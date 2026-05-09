Sốc nặng với bộ mặt thật của mỹ nhân đang được 99,9% đàn ông lựa chọn

Bộ phim ngôn tình trung niên Mật Ngữ Kỷ nhận được sự yêu thích của khán giả Trung Quốc thời gian qua. Độ hot của tác phẩm này tạo nên 1 trào lưu "test mắt nhìn đàn ông" viral khắp mạng xã hội.

Cụ thể, khi đưa hình ảnh nhân vật trong bộ phim là "chính thất" Hứa Mật Ngữ do Chu Châu thủ vai và "tiểu tam" Lỗ Trinh Trinh do Lý Mộng thể hiện để chọn 1 trong 2, 99,9% đàn ông Trung Quốc đều chọn Lộ Trinh Trinh. Bài test này cũng nhanh chóng lan sang cư dân mạng Việt. Nhiều người đem đi hỏi nửa kia của mình và gương mặt được chọn cũng là "tiểu tam" Lộ Trinh Trinh. Kết quả này gây tranh luận dữ dội. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi tại sao đàn ông lại bỏ qua 1 sao nữ hoàn hảo, từng 8 lần vào top đẹp nhất thế giới như Chu Châu để chọn Lý Mộng - người có nhan sắc chỉ ở mức ưa nhìn, thậm chí còn nằm ngoài mọi bản xếp hạng mỹ nhân tại Cbiz.

99,9% đàn ông Trung Quốc khi được hỏi chọn Chu Châu hay Lý Mộng, họ đều chọn Lý Mộng - tức "tiểu tam" trong tác phẩm Mật Ngữ Kỷ.

Theo tờ Sina, Lý Mộng trở thành gu của 99,9% đàn ông Trung Quốc do sở hữu vẻ đẹp nàng thơ bình dị, nhẹ nhàng, dù không quá xinh nhưng lại trông mong manh, mang đến cảm giác "dễ bảo", hiền dịu và cần được che chở. Do đó, thay vì chọn Chu Châu - người có vẻ đẹp sang trọng, sắc sảo khó chạm tới - đàn ông sẽ chọn Lý Mộng - cô gái tạo cảm giác gần gũi, khiến họ thấy mình có thể chinh phục và nắm bắt.

Thế nhưng, Lý Mộng có thể nói là minh chứng cho câu nói "đừng trông mặt mà bắt hình dong". Nữ diễn viên có gương mặt hiền lạnh, khí chất dịu dàng, nhưng thực tế cả trong phim lẫn ngoài đường cô đều không hề hiền và vô hại như vẻ ngoài của mình. Trong Mật Ngữ Kỷ , Lý Mộng diễn vai "tiểu tam tâm cơ giật chồng nhân vật Hứa Mật Ngữ do Chu Châu thể hiện. Còn ở ngoài đời thực, cô là sao nữ từng khiến cả Trung Quốc sôi máu với tính cách chảnh chọe, hách dịch khó ưa, từng chơi xấu hạ bệ Lưu Diệc Phi. Lý Mộng cư xử tệ đến mức đồng nghiệp trong giới ai nghe tên cũng xin né vội, e dè khi làm việc cùng.

Lý Mộng có tính cách khó ưa, bị cả showbiz Trung Quốc ghét.

Tiểu thư "ngậm thìa vàng chính hiệu", nhưng có cuộc sống thiếu tình thương cha mẹ

Lý Mộng sinh năm 1992, trong 1 gia đình giàu có bậc nhất Thâm Quyến (Trung Quốc). Cô đúng chuẩn hình mẫu “bạch phú mỹ” của Cbiz: trắng đẹp, nhà giàu và lớn lên trong nhung lụa. Theo truyền thông Trung Quốc, cha mẹ nữ diễn viên đều làm ăn trong lĩnh vực vận tải biển, sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Từ bé, Lý Mộng đã sống cuộc đời mà nhiều người mơ cũng không tới. Cô muốn gì được nấy, chưa từng phải bận tâm chuyện tiền bạc.

Nhưng phía sau lớp vỏ sung sướng của Lý Mộng lại là tuổi thơ thiếu vắng sự đồng hành của cha mẹ. Vì quá bận rộn, cha mẹ gửi cô cho ông bà nuôi dưỡng từ lúc mới chào đời. Đến tuổi đi học, nữ diễn viên được đón về sống cùng gia đình ở Thâm Quyến (Trung Quốc), nhưng phần lớn thời gian vẫn chỉ quanh quẩn với bảo mẫu và chiếc TV. Đến năm 11 tuổi, Lý Mộng bị cha mẹ ép đi du học dù bản thân không muốn.

Lý Mộng có xuất thân gia thế, cha mẹ kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển.

