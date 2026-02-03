Đầu năm dọn lại gian bếp: 5 món nên thay sớm nếu không muốn "ăn sạch mà vẫn lo"

1. Bộ nồi inox cao cấp 5 lớp Kangaroo KGIP3B3E - Đổi một lần, dùng lâu dài (Sale 44%)

Nồi là thứ tiếp xúc trực tiếp với thức ăn mỗi ngày, nhưng cũng là món hay bị “chịu đựng” lâu nhất trong bếp.

Bộ nồi inox 5 lớp Kangaroo có mấy điểm rất đáng để đổi:

- Inox dày 0.4mm, chắc tay

- Cấu tạo 5 lớp giúp tỏa nhiệt đều, ít cháy khét

- Hạn chế tình trạng bong tróc, thôi nhiễm khi dùng lâu

Bộ gồm size 16–20–24cm, đủ dùng cho gia đình 3–5 người.

2. Bộ nồi inox 5 đáy SUNHOUSE SH781 - Lựa chọn an toàn, dễ dùng mỗi ngày (Sale 21%)

Nếu ưu tiên tính ổn định - dễ dùng - không cầu kỳ, bộ nồi SUNHOUSE SH781 là phương án rất “đi vào đời sống”.

Ưu điểm nổi bật:

- Inox an toàn, phù hợp nấu ăn thường xuyên

- 5 đáy giúp giữ nhiệt tốt, tiết kiệm gas/điện

- Dùng được cho mọi loại bếp, kể cả bếp từ

Đây là kiểu bộ nồi:

- Nấu hàng ngày không lo nghĩ

- Dễ vệ sinh

- Phù hợp gia đình có người lớn tuổi

3. Hộp đựng đũa Yoko (loại nằm) - Nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến vệ sinh (Sale 32%)

Nhiều nhà rất chăm rửa bát, nhưng đũa lại cắm đứng trong ống kín, lâu ngày ẩm mốc mà không nhận ra.

Hộp đựng đũa Yoko loại nằm giải quyết đúng vấn đề đó:

- Đũa khô thoáng hơn

- Tránh nước đọng ở đầu đũa

- Dễ tháo rửa, vệ sinh định kỳ

Đây là món rất nên đổi đầu năm, đặc biệt với nhà có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

4. Combo 10 khăn lau bếp đa năng - Phân khăn rõ ràng để bếp sạch hơn (Sale 34%)

Một trong những thói quen không tốt cho bếp là: Dùng 1–2 chiếc khăn cho tất cả mọi việc.

Combo 10 khăn lau bếp đa năng giúp bạn:

- Chia riêng khăn lau bếp, lau chén, lau bàn

- Thấm nước tốt, nhanh khô

- Thay – giặt – luân phiên dễ dàng

Khi khăn được phân loại rõ, bếp sạch hơn mà không cần lau nhiều hơn.

5. Đũa gốm sứ & đũa Nhật Bản - Thay đũa cũ là bước “reset” bếp đơn giản nhất

Đũa gỗ dùng lâu ngày rất dễ:

- Bị nứt

- Ngấm nước

- Khó làm sạch hoàn toàn

Việc chuyển sang đũa gốm sứ phong cách Nhật hoặc set đũa Nhật tùy chọn màu sắc sẽ giúp bạn:

- Dễ vệ sinh

- Ít bám mùi

- An tâm hơn khi dùng lâu dài

Đây là món đổi ít tiền nhưng tác động rõ nhất đến cảm giác ăn uống hàng ngày.

Lazada Việt Nam chính thức khởi động mùa mua sắm "Siêu Sale Tết" diễn ra xuyên suốt từ ngày 15/1 đến 10/2/2026. Chiến dịch là cơ hội để bạn thong dong sắm Tết một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi giữa nhịp sống bận rộn những ngày giáp Tết. Không chỉ đa dạng các sản phẩm trong nước, người dùng còn có thể tận hưởng hàng triệu sản phẩm chính hãng quốc tế từ Gmarket Korea và TMALL (gian hàng chính hãng của Taobao). Tất cả đều đang được hưởng ưu đãi ""khủng"": Giảm giá "phát phát" lên đến 88% Voucher chiến dịch 1 triệu Gói trợ giá lên tới 8 triệu đồng Đặc quyền Freeship toàn sàn Đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày Voucher giảm đến 25% cho người mua mới Cùng Lazada tối ưu chi tiêu dịp Tết này. Mua sắm Tết thông minh tại đây: LINK



