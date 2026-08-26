Bà mẹ nội trợ Nhật Bản chia sẻ ngôi nhà khiến nhiều người mê mẩn: Hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống giữa những thứ mình thật sự yêu

Có những ngôi nhà gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi diện tích rộng, thiết kế cầu kỳ hay những món nội thất đắt đỏ. Nhưng cũng có những không gian chẳng cần bất kỳ thứ gì quá nổi bật, vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu chỉ nhờ sự sạch sẽ, bình yên và cảm giác được chăm chút.

Ngôi nhà của một bà mẹ nội trợ toàn thời gian tại Nhật Bản thuộc kiểu thứ hai.

Qua những hình ảnh được cô chia sẻ, căn nhà gần như không có món đồ nào quá xa xỉ. Bàn ghế gỗ đơn giản, rèm cửa trắng, vài bình hoa, cây xanh, bát đĩa nhỏ xinh và những món đồ dùng rất đời thường. Điều khiến không gian trở nên đặc biệt nằm ở chỗ gần như mọi thứ xuất hiện trong nhà đều được chủ nhân lựa chọn kỹ lưỡng.

Với cô, được sống giữa những món đồ mình thật sự yêu thích chính là một dạng hạnh phúc.

1. Một góc cửa sổ đẹp cũng đủ thay đổi cảm giác về căn nhà

Trong những bức ảnh được chia sẻ, cửa sổ là một trong những góc xuất hiện nhiều nhất. Ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng, phía ngoài là cây cối xanh mát, còn bên trong là rèm trắng khẽ chuyển động theo gió.

Không cần trang trí quá nhiều, chỉ cần một chiếc bàn gỗ, một chiếc ghế, vài cành hoa hay một chậu cây nhỏ, góc nhà đã có sức sống khác hẳn.

Đây cũng là cách bà mẹ Nhật Bản nhìn về việc chăm sóc nhà cửa: Không nhất thiết phải tạo ra một căn nhà hoàn hảo như trên tạp chí, quan trọng hơn là tìm được những góc khiến bản thân cảm thấy thoải mái mỗi khi nhìn thấy.

Một căn nhà đẹp, vì thế, không chỉ đến từ phong cách thiết kế. Nó còn được tạo nên bởi ánh sáng, cây xanh, sự gọn gàng và những chi tiết phù hợp với người đang sống trong đó.

2. Đồ dùng không cần đắt, nhưng nên là thứ khiến mình vui khi sử dụng

Một trong những điều dễ nhận thấy nhất trong căn nhà này là sự xuất hiện của rất nhiều món đồ nhỏ mang dấu ấn cá nhân.

Những chiếc bát, chiếc cốc, bình thủy tinh hay đồ dùng nhà bếp đều không quá cầu kỳ. Tuy nhiên, chúng được lựa chọn theo đúng sở thích của chủ nhân.

Một lát bánh mì nướng đặt trên chiếc đĩa đẹp mắt, bên cạnh là ly cà phê đá, đôi khi cũng đủ tạo nên một bữa sáng khiến người ta muốn ngồi lại lâu hơn.

Đó cũng là quan điểm sống mà bà mẹ này theo đuổi: Thay vì mua thật nhiều, cô muốn chọn kỹ những thứ xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Bởi một món đồ được sử dụng thường xuyên không chỉ mang giá trị công năng. Nếu thực sự yêu thích nó, cảm giác vui vẻ có thể xuất hiện ngay cả khi đang làm những việc rất bình thường như pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng hay dọn bàn.

3. Dọn dẹp không còn là nghĩa vụ khi bạn yêu không gian mình đang sống

Dọn nhà, giặt quần áo, rửa bát, lau bàn hay nấu ăn vốn là những công việc lặp đi lặp lại và rất dễ khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng trong những chia sẻ của bà mẹ Nhật Bản, chúng lại hiện lên khá nhẹ nhàng.

Cô giữ đồ đạc ở trạng thái sạch sẽ, sắp xếp chúng vào những vị trí cố định và duy trì căn nhà gọn gàng mỗi ngày. Nhờ vậy, việc dọn dẹp không biến thành một "đại chiến" cuối tuần mà chỉ là những thao tác nhỏ được thực hiện đều đặn.

Đáng chú ý hơn, cô xem việc chăm sóc nhà cửa như một cách sắp xếp lại tâm trạng.

