Có những ngày bạn nhìn thấu nhiều thứ, thôi tin tuyệt đối vào "cuộc chơi" của người đời, nhưng vẫn phải đi làm, trả hóa đơn, sống tiếp một cuộc đời cụ thể. Tiến không vào được, lui cũng không xong. Chia sẻ của Shay, một nhà sáng tạo nội dung người Trung sống tại Mỹ đã gọi tên cảm giác ấy và đưa ra một hướng đi từ cuốn sách Turning Pro của Steven Pressfield: Ngừng sống như người nghiệp dư.

Nếu bạn từng tự hỏi vì sao mình cứ loay hoay quanh một ước mơ mà mãi chẳng bắt đầu, những điều dưới đây có thể khiến bạn giật mình.

Nỗi đau của việc "lơ lửng"

Shay mở đầu bằng một câu hỏi: Nỗi đau của việc làm người là gì? Với cô, đó là cảm giác treo lơ lửng giữa hai thế giới, không có chỗ neo, cũng chẳng thể bước hẳn vào thế giới nào. Cảm giác này thường đến khi ta đã nhìn ra một vài sự thật, nên khó còn tin trăm phần trăm vào những luật chơi quen thuộc như trước. Nhưng ta vẫn đang sống ở đây, vẫn có một cuộc đời cụ thể phải gánh. Chính khoảng giữa ấy làm ta khó chịu nhất, và cũng là lý do nhiều người mơ hồ thấy mình không thuộc về đâu.

Lối ra mà cuốn sách gợi ý nghe hơi trừu tượng: Trở thành "người chuyên nghiệp". Nhưng theo cách Shay hiểu, tác giả không bắt ai phải biến sở thích thành nghề rồi phải thành công rực rỡ. Ông chỉ nhắn một điều giản dị hơn: Đừng sống nghiệp dư nữa.

Cái bẫy mang tên "nghề bóng"

Phần lớn chúng ta, theo Shay, sống trong trạng thái của người nghiệp dư rất lâu mà không biết. Bạn có điều mình thật sự muốn làm, nhưng chưa thật sự làm. Thay vào đó, ta chọn những việc mà tác giả gọi là "nghề bóng". Nghề bóng trông rất giống thứ ta mơ ước, nhưng có một ưu điểm tiện lợi: Nó không bắt ta mạo hiểm. Lỡ thất bại, ta vẫn thở phào được, vì có thể lặng lẽ tự nhủ rằng đó vốn không phải điều mình muốn.

Ta khôn lắm. Ta tiến lại gần, làm vài thứ na ná, gặt thêm chút thành tích, nhưng nhất quyết không chạm vào điều cốt lõi. Vì chỉ cần chưa chạm, ta sẽ không bao giờ phải biết mình có làm được hay không. Như vậy, thứ cản đường ta thường không phải hoàn cảnh hay đúng sai, mà là thói quen sống của người nghiệp dư, đến mức ta đã học cách thấy ổn trong đó.

Ngay cả những lần thất bại cũng có thể mang một vị nhẹ nhõm. Thất bại nghĩa là "đã chứng minh được việc này không ổn", và ta có thể yên tâm quay về cuộc sống cũ. Dần dần, ta hình thành một kiểu thẩm mỹ méo mó: Thấy thất bại là an toàn, còn thành công lại đáng sợ, vì thành công đồng nghĩa với việc ngày càng tiến gần con người thật của mình.

"Nghiện" không chỉ là nghiện thứ gì đó

Shay dành một phần khá hay cho so sánh giữa người nghiện và nghệ sĩ. Tác giả cho rằng nhiều nghệ sĩ cũng từng là người nghiện, thậm chí một người có thể là nghệ sĩ ở phút này và là người nghiện ở phút sau. Khác biệt nằm ở chỗ: Người nghiện là kiểu người nghiệp dư, còn nghệ sĩ là kiểu người chuyên nghiệp.

"Nghiện" ở đây rộng hơn ta tưởng. Con người có thể nghiện rất nhiều thứ, từ lướt tin, mua sắm, đến cả những rắc rối triền miên. Điểm chung của chúng là giúp ta khỏi phải làm việc thật sự. Ta chìm trong quá khứ, mơ về tương lai, chỉ riêng hiện tại là không có mặt. Cuộc sống của người nghiệp dư vì thế dễ rối, không có trung tâm, và luôn phải tìm thứ bên ngoài để lấp chỗ trống vì năng lượng không biết đi đâu.

Ngược lại, người chuyên nghiệp thường sống giản dị, thậm chí chẳng có gì nổi bật, như thiền sư, nghệ sĩ hay doanh nhân tập trung. Khi đã có trung tâm, người ta không cần nhiều thứ đến vậy, vì năng lượng đã biết đổ vào đâu.

Shay còn nhắc đến chuyện nhiều người "nghiện rắc rối". Họ than phiền suốt, nhưng nếu một ngày mọi rắc rối biến mất, họ có thể lại thấy chênh vênh. Họ như đang sống trong nhà tù tự dựng. Nhà tù tuy không tự do, nhưng có một lợi ích lớn: Không phải chịu trách nhiệm cho tự do.

Sợ nhất là bị nhìn thấy "bản thật"

Theo cách Shay tóm lại, tất cả những điều trên đều là một chuyện: Trốn tránh con người thật của mình. Ta lo rằng nếu nhận lấy sứ mệnh của bản thân, ta sẽ phải phô ra thực lực thật sự. Người nghiệp dư sợ nhất là bị lộ diện, bị loại khỏi tập thể và cô đơn. Nhưng tác giả nhắc rằng cái "tập thể" ấy thực ra không tồn tại, cuộc sống của ta phụ thuộc vào chính ta. Có những lựa chọn nghề nghiệp, mối quan hệ, lối sống mà ta theo đuổi chỉ để tự khiến mình bất lực. Bất lực thì không phải gánh cuộc đời thật, và có đủ lý do để tiếp tục làm người nghiệp dư.

Trở thành người chuyên nghiệp rồi, mọi thứ có biến mất không?

Không. Theo Shay, mỗi sáng mở mắt, bạn vẫn gặp đúng những lực cản và ham muốn tự phá hoại ấy, vẫn thấy sức hút của đủ thứ hoạt động "bóng". Khác biệt là bạn không còn khuất phục, mà đã học cách làm chủ chúng. Đó cũng là lúc tỉnh ngộ, khi lớp ảo tưởng tự lừa mình rơi xuống. Và lúc ấy ta có hai lựa chọn: Tự ghép lại một bộ lời nói dối mới để tiếp tục làm người nghiệp dư, hoặc chọn bước lên làm người chuyên nghiệp.

Tác giả gọi lực cản nội tâm là "Resistance" (thường được hiểu là "kháng lực" hoặc "lực cản"). Cách bạn đối diện với lực cản ấy, như Shay chia sẻ, bắt đầu từ việc thừa nhận tham vọng của mình và bắt tay làm một việc nhỏ, cụ thể, ngay hôm nay.