Kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi ở Long An đã dùng gần một tỷ đồng tiền chuộc vào việc gì?

Bước đầu, Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi - nghi phạm bắt cóc bé gái 3 tuổi ở Long An) đã khai nhận, động cơ bắt cóc con gái anh L.T.T để đòi tiền chuộc là do cờ bạc dẫn đến nợ nhiều người.

Sau khi nhận được 975 triệu đồng từ gia đình nạn nhân chuyển vào tài khoản, Sơn đã chuyển khoản trả nợ cho 12 người với số tiền 337 triệu đồng, số tiền còn lại vẫn còn trong tài khoản.

Ngay lập tức, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thu hồi số tiền mà gia đình đã bị đối tượng chiếm đoạt.

Công an tỉnh Long An trao số tiền 975 triệu đồng cho gia đình anh T.

''Chúng tôi đã xác định được 12 người mà đối tượng bắt cóc đã trả nợ. Trong ngày 4/10, chúng tôi đã mời những người này lên thông báo số tiền nhận chuyển khoản từ đối tượng Sơn là do phạm tội mà có nên yêu cầu trả lại. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi lại toàn bộ số tiền này để trao trả lại cho gia đình bị hại'', Thượng tá Trần Bình Trọng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết.

Sáng 5/10, anh L.T.T và vợ là chị B.G.H ẵm theo con gái L.M.C (3 tuổi, là nạn nhân trong vụ bắt cóc) có mặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An để nhận lại tiền, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với lực lượng công an tham gia phá án, giải cứu an toàn cho con gái anh chị. Hiện tâm lý bé C đã ổn định, liên tục cười nói vui vẻ.

Anh T. cho biết, khi biết con gái bị bắt cóc thì gia đình vô cùng hoảng hốt, lo lắng tột độ, đứng ngồi không yên. Đặc biệt, gần đây có theo dõi qua báo chí về sự việc bắt cóc trẻ em ở Hà Nội lại càng làm gia đình hoang mang hơn.

"Cũng may báo công an kịp thời nên đã sớm truy tìm bắt được đối tượng, giải cứu được bé thành công, an toàn. Tận đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ công an ở các đơn vị. Các anh đã tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân'', anh T. xúc động.

Vợ chồng anh T., chị H. hạnh phúc vì bé C. vẫn an toàn và nhận lại đủ số tiền đã chuyển cho tên bắt cóc

"Hơn 6 tiếng đồng hồ con gái bị bắt cóc, cả gia đình như ngộp thở. Chỉ đến khi nghe công an báo tin đối tượng đã bị bắt, con gái được giải cứu an toàn thì tôi mới trút bỏ được áp lực nặng nề. Số tiền gần 1 tỷ đồng vợ chồng tích góp bấy lâu nay bị đối tượng chiếm đoạt cũng nhanh chóng được công an thu hồi lại'' - Chị H. nói.

Tại buổi trao trả số tiền 975 triệu đồng thu hồi được cho gia đình nạn nhân, Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ tham gia khám phá nhanh vụ án; đồng thời yêu cầu CQĐT sớm có kết luận điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.