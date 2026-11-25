Đến hẹn lại lên, khi năm 2026 chuẩn bị khép lại, những bảng xếp hạng vận may cho năm mới lại trở thành chủ đề thú vị trên mạng xã hội. Bên cạnh các dự báo quen thuộc về 12 con giáp hay 12 cung hoàng đạo, bảng xếp hạng may mắn theo ngày sinh đến từ trang uranai3 - Nhật Bản cũng thu hút sự chú ý vì cách xem vô cùng đơn giản: Không cần biết giờ sinh, tuổi âm lịch hay lá số tử vi, chỉ cần nhớ ngày và tháng sinh của mình là có thể tìm ra thứ hạng.

Sự xuất hiện của bảng xếp hạng này khiến không ít người thích thú với màn "check nhân phẩm" trước thềm năm mới. Người có ngày sinh nằm trong nhóm đầu có thêm một lý do để vui vẻ, trong khi những người xếp cuối có thể chỉ biết bật cười vì chưa bước sang năm 2027 đã được dự báo cần thêm chút may mắn.





Ngày sinh nào được xếp hạng may mắn nhất năm 2027?

Theo bảng xếp hạng, vị trí số 1 thuộc về những người sinh ngày 13/11. Đứng ngay sau là ngày 22/11, trong khi ngày 3/12 giành vị trí thứ ba. Như vậy, cả ba vị trí đầu tiên đều thuộc về những người sinh vào giai đoạn cuối năm, đặc biệt là tháng 11 và tháng 12.

Danh sách 10 ngày sinh được xếp hạng may mắn nhất năm 2027 gồm:

Nhìn vào nhóm dẫn đầu, có thể thấy các ngày sinh thuộc tháng 8, tháng 9, tháng 11 và tháng 12 xuất hiện khá nhiều. Đáng chú ý, hai ngày sinh 13/11 và 14/11 đứng ở vị trí thứ nhất và thứ bảy, trong khi 22/11 và 23/11 lần lượt giữ hạng hai và hạng tám. Điều này tạo nên một sự trùng hợp thú vị khi những người có sinh nhật cách nhau chỉ một ngày đều góp mặt trong top 10.

Không chỉ có nhóm dẫn đầu, những người sinh ngày 24/9, 5/10, 8/8, 17/8, 26/8 hay 7/9 cũng được xếp vào nhóm 20 ngày sinh may mắn nhất. Trong khi đó, ngày 1/12 đứng thứ 22, ngày 31/12 giữ vị trí 34 và ngày 1/1 xếp thứ 206.

Tất nhiên, sự chênh lệch thứ hạng này chỉ mang ý nghĩa trong phạm vi bảng dự đoán. Việc hai người có ngày sinh gần nhau nhưng thứ hạng khác biệt không có nghĩa họ thực sự sẽ trải qua một năm tốt đẹp hay khó khăn hơn nhau.

Không phải ai cũng lọt top đầu: Những ngày sinh nào nằm cuối bảng?

Bên cạnh nhóm được dự báo may mắn, bảng xếp hạng còn khiến người xem tò mò về những ngày sinh đứng cuối. Theo danh sách, ngày 16/6 xếp vị trí 366, tức cuối bảng. Tiếp theo là ngày 17/5 ở vị trí 365, ngày 4/7 xếp thứ 364, ngày 12/10 đứng thứ 363 và ngày 5/6 đứng thứ 362.

Đáng chú ý, những người sinh vào tháng 5 và tháng 6 xuất hiện khá nhiều trong nhóm cuối. Ngoài các ngày kể trên, ngày 6/5 xếp thứ 361, ngày 12/6 ở vị trí 357, ngày 21/6 xếp thứ 358 và ngày 30/6 đứng thứ 359. Những con số này khiến bảng xếp hạng có thêm yếu tố bất ngờ, nhất là với những người vốn quen nghĩ rằng sinh nhật của mình sẽ gắn với một vận may đặc biệt.

Tuy nhiên, một thứ hạng thấp không đồng nghĩa với việc năm 2027 sẽ là một năm kém may mắn. Ngay cả chuyên trang đăng tải bảng xếp hạng cũng lưu ý kết quả chỉ nên được đón nhận như một hình thức giải trí và không quyết định tương lai của bất kỳ ai.

Trên thực tế, vận may là khái niệm rất khó đo lường. Những cơ hội trong công việc, tài chính, tình cảm hay cuộc sống còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, sự chuẩn bị, những lựa chọn cá nhân và vô số yếu tố khác. Vì vậy, dù đứng đầu hay cuối bảng, người xem cũng không cần quá vui mừng hoặc lo lắng chỉ vì một con số.

Vì sao những bảng xếp hạng may mắn theo ngày sinh luôn có sức hút?

Không giống những bài dự báo tử vi dài với nhiều thuật ngữ chuyên môn, bảng xếp hạng theo ngày sinh có ưu điểm là rất dễ tiếp cận. Người xem không cần hiểu về chiêm tinh hay các phương pháp luận giải vận mệnh, chỉ mất vài giây để tìm ngày sinh của mình trong danh sách. Từ đó, một bảng số liệu đơn giản có thể trở thành câu chuyện vui giữa bạn bè, đồng nghiệp hoặc các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, hình thức xếp hạng từ 1 đến 366 tạo ra cảm giác vừa hồi hộp vừa tò mò. Ai cũng muốn biết mình ở đâu trong danh sách, người thân đứng cao hay thấp hơn, thậm chí có thể nảy sinh những màn so sánh hài hước giữa các ngày sinh. Đây cũng là lý do những nội dung dự đoán may mắn thường được chia sẻ mỗi dịp cuối năm, khi mọi người bắt đầu hướng sự chú ý đến những điều đang chờ đợi phía trước.

Một điểm cần lưu ý là danh sách gồm 366 ngày sinh, tính cả ngày 29/2 dành cho người sinh vào năm nhuận, dù bản thân năm 2027 chỉ có 365 ngày. Ngoài ra, trên mạng có thể xuất hiện nhiều bảng xếp hạng vận may khác nhau với kết quả không giống nhau, bởi mỗi đơn vị có thể áp dụng cách tính và tiêu chí riêng.

Vậy nên, nếu sinh nhật của bạn bất ngờ lọt top 10, cứ xem đó là một lời chúc vui trước thềm năm mới. Còn nếu chẳng may nằm trong nhóm cuối bảng, cũng không có lý do gì để mất tinh thần. Sau cùng, bảng xếp hạng chỉ là một trò chơi nhỏ giúp mọi người có thêm chuyện để bàn luận khi năm mới đến gần.

Vận may của năm 2027 sẽ ra sao vẫn là câu chuyện của tương lai. Nhưng trước mắt, thử tìm ngày sinh của mình trong bảng xếp hạng, rồi rủ bạn bè và người thân cùng “check nhân phẩm” cũng là một cách thú vị để khởi động không khí đón năm mới.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.