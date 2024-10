Trước đó, tối 22/10, nhiều người đi trên tuyến đường v ành đai TP. Tân An bất ngờ trước lỗi tín hiệu đèn giao thông nơi giao nhau giữa đường vành đai TP. Tân An và đường tỉnh 834B thuộc địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.

Đèn giao thông hiển thị hơn 400 giây, làm khó người đi đường.

Một trụ đèn khác cũng hay báo lỗi trên quốc lộ 62.

Khoảng 22h20, tín hiệu đèn giao thông tại đây hiển thị trên 400 giây rồi giảm dần. Lỗi này xuất hiện cả đèn xanh và đèn đỏ cùng lúc.

Đường vành đai TP. Tân An là công trình trọng điểm của tỉnh Long An trong giai đoạn 2021 - 2025, có tổng chiều dài hơn 22 km và 5 cầu, đi qua địa bàn huyện Thủ Thừa và TP. Tân An.

Tổng mức đầu tư giai đoạn đầu của dự án hơn 3.100 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng hơn 1.660 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.440 tỷ đồng.