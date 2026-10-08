Nên gửi tiết kiệm 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng?

Thời điểm có thể cần sử dụng tiền, khả năng rút trước hạn và kế hoạch tài chính trong thời gian tới cũng là những yếu tố cần được cân nhắc trước khi lựa chọn.

Thời điểm có thể cần sử dụng tiền

Đây là yếu tố đầu tiên cần xác định khi lựa chọn kỳ hạn.

Nếu khoản tiền có khả năng được sử dụng trong vài tháng tới, việc gửi toàn bộ vào kỳ hạn 12 tháng có thể khiến người gửi phải xử lý khoản tiền gửi trước ngày đáo hạn nếu kế hoạch thay đổi. Khi đó, phần tiền rút trước hạn sẽ được áp dụng cách tính lãi theo quy định tương ứng.

Ngược lại, nếu xác định khoản tiền chưa cần sử dụng trong một năm, việc lựa chọn kỳ hạn quá ngắn có thể khiến người gửi phải nhiều lần thực hiện lại việc gửi tiền khi khoản tiền đáo hạn.

Vì vậy, thay vì bắt đầu bằng câu hỏi “kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?”, người gửi có thể xác định trước khoản tiền này dự kiến được sử dụng khi nào.

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Mức chênh lệch lãi suất giữa các kỳ hạn

Sau khi xác định được khoảng thời gian có thể không sử dụng tiền, người gửi có thể so sánh mức lãi suất giữa các kỳ hạn.

Không phải lúc nào kỳ hạn dài hơn cũng có mức lãi suất cao hơn. Mức lãi suất còn phụ thuộc vào từng ngân hàng, từng sản phẩm và từng thời điểm.

Ngay cả khi kỳ hạn 12 tháng có lãi suất cao hơn kỳ hạn 3 tháng, người gửi vẫn nên tính đến khả năng khoản tiền phải rút trước hạn. Một mức lãi suất cao hơn trên giấy tờ nhưng không thể duy trì đến ngày đáo hạn chưa chắc mang lại lợi ích như dự kiến.

Ngược lại, nếu khoản tiền chắc chắn chưa cần sử dụng trong thời gian dài, kỳ hạn dài hơn có thể giúp người gửi tránh phải liên tục tái tục khoản tiền và chủ động hơn với mức lãi suất đã thỏa thuận trong kỳ hạn.

Điều kiện rút tiền trước hạn

Đây là thông tin nên được kiểm tra trước khi gửi, đặc biệt với những khoản tiền có giá trị lớn.

Người gửi cần biết khoản tiền gửi của mình có được rút trước hạn một phần hay không, nếu rút thì phần tiền còn lại được xử lý thế nào và mức lãi suất áp dụng cho phần tiền rút trước hạn ra sao.

Theo quy định hiện hành, trường hợp rút trước hạn một phần và rút toàn bộ khoản tiền gửi có cách áp dụng lãi suất khác nhau. Do đó, người gửi không nên chỉ quan tâm đến lãi suất tại thời điểm mở sổ mà bỏ qua điều kiện xử lý khi cần tiền sớm.

Đây cũng là lý do hai khoản tiền có cùng số tiền gốc nhưng được gửi theo những sản phẩm khác nhau có thể có cách xử lý khác nhau khi phát sinh nhu cầu rút trước hạn.

Ngày đáo hạn và cách xử lý sau khi đáo hạn

Kỳ hạn càng dài thì ngày đáo hạn càng xa, vì vậy người gửi cũng nên lưu ý cách khoản tiền được xử lý khi đến ngày này.

Trước khi gửi, có thể kiểm tra ngân hàng có tự động tái tục khoản tiền gửi hay không, tái tục cả gốc và lãi hay chỉ tái tục tiền gốc, đồng thời xem mức lãi suất mới sẽ được áp dụng như thế nào.

Thông tin này đặc biệt đáng lưu ý với những người chọn kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng nhưng chưa có kế hoạch cụ thể cho khoản tiền sau khi đáo hạn.

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Khả năng chia khoản tiền thành nhiều khoản

Với một khoản tiền lớn, người gửi không nhất thiết phải lựa chọn duy nhất một kỳ hạn cho toàn bộ số tiền.

Có thể cân nhắc chia khoản tiền thành nhiều khoản có kỳ hạn khác nhau, tùy vào kế hoạch sử dụng. Cách này giúp các khoản tiền có thời điểm đáo hạn khác nhau, từ đó người gửi có thêm lựa chọn khi phát sinh nhu cầu sử dụng tiền.

Ví dụ, thay vì đưa toàn bộ khoản tiền vào một kỳ hạn 12 tháng, người gửi có thể phân bổ thành các khoản có thời hạn khác nhau. Khi một khoản đáo hạn, người gửi có thể sử dụng hoặc tiếp tục gửi tùy tình hình, trong khi những khoản còn lại vẫn được duy trì.

Cách chia này không đồng nghĩa với việc chắc chắn nhận được mức lãi cao hơn. Mục đích chính là tăng tính linh hoạt cho khoản tiền gửi.

Mục đích của khoản tiền cũng ảnh hưởng đến việc chọn kỳ hạn

Một khoản tiền dành cho kế hoạch đã xác định rõ sẽ khác với khoản tiền chỉ đơn giản là đang nhàn rỗi.

Tiền dự kiến dùng để mua xe, đóng học phí, sửa nhà hoặc thực hiện một kế hoạch lớn trong năm tới cần được cân nhắc về thời điểm sử dụng. Trong khi đó, khoản tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong thời gian dài có thể có nhiều lựa chọn hơn về kỳ hạn.

Vì vậy, cùng một người nhưng không nhất thiết nên gửi tất cả tiền nhàn rỗi theo cùng một kỳ hạn. Mỗi khoản tiền có thể được phân bổ dựa trên mục đích và thời điểm dự kiến sử dụng.

Không có một kỳ hạn phù hợp với tất cả người gửi

Kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng đều có thể phù hợp, tùy vào tình hình tài chính và kế hoạch sử dụng tiền của mỗi người.

Khi lựa chọn, người gửi có thể lần lượt xem xét thời điểm có khả năng cần tiền, mức chênh lệch lãi suất giữa các kỳ hạn, điều kiện rút trước hạn và cách xử lý khi khoản tiền đáo hạn. Với những khoản tiền lớn, việc chia thành nhiều khoản hoặc nhiều kỳ hạn cũng có thể được cân nhắc để tăng tính linh hoạt.

Như vậy, câu hỏi quan trọng không hẳn là “3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng có lợi hơn?”, mà là “kỳ hạn nào phù hợp với thời điểm mình có thể cần đến khoản tiền này?”.