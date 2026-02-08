Càng gần Tết, nhà nào cũng bắt đầu tổng vệ sinh, dọn dẹp từ phòng khách đến phòng ngủ, từ tủ quần áo đến bàn thờ. Nhưng có một khu vực rất nhiều gia đình hay lau cho có lệ, thậm chí dọn mà không thực sự loại bỏ thứ cần bỏ, đó chính là bếp. Trong khi đây lại là nơi liên quan trực tiếp đến sức khỏe cả nhà mỗi ngày. Thực tế, rất nhiều gia đình đang vô thức giữ lại những món đồ trong bếp tưởng như vô hại, nhưng càng dùng lâu càng tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe. Dọn Tết mà chỉ lau bề mặt, không mạnh tay thay mới những thứ này thì căn bếp nhìn có sạch hơn, nhưng về bản chất vẫn là bẩn từ gốc.

1. Thớt gỗ đã mốc, nứt, thâm đen

Thớt gỗ là vật dụng gần như nhà nào cũng có, và cũng là thứ bị dùng quá thời hạn nhiều nhất. Sau thời gian dài sử dụng, thớt dễ xuất hiện các vết nứt li ti, thâm đen, có mùi ẩm mốc. Đây chính là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển mà mắt thường rất khó nhận biết. Dù có rửa sạch bằng nước sôi hay phơi nắng thì vi khuẩn bên trong vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn. Gần Tết dọn bếp, nếu thớt đã đổi màu, mềm, có mùi lạ thì nên bỏ ngay, đừng tiếc.

2. Miếng rửa bát và giẻ lau cũ

Rất nhiều người giữ một miếng rửa bát hay cái giẻ lau đến khi rách hẳn mới thay. Trong khi đây lại là những vật bẩn nhất trong bếp. Sau vài tuần sử dụng, số lượng vi khuẩn trên miếng rửa bát có thể cao hơn cả bồn cầu. Chúng tiếp xúc trực tiếp với bát đĩa, xoong nồi mỗi ngày, nhưng lại hiếm khi được thay mới đúng hạn. Dọn Tết là lúc nên bỏ hết giẻ lau cũ, miếng rửa bát đã đổi màu, có mùi, thay toàn bộ đồ mới cho yên tâm.

3. Chai dầu ăn mở nắp quá lâu

Dầu ăn sau khi mở nắp từ ba đến sáu tháng sẽ bắt đầu bị oxy hóa, đặc biệt nếu đặt gần bếp nóng hoặc tiếp xúc với ánh sáng. Dầu biến chất không chỉ mất mùi vị, có mùi hôi khét mà còn sinh ra các hợp chất không tốt cho gan và tim mạch nếu sử dụng lâu dài. Nhiều nhà có thói quen mua can dầu lớn dùng cả năm, đến Tết dọn bếp mới phát hiện chai dầu đã mở từ mấy tháng trước nhưng vẫn dùng tiếp. Đây là thứ nên thay mới ngay khi tổng vệ sinh cuối năm.

4. Hộp nhựa đựng thực phẩm trầy xước

Hộp nhựa dùng lâu ngày sẽ xuất hiện nhiều vết xước li ti. Đây là nơi thức ăn bám lại và rất khó làm sạch hoàn toàn. Với những hộp nhựa kém chất lượng, khi đựng đồ nóng hoặc hâm trong lò vi sóng, các chất trong nhựa có thể thôi ra, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Dọn Tết là thời điểm nên mạnh tay loại bỏ hộp nhựa cũ, chuyển sang thủy tinh hoặc inox an toàn hơn.

5. Nồi chảo chống dính bong tróc

Nhiều gia đình vẫn dùng nồi chảo chống dính dù lớp phủ đã trầy xước, bong từng mảng. Khi lớp chống dính bị phá vỡ, các hợp chất có thể thôi ra trong quá trình nấu nướng, nhất là ở nhiệt độ cao. Đây là rủi ro mà rất nhiều người bỏ qua vì tiếc đồ. Thực tế, nồi chảo chống dính chỉ nên dùng trong một thời gian nhất định, đến lúc bong tróc thì bắt buộc phải thay.

6. Thực phẩm khô tồn kho nhiều năm

Mì gói, xúc xích, đồ hộp, gia vị, hạt khô… thường bị dồn đầy trong tủ bếp và rất ít khi được kiểm tra hạn sử dụng. Có những món đã quá hạn từ lâu nhưng vẫn được giữ lại vì nghĩ là khô thì không sao. Dọn Tết mà không rà lại hạn dùng trong tủ bếp thì coi như chưa dọn đúng nghĩa.