Vài năm sau, Lý Mộng bất ngờ bỏ học giữa chừng, một mình quay về Trung Quốc để tuyên bố với gia đình rằng cô nhất định phải trở thành diễn viên. Ban đầu, cha mẹ nữ diễn viên phản đối dữ dội vì muốn con gái nối nghiệp kinh doanh. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn nhượng bộ, thậm chí còn thuê những giáo viên diễn xuất giỏi nhất để đào tạo cho cô. Năm 2010, Lý Mộng chính thức đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành gương mặt được đánh giá cực kỳ triển vọng của khóa học.

Sau khi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 18 tuổi, Lý Mộng đã vượt qua 3.000 ứng viên để giành vai nữ chính trong tác phẩm điện ảnh Bạch Lộc Nguyên của đạo diễn Vương Toàn An. Tuy nhiên, khi Bạch Lộc Nguyên công chiếu, Lý Mộng lại không có bất kỳ cảnh quay nào. Theo lời đạo diễn Vương Toàn An khi ấy, Lý Mộng bị cắt vai vì diễn xuất yếu kém, không thể đảm đương vai diễn khó Bạch Linh trong phim.

Dù vậy, nhờ sở hữu nhan sắc mong manh, ánh mắt có chiều sâu cùng khí chất điện ảnh hiếm có, Lý Mộng vẫn được xem là “viên ngọc sáng” của thế hệ diễn viên 9X. Năm 2021, cô còn gây chú ý khi trở thành một trong số ít nữ diễn viên lứa 90 bước lên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Đến năm 2024, vai Trưởng công chúa Uyển Ninh trong Mặc Vũ Vân Gian cũng giúp cô nhận mưa lời khen vì diễn xuất điên loạn nhưng đầy cuốn hút.

Lý Mộng từng được xem là "viên ngọc sáng" của thế hệ diễn viên 9X.

Đáng tiếc, Lý Mộng lại tự triệt con đường thăng tiến của mình vì cách hành xử kém đẹp với Lưu Diệc Phi. Từ đây, loạt bê bối thái độ của cô trong quá khứ bị dân tình đào lên không sót vụ nào, từ ừ chuyện hành xác nhân viên hậu trường đến làm cả đoàn phim lao đao vì yêu sách vô lý. Lùm xùm khiến hình ảnh Lý Mộng xấu đi trong mắt công chúng. Tài năng có thừa, nhưng EQ liên tục “rớt đáy”, khiến cô mãi không thể bật lên hàng sao hạng A của Cbiz. Trước đó, vào năm 2021, Lý Mộng từng trên show Tôi Là Diễn Viên 3 khóc lóc xin lỗi vì tính cách khó ở khó chiều. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cô về sau vẫn chứng nào tật nấy.

Lý Mộng mắc "bệnh ngôi sao" nghiêm trọng, thường xuyên giở thói ngang ngược, ức hiếp mọi người.

Cố tình hạ bệ Lưu Diệc Phi, ngang ngược đến mức khiến đạo diễn khóc sưng mắt

Năm 2024, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến cuộc so kè thành tích gây cấn, quyết liệt của 2 bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng (Lưu Diệc Phi đóng chính) và Mặc Vũ Vân Gian (Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt đóng chính). Khác thể loại nhưng vì lên sóng cùng thời điểm và đều gây sốt truyền thông, 2 tác phẩm khó tránh khỏi sự so sánh từ khán giả. Trước những ý kiến trái chiều, Lý Mộng lại bất ngờ công khai thả tim 1 bình luận chê bai thậm tệ phim của Lưu Diệc Phi. Ngay lập tức, hành động của Lý Mộng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Netizen xứ tỷ dân chỉ trích, công kích sự thiếu tinh tế, thói sân si và cố ý hạ bệ đồng nghiệp của nữ diễn viên này. Dân tình sau đó cũng tiến hành tẩy chay Lý Mộng.

Lý Mộng sân si, có hành vi hạ bệ Lưu Diệc Phi khiến dân tình bức xúc.

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi không phải là nạn nhân đầu tiên của Lý Mộng. Năm 2015, Lý Mộng bị đạo diễn Trần Trung Thực thẳng tay đuổi khỏi đoàn phim. Thời điểm đó, Lý Mộng đã ghi hình được 3 tháng, thực hiện xấp xỉ 100 cảnh quay nhưng ê-kíp vẫn chấp nhận thiệt hại kinh tế nặng nề để cắt vai cô. Lý do đưa ra là Lý Mộng diễn kém, không có tiến bộ nên đành chuyển vai của nữ diễn viên cho Tôn Y.

