vụ những khoản mua sắm không thực sự cần thiết.

Một giải pháp là trích tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương, đồng thời phân tách tài khoản dùng cho chi tiêu và tài khoản tích lũy. Người dùng cũng nên lập ngân sách cho các khoản mua sắm cá nhân, đặt giới hạn cho chi tiêu tùy ý và dành thời gian cân nhắc trước những quyết định mua hàng có giá trị lớn. Nếu thường xuyên phá vỡ kế hoạch, họ có thể chọn cách gửi tiền theo kỳ hạn phù hợp với mục tiêu, nhưng vẫn cần duy trì khoản dự phòng để không phải rút trước hạn khi có nhu cầu chính đáng.

3. Người chưa hiểu rõ điều kiện của khoản tiền gửi, chỉ chọn theo lãi suất

Lãi suất thường là yếu tố được quan tâm đầu tiên khi lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào con số được quảng cáo mà không đọc kỹ điều kiện đi kèm có thể khiến người gửi đưa ra quyết định thiếu phù hợp. Mỗi sản phẩm có thể khác nhau về kỳ hạn, số tiền gửi tối thiểu, phương thức tính lãi, điều kiện rút trước hạn và cách xử lý khi đến ngày đáo hạn.

Ví dụ, một người dự định dùng tiền sau 6 tháng nhưng lại chọn kỳ hạn 12 tháng chỉ vì lãi suất cao hơn. Nếu cần rút tiền đúng thời điểm dự kiến, người này có thể phải chấp nhận mức lãi thấp hơn mong đợi. Tương tự, nếu không để ý lựa chọn tái tục, họ có thể không nhận ra khoản tiền đã được chuyển sang một kỳ hạn mới theo điều kiện của sản phẩm.

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Trước khi xác nhận giao dịch, bạn nên kiểm tra mức lãi suất áp dụng cho chính khoản tiền của mình, ngày đáo hạn, cách nhận lãi và quy định rút trước hạn. Nếu chưa hiểu một điều khoản, bạn nên hỏi ngân hàng qua kênh chính thức thay vì tự suy đoán. Một khoản tiết kiệm tốt không đơn thuần là khoản có lãi suất cao nhất, mà còn phải phù hợp với thời điểm cần dùng tiền và khả năng chấp nhận rủi ro thanh khoản.

4. Người thiếu kiến thức bảo mật thông tin tài khoản

Gửi tiết kiệm online đòi hỏi người dùng chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng và thông tin xác thực. Đáng chú ý, người dùng không nhất thiết phải thiếu hiểu biết về công nghệ mới gặp rủi ro. Ngay cả người thường xuyên sử dụng ứng dụng ngân hàng cũng có thể bị đánh lừa bởi cuộc gọi giả danh, tin nhắn thông báo tài khoản có vấn đề hoặc lời mời hỗ trợ nhận lãi suất ưu đãi. Khi thông tin đăng nhập và mã xác thực bị tiết lộ, tiền trong tài khoản có thể đối mặt với nguy cơ bị chuyển đi ngoài ý muốn.

Để hạn chế rủi ro, bạn không nên chia sẻ mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin xác thực cho bất kỳ ai. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, xác minh tài khoản hay cài ứng dụng từ một người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cần chủ động liên hệ ngân hàng qua số điện thoại hoặc kênh chính thức để kiểm tra.

Điều quan trọng là xác định hình thức này có phù hợp với tình hình tài chính và thói quen quản lý tiền của bản thân hay không. Khi đã có quỹ dự phòng, hiểu rõ điều kiện sản phẩm, lựa chọn kỳ hạn hợp lý và biết bảo vệ tài khoản,bạn hoàn toàn có thể tận dụng sự tiện lợi của ngân hàng số. Ngược lại, nếu chưa đáp ứng được những điều kiện cơ bản, việc điều chỉnh kế hoạch tài chính hoặc nhờ ngân hàng hướng dẫn trước khi gửi sẽ giúp hạn chế những rắc rối không đáng có.