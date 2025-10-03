Làn sóng phẫn nộ liên quan Rosé (BlackPink)

Ngày 2/10, Elle UK chia sẻ một số bức ảnh về Rosé tại show thời trang Saint Laurent ngày 29/9 lên tài khoản Instagram chính thức, kèm dòng mô tả: “Diện mạo nổi bật nhất thuộc về ngôi sao BlackPink Rosé, đại sứ thương hiệu Saint Laurent, người ngồi hàng ghế đầu trong bộ jumpsuit lụa kết hợp áo hai dây và quần short bồng bềnh…”.

Động thái này được cho là “chữa cháy” cho việc cắt bỏ giọng ca Gone khỏi bức ảnh chụp chung với nhóm sao nữ phương Tây, đồng thời ngầm bác bỏ cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với người đẹp gốc Hàn Quốc.

Elle UK đăng ảnh về Rosé sau khi bị cáo buộc phân biệt chủng tộc.

Trước đó, sau khi buổi trình diễn Bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 dành cho nữ của Saint Laurent ở Paris (Pháp) kết thúc, Elle UK đăng lên Instagram loạt ảnh về dàn sao tham dự sự kiện. Mặc dù Rosé là đại sứ thương hiệu, hình ảnh về cô không xuất hiện trong bài đăng.

Hơn thế, người hâm mộ phát hiện bức ảnh về bộ ba Charli XCX, Hailey Bieber và Zoë Kravitz vốn dĩ phải có Rosé đứng ở mép bên phải. Tuy nhiên, giọng ca chính BlackPink bị loại bỏ khỏi bức ảnh.

Hành động này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ Rosé và BlackPink. Họ tin rằng tạp chí hàng đầu nước Anh cố tình cắt bỏ dấu vết về Rosé trong ảnh và điều đó cho thấy nữ ca sĩ sinh năm 1997 đang bị phân biệt chủng tộc.

Đông đảo fan tràn vào trang Instagram của Elle UK để chất vấn lý do đối xử tồi tệ với Rosé, đồng thời yêu cầu xin lỗi.

Elle UK không có tuyên bố chính thức nào về vụ ồn ào, chỉ lặng lẽ xóa bài đăng cũ và thay thế bằng bài đăng mới chỉ có Rosé.

Bài đăng có bức ảnh thiếu Rosé đã bị xóa.

Tuy nhiên, cư dân mạng không chấp nhận cách xử lý này. Họ chỉ trích tạp chí đưa ra phản ứng quá chậm trễ và không thành tâm.

Cư dân mạng bình luận: “Thật nực cười! Họ đăng ảnh solo của Rosé quá muộn màng. Ngay cả một lời xin lỗi cũng không có”, “Quá muộn rồi”, “Họ chỉ đăng ảnh về Rosé sau khi bị người hâm mộ cô ấy chỉ trích. Thật đáng xấu hổ”, “Tôi chỉ muốn hỏi Elle UK và đội ngũ quản trị trang mạng xã hội rằng họ nghĩ gì khi hành động như vậy? Trong thời đại mà truyền thông xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ, họ lại có hành vi dễ liên tưởng đến phân biệt chủng tộc như vậy đối với Rosé, rồi lại có hành động chữa cháy muộn màng. Các vị nghĩ cư dân mạng toàn cầu sẽ thông cảm nếu đăng ảnh Rosé lên sao? Đúng là triết lý truyền thông trẻ con”, “Tôi muốn biết sự thật về lý do họ chỉnh sửa ảnh. Tôi yêu cầu được làm rõ”…

Ngay cả trong những bài đăng không liên quan đến Rosé và show Saint Laurent, người hâm mộ Kpop vẫn để lại những bình luận yêu cầu Elle UK xin lỗi chính thức.

Một vấn đề khác khiến cư dân mạng thắc mắc là Elle UK chia sẻ ảnh có Lisa trong bài đăng về show Louis Vuitton ngày 30/9. Họ không rõ động thái này cho thấy tạp chí rút kinh nghiệm từ vụ ồn ào về Rosé hay chỉ chủ nhân hit APT. bị đối xử bất công.

Trước áp lực của dư luận, sáng 3/10, Elle U K ra thông báo chính thức về vụ ồn ào phân biệt chủng tộc: “Chúng tôi chân thành xin lỗi về bài đăng gần đây từ Tuần lễ thời trang Paris, trong đó Rosé của BlackPink bị cắt khỏi bức ảnh nhóm vì lý do kích thước. Chúng tôi hoàn toàn không có ý làm phật lòng bất kỳ ai. Bài đăng đó đã được gỡ bỏ và Elle UK cam kết những nội dung trong tương lai luôn phản ánh đầy đủ mọi đối tượng khán giả mà chúng tôi trân trọng”.

Đáng tiếc, lời giải thích không được người hâm mộ Kpop đón nhận. Họ chỉ trích thông báo xin lỗi “nửa vời”, không chỉ không giải quyết được nghi vấn phân biệt chủng tộc, còn gây bức xúc thêm vì không phải dành cho Rosé mà chỉ để xoa dịu khán giả.

Ở một diễn biến khác, Rosé và Lisa đã rời Tuần lễ thời trang Paris và trở về Hàn Quốc. Họ được thấy xuất hiện cùng nhau tại sân bay quốc tế Incheon vào chiều ngày 2/10 (giờ Hàn Quốc).

Rosé thu hút mọi ánh nhìn với bộ trang phục xuyên thấu táo bạo. Lisa “kín cổng cao tường” với bộ đồ thu - đông dày dặn màu xanh.