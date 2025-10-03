Taylor Swift “trả thù” giúp Rosé (BLACKPINK)!

Trưa 3/10 (giờ Việt Nam), album phòng thu thứ 12 The Life of a Showgirl của Taylor Swift đã chính thức phát hành. Trong sản phẩm âm nhạc mới này, Taylor Swift được cho là đã dành hẳn 1 ca khúc có tên Actually Romantic để "diss" thẳng mặt Charli XCX vì... dám nói xấu sau lưng cô. Theo đó, Taylor Swift đã "var thẳng" Charli XCX bằng câu hát: "I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke’s got you brave" (tạm dịch: Chị nghe nói em gọi chị là con Barbie nhàm chán phải không? Mấy cái chất gây nghiện làm em bạo dạn hơn rồi đó).

Sở dĩ người hâm mộ toàn cầu đều nhận ra việc Charli XCX bị Taylor Swift cảnh cáo và dằn mặt công khai vì tựa đề ca khúc Actually Romantic của Taylor na ná bài hát Everything is Romantic của Charli XCX. Chưa kể, Charli XCX trước đây đã nhiều lần nhắc đến việc cô sử dụng chất cấm trong các sản phẩm âm nhạc và Taylor Swift hiện tại cũng dùng thông tin này để công kích trực diện Charli.

Taylor Swift bật chế độ "mỏ hỗn" thẳng mặt Charli XCX vì nói xấu sau lưng cô

Taylor Swift và Charli XCX từng có mối quan hệ thân thiết trong showbiz. Charli XCX từng được mời làm nghệ sĩ hát mở màn trong tour diễn Reputation của Taylor Swift năm 2018, biểu diễn ca khúc Shake It Off cùng đàn chị.

Tuy nhiên, tình bạn của Taylor Swift và Charli XCX đã rạn nứt vì nam ca sĩ Matty Healy. Taylor Swift và Matty Healy hẹn hò vào giữa năm 2023, nhưng nhanh chóng chia tay. Bất chấp mối quan hệ căng thẳng của Taylor Swift và Matty Healy, Charli XCX vẫn ngày càng thân thiết với trưởng nhóm nhạc The 1975, khiến cô bạn thân khó chấp nhận. Sau đó, qua sự mai mối của Matty Healy, Charli XCX đã kết hôn với Gabbriette Bechtel - tay trống của The 1975.

Năm 2024, người hâm mộ từng đồn đoán bài hát Sympathy is a Knife của Charli có thể nhắm tới Swift, với lời ca: “This one girl taps my insecurities / Don’t know if it’s real or if I’m spiraling” (Cô gái này chạm vào nỗi bất an của tôi. Không biết đó là sự thật hay tôi đang hoảng loạn mà tưởng tượng ra nữa). Tuy nhiên, Charli XCX đã lên tiếng phủ nhận cho biết album Brat của cô không có ca khúc nào công kích đồng nghiệp trong giới và cũng không muốn bản thân bị đem ra so sánh với người khác. Dù vậy, những năm qua, công chúng cũng chẳng còn thấy Taylor Swift và Charli XCX có liên hệ với nhau.

Taylor Swift và Charli XCX được cho biết tan nát tình bạn vì Matty Healy

Trên MXH, việc Taylor Swift được cho là vạch trần bản chất xấu tính, 2 mặt của Charli XCX khiến dân tình hả hê. Nhiều người đánh giá nước đi của Taylor Swift "quá đã cái nư", đúng người đúng thời điểm. Không ít netizen còn nói vui rằng Taylor Swift đang thay mặt Rosé trả thù, dạy cho Charli XCX bài học nhớ đời. Những ngày qua, Charli XCX là cái tên bị dư luận toàn cầu chửi tơi bời vì hắt hủi, ghẻ lạnh Rosé ra mặt tại show thời trang của Saint Laurent.

Nữ ca sĩ sinh năm 1992 ngồi sát cạnh thành viên nhóm Hắc - Hường, nhưng quay lưng và xem Rosé như người tàng hình, chẳng 1 lần tương tác suốt thời gian tham dự sự kiện. Charli XCX còn bị chỉ trích cố ý cản trở không cho Rosé chen chân vào cuộc giao tiếp của cô với Hailey Bieber, Zoë Kravitz.

Không dừng lại ở đó, Charli XCX còn gây phẫn nộ khi đăng bức ảnh chụp cô Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Rosé ngồi trên hàng ghế đầu sự kiện lên trang cá nhân. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như ảnh 4 người nhưng chỉ có Rosé bị che khuất trong bóng tối. Theo cư dân mạng, giữa vô vàn khoảnh khắc chung khung hình, việc Charli XCX chọn bức ảnh Rosé kém tỏa sáng hơn 3 người còn lại rõ ràng là cố ý "dìm" nữ ca sĩ APT., coi đồng nghiệp như cái bóng mờ nhạt làm nền cho mình.

Charli XCX còn đăng ảnh "dìm hàng" và bất lịch sự với Rosé thấy rõ trên trang cá nhân. Charli XCX đã chọn đúng bức ảnh thành viên nhóm Hắc - Hường ngồi trong khoảng tối, tách biệt hoàn toàn so với các nghệ sĩ ngồi cùng hàng

Mãi đến khi bị dân tình khắp nơi tràn vào trang cá nhân lên án, Charli XCX mới cố chữa cháy, vớt vát tình hình bằng cách chia sẻ lên story không chỉ 1, mà đến tận 3 bức ảnh chụp chung với Rosé. Thế nhưng, netizen lại càng không đánh giá cao hành động này, chỉ trích Charli XCX là "kẻ giả tạo", dối trá và sống 2 mặt. Họ cho rằng trước mặt Rosé, Charli XCX hành động xấu tính và bất lịch sự công khai nhưng trên mạng, cô lại cố làm ra vẻ thân thiết với giọng ca BLACKPINK lắm. Đến hiện tại, Charli XCX vẫn chưa có bất kỳ động thái xin lỗi nào dành cho Rosé.

Sau khi bị chỉ trích nặng nề, nữ ca sĩ này lại đăng đến 3 story ảnh chung với Rosé để vớt vát hình ảnh. Hành động này của nữ ca sĩ sinh năm 1992 bị chỉ trích "giả tạo", xấu tính và sống 2 mặt

Nguồn: Page Six