Đến trường mẫu giáo bắt cóc con gái bạn thân để đòi 2 tỉ tiền chuộc

Ngày 18-7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sơn 15 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Sơn trước đây làm nhân viên bưu điện. Sau khi nghỉ việc, Sơn sa vào cờ bạc, nợ nần nên vay ngân hàng và người quen hơn 400 triệu đồng.

Sơn có vợ và con trai 4 tuổi; là bạn thân của anh T. hơn 20 năm. Con Sơn học chung lớp với con gái 3 tuổi của anh T. tại một trường mầm non ở phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn tại tòa

Do bị chủ nợ liên tục hối đòi tiền và mất khả năng chi trả, Sơn lên kế hoạch bắt cóc con gái bạn thân đòi tiền chuộc. Sơn đến tiệm gần nhà mua chai thuốc trừ sâu bỏ vào ba lô, mục đích chụp ảnh hù dọa anh T. chuyển tiền.

Đến chiều 2-10-2023, Sơn thuê ôtô đến trường mầm non, nói "đến đón con đưa đi chơi". Khi đến lớp, Sơn đề nghị cô giáo cho đón luôn con của anh T. để "về đi Thảo Cầm Viên".

Cô giáo đồng ý vì biết 2 gia đình này thân thiết. Sơn sau đó bảo tài xế trở về nhà, gửi con trai của mình cho mẹ ruột giữ, rồi tiếp tục đưa con anh T. đến TP HCM. Đến cổng Thảo Cầm Viên, Sơn bảo tài xế về trước, tiền xe để tính sau.

Sơn gọi taxi định đưa bé gái đến Bến xe Miền Đông để đi Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, khi đến TP Thủ Đức, lo sợ đường xa, bé gái khóc sẽ khiến âm mưu bị bại lộ nên Sơn yêu cầu tài xế ghé vào một khách sạn nào gần nhất.

Trên đường đi, Sơn liên tục dùng 2 điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho anh T. nói đã bắt cóc con gái, yêu cầu chuyển 2 tỉ đồng chuộc con. Để uy hiếp tinh thần, Sơn gửi hình ảnh bé gái cùng chai thuốc diệt cỏ, đe dọa trong 60 phút không chuyển tiền sẽ cho bé gái uống rồi Sơn cũng sẽ uống để tự tử. Khi đến khách sạn, Sơn dùng căn cước của mình đăng ký phòng nên nhân viên lễ tân không nghi ngờ.

Anh T. lo sợ con gái bị hại nên chuyển liền cho Sơn 100 triệu đồng, đồng thời trình báo công an. Nhận được tiền, Sơn tiếp tục nhắn tin qua mạng xã hội yêu cầu chuyển đủ mới chỉ chỗ để đón con về nhà. Không thể có ngay tiền, anh T. phải hỏi mượn em gái để chuyển thêm cho Sơn.

Khoảng 20 phút sau khi vào khách sạn, Sơn xuống quầy nói dối "vợ bị tai nạn giao thông cần đi gấp" và gửi nhân viên lễ tân trông hộ "con gái", chờ người nhà đến đón sau.

Sơn đón taxi đến Bến xe Miền Đông mua vé xe đi Đà Lạt. Trên đường đi, kiểm tra các tài khoản thấy đã nhận hơn 700 triệu đồng, trong khi anh T. liên tục than khó khăn nên Sơn hạ tiền chuộc xuống còn 1 tỉ đồng, với điều kiện gia đình không được trình báo công an.

Khi nhận đủ tiền vào 2 tài khoản ngân hàng, Sơn lần lượt chuyển cho 12 chủ nợ tổng cộng trên 300 triệu đồng. Còn lại, Sơn chuyển vào 2 tài khoản ngân hàng khác nhằm mục đích để chiếm giữ, tiêu xài cá nhân.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi xe khách đến huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì bị lực lượng công an chốt chặn và bắt giữ Sơn. Qua lời khai của Sơn, bé gái sau đó cũng được gia đình đón về nhà an toàn.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai chỉ bắt cóc bé gái đòi tiền chuộc, không có ý hại nạn nhân. Công an đã thu hồi tiền tại 4 ngân hàng cùng 12 chủ nợ của Sơn gần 920 triệu đồng, trả lại cho gia đình bé gái.