Phải đến khi truyền thông vào cuộc, sự thật đằng sau chuyện Lý Mộng bị cắt vai đột ngột mới bại lộ. Theo nhân viên đoàn phim, Lý Mộng bị đuổi vì mắc "bệnh ngôi sao", mới nổi đã cư xử chảnh chọe, không coi ai ra gì. Khi quay Bạch Lộc Nguyên bản truyền hình của đạo diễn Trần Trung Thực, cô kiếm chuyện "đày ải" nhân viên, không vừa ý thì ức hiếp, xô ngã họ. Thậm chí, Lý Mộng còn thường xuyên đi trễ và biến mất không rõ lý do. Cô từng khiến 100 người ở đoàn phim chờ đợi trong gió lạnh hơn 2 tiếng. Đến lúc xuất hiện, kè kè bên Lý Mộng là 7-8 trợ lý khiến phim trường hỗn loạn.

Tìm hiểu kỹ hơn, tờ Sina gây chấn động khi phơi bày chuyện năm xưa Lý Mộng cũng bị đạo diễn Vương Toàn An (phim điện ảnh Bạch Lộc Nguyên) cắt vai cũng vì yêu sách tăng thêm cảnh quay. Khi bị Vương Toàn An từ chối, cô cãi tay đôi, làm đủ trò gây ồn ào cả trường quay khiến ai cũng không chịu nổi. Quá ngán ngẩm với lối hành xử "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" của Lý Mộng, Vương Toàn An thẳng thừng cắt vai Lý Mộng để dạy cho cô gái 18 tuổi một bài học.

Lý Mộng 2 lần bị đuổi khỏi đoàn phim vì thói hống hách, yêu sách quá quắt.

Năm 2016, ai cũng ngỡ ngàng khi chứng kiến đạo diễn Cao Phong uất nghẹn bật khóc ngay trong buổi họp báo ra mắt phim Lão Khang lúc nhận được câu hỏi: "Nữ chính Lý Mộng đâu rồi?" từ phóng viên. Đạo diễn Cao Phong chia sẻ đã bị Lý Mộng lỡ hẹn 55 lần, không thèm trả lời tin nhắn của ông suốt 6 tháng làm việc chung. Trong quá trình ghi hình, nữ diễn viên sinh năm 1992 nhiều lần bỏ quay vào phút chót, với lý do "bận đi trùng tu nhan sắc".

Không lâu sau, nữ nghệ sĩ gạo cội Lư Tuyết Phượng hậm hực bóc phốt thái độ của Lý Mộng bằng một tuyên bố: "Tôi không ưa cái nết của con nhỏ đó chút nào. Phim nào có con nhỏ tệ hại đó thì đừng mời tôi" . Theo Lưu Tuyết Phượng, khi cùng quay bộ phim Synapses (2019), Lý Mộng đã bắt đàn anh, đàn chị cùng ekip gần trăm người đứng dưới cái nắng thiêu đốt trong 15 phút, chỉ để chờ cô gỡ 1 lọn tóc rối vốn chẳng ảnh hưởng gì đến ngoại hình hay cảnh quay.

Đến khi tham gia phim Góc Khuất Bí Mật vào năm 2020, cô tiếp tục bị nam diễn viên Trương Tụng Văn tố cáo chuyện đòi hỏi quá quắt, hành xác nhân viên. Theo đó, trong một cảnh quay gọt táo, Lý Mộng không may làm hỏng và phải quay lại. Lúc này, cô đã yêu cầu tổ đạo cụ phải tìm một quả táo giống hệt như quả ban đầu thì mới quay tiếp. Thế là, cả ê-kíp phải chia nhau ra lục tung cả thị trấn trong 1 ngày trời để tìm cho ra quả táo "sinh đôi" với quả táo hỏng cho Lý Mộng. " Cô ta làm tình làm tội nhân viên làm công ăn lương. Ai nhìn cô ta cũng thấy ghét. Đừng có hỏi vì sao người trong showbiz không ưa Lý Mộng, cái gì cũng có nguyên nhân. Sống không biết điều thì đừng hỏi vì sao bị xa lánh" , Trương Tụng Văn phơi bày bộ mặt thật của Lý Mộng.

Nhiều nghệ sĩ kỳ cựu ở Cbiz không ưa Lý Mộng. Họ không ngần ngại bóc phốt tính cách khó ở, hành xác người khác của nữ diễn viên này trên phim trường.

Sau khi dính hàng loạt phốt thái độ nói trên, Lý Mộng bị gán mác "nghệ sĩ có nhân cách tồi tệ". Cô bị người trong giới né như né tà, khán giả tẩy chay. Sự nghiệp của Lý Mộng từng lao dốc không phanh, cho đến khi cô bất ngờ trở thành người được 99,9% đàn ông lựa chọn nhờ tác phẩm Mật Ngữ Kỷ.

Tài năng nhưng sự nghiệp nghệ thuật của Lý Mộng mãi lận đận, có danh tiếng xấu cũng vì liên tục dính phốt thái độ, làm việc thiếu chuyên nghiệp.

