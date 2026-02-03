Dọn nhà đón Tết: Đừng lau thêm, chỉ cần bổ sung đúng 5 món này

Dưới đây là những món vật dụng nhỏ tiền nhưng tác động lớn, dọn xong là thấy nhà “đổi khí”, ở cũng thoải mái hơn, tiếp khách cũng tự tin hơn.

1. Combo 2 sáp thơm AMBI PUR khử mùi – Thứ tạo “khí Tết” nhanh nhất (Sale 23%)

Nếu phải chọn món hiệu quả tức thì, tôi chọn sáp thơm.

AMBI PUR có điểm mạnh là:

- Khử mùi dai dẳng (ẩm mốc, mùi bếp, mùi nhà đóng kín)

- Mùi nhẹ, không nồng gắt

- Đặt một lần, thơm đều nhiều ngày

Các mùi như Downy, oải hương, hoa tươi mát, chanh, sả rất hợp đặt ở:

- Phòng khách

- Toilet

- Góc bếp

- Phòng ngủ đóng cửa lâu ngày

Mẹo nhỏ: Dọn xong nhà, đặt sáp thơm sau cùng - giống như “đóng dấu hoàn thiện”, nhà sạch nhìn thấy ngay.

2. Combo 2 túi nước giặt xả MaxKleen cho máy giặt - Quần áo thơm lâu suốt Tết (Sale 32%)

Tết mà quần áo có mùi ẩm hay mùi xà phòng gắt là… mất vui hẳn.

MaxKleen có ưu điểm:

- Giặt + xả một bước, đỡ lỉnh kỉnh

- Mùi hoa nắng, huyền diệu, vườn sớm mai khá dịu

- Phù hợp giặt liên tục những ngày Tết đông người

Tôi thường dùng loại này để:

- Giặt rèm cửa

- Giặt khăn trải bàn

- Giặt đồ mặc Tết cho cả nhà

Lợi nhất là đỡ phải phơi lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian đúng lúc bận rộn.

3. Viên rửa chén Finish Powerball – Giữ bếp sạch nhẹ đầu mấy ngày Tết (Sale 17%)

Nhà có máy rửa chén mà Tết vẫn “ngại dùng” thì hơi phí.

Finish Powerball là loại:

- Rửa sạch dầu mỡ bám lâu

- Không để lại mùi tanh

- Chén bát khô nhanh, sáng

Những ngày Tết:

- Khách đến liên tục

- Mâm bát nhiều

- Không ai muốn đứng rửa lâu

Viên rửa chén giúp giữ bếp gọn – đầu óc nhẹ, để dành sức cho chuyện khác.

4. Combo 6 gói khăn giấy lụa PREMIER VinaTissue – Món nhỏ nhưng “cần liên tục” (Sale 46%)

Khăn giấy là thứ: Ai cũng dùng, dùng rất nhanh nhưng hay… quên mua.

Khăn lụa PREMIER VinaTissue:

- 2 lớp, mềm

- 100% bột giấy nguyên sinh

- Không chất tẩy, dùng cho cả trẻ nhỏ

Tôi hay để:

- Phòng khách

- Bàn ăn

- Phòng ngủ

- Trong xe

Có sẵn khăn giấy tốt, nhà trông chỉn chu và tinh tế hơn hẳn.

5. Combo 5 hộp vệ sinh lồng máy giặt Mao Bao Ag+ – Dọn nhà mà quên cái này là thiếu (Sale 43%)

Nhiều người dọn Tết rất kỹ:

- Lau tủ

- Giặt rèm

- Lau sàn

Nhưng lại quên lồng máy giặt - nơi tích tụ cặn bẩn, vi khuẩn lâu ngày.

Mao Bao Ag+ giúp:

- Làm sạch lồng máy

- Khử mùi ẩm mốc

- Quần áo giặt ra thơm hơn rõ rệt

Nên làm trước Tết 1–2 tuần để máy “sạch nền”, giặt đồ Tết mới thật sự yên tâm.

Kết luận: Dọn Tết không cần quá sức, chỉ cần đúng món

Dọn nhà cho Tết hanh thông không phải là:

- Mua thật nhiều đồ

- Lau thật nhiều lần

Mà là:

- Chọn đúng vật dụng

- Giữ nhà thơm - gọn - dễ duy trì

- Đỡ mệt trong những ngày Tết đông việc

Những món trên đều là loại:

- Dùng chắc chắn

- Không lo dư

- Sale sâu, mua trước Tết rất “lời”