Khi lau sạch chiếc bàn mình yêu thích, xếp lại những chiếc bát đã tự tay chọn hay chăm một chậu cây đang lớn lên từng ngày, những việc tưởng chừng tẻ nhạt lại mang đến cảm giác bình ổn.

Căn nhà vì thế không chỉ là nơi chứa đồ hay nơi trở về sau một ngày dài. Nó trở thành không gian giúp người sống bên trong phục hồi năng lượng.

4. Hoa và cây xanh xuất hiện ở nhiều nơi nhưng không hề cầu kỳ

Trên bàn ăn có thể là vài bông cúc nhỏ. Bên cửa sổ là một nhánh cây xanh. Một chiếc bình thủy tinh trong suốt cũng có thể được tận dụng để cắm những cành hoa rất bình thường.

Điểm thú vị là chủ nhân không cố biến căn nhà thành một khu vườn trong nhà hay mua những loại hoa đắt đỏ.

Cô chỉ đưa một chút thiên nhiên vào từng góc nhỏ.

Màu xanh của lá cây kết hợp với ánh sáng tự nhiên, đồ gỗ và rèm trắng khiến căn nhà có cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn.

Đây cũng là một mẹo khá dễ áp dụng với những gia đình bình thường. Thay vì thay toàn bộ nội thất để làm mới không gian, đôi khi chỉ cần một bình hoa nhỏ, một chậu cây hoặc mở rèm để ánh sáng vào nhà cũng đã tạo nên sự khác biệt.

5. Ít đồ hơn, nhưng mỗi món đều có lý do để tồn tại

Căn nhà không mang cảm giác trống trải, nhưng cũng không có quá nhiều đồ.

Những món được giữ lại chủ yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày hoặc mang đến niềm vui cho người sử dụng.

Đây là điểm khá gần với tinh thần tối giản, nhưng không phải kiểu tối giản bằng cách cố gắng vứt bỏ càng nhiều càng tốt.

Thay vào đó, chủ nhân tập trung vào một câu hỏi đơn giản hơn: "Tôi có thực sự thích món đồ này không?"

Khi câu trả lời là có, việc sử dụng và chăm sóc món đồ đó cũng trở nên dễ chịu hơn.

Chính cô từng chia sẻ rằng ngay cả lúc rửa bát hay dọn dẹp, bản thân vẫn có thể cảm thấy vui bởi những món đồ trước mắt đều là thứ mình đã tự lựa chọn và thực sự yêu thích.

Không phải món đồ nào cũng cần đắt tiền. Quan trọng là chúng phù hợp với cuộc sống của người sử dụng.

6. Hạnh phúc trong nhà thường nằm ở những chi tiết rất nhỏ

Có một điều khá rõ khi nhìn những hình ảnh về căn nhà này: Chủ nhân không cố tạo ra một cuộc sống đặc biệt.

Cô vẫn nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà và làm những việc quen thuộc của một người nội trợ mỗi ngày.

Điều khác biệt nằm ở cách cô nhìn những công việc ấy.

Một bữa sáng được bày đẹp mắt hơn một chút. Một bình hoa đặt cạnh cửa sổ. Một chiếc khăn sạch được gấp gọn. Một căn bếp được lau lại sau khi nấu ăn.

Từng chi tiết nhỏ gần như không đáng kể nếu đứng riêng lẻ. Nhưng khi được duy trì mỗi ngày, chúng tạo nên cảm giác về một cuộc sống có trật tự và được chăm sóc.

Có lẽ vì vậy mà những hình ảnh về căn nhà của bà mẹ Nhật Bản lại khiến nhiều người đồng cảm.

Trong một thời đại mà chúng ta thường được khuyến khích mua nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn và liên tục nâng cấp cuộc sống, căn nhà này gợi ra một lựa chọn khác: Có thể hạnh phúc không nằm ở việc có thêm bao nhiêu thứ, mà ở việc mình có thực sự yêu những gì đang hiện diện quanh mình hay không.

Một chiếc cốc yêu thích, một căn bếp sạch, một góc cửa sổ có nắng hay một bữa sáng được chuẩn bị chậm rãi đôi khi đã đủ.

Cuộc sống đẹp không nhất thiết phải xảy ra ở một nơi xa xôi nào đó. Với nhiều người, nó bắt đầu ngay từ căn nhà mình trở về mỗi ngày.