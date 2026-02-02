Sau những trường hợp như Nàng tiên cá, Bạch Tuyết hay Annabeth Chase của Percy Jackson, một nhân vật kinh điển nữa đang đứng trước làn sóng phản đối khi có sự thay đổi màu da trên màn ảnh rộng. Nàng Helen trong Câu chuyện thành Troy nổi tiếng đang trở thành tâm điểm gây hoang mang netizen khắp nơi khi được thể hiện bởi một diễn viên da màu.

Helen thành Troy của sử thi của Homer có phiên bản màn ảnh mới trong năm 2026

Theo thông tin đang được lan truyền về dự án phim Odyssey của Christopher Nolan, Lupita Nyong'o đang được cân nhắc đóng vai nàng Helen Thành Troy, nguồn cơn dẫn đến cuộc chiến thành Troy khốc liệt trong thần thoại Hy Lạp. Trước đó, Nyong'o đã được Nolan xác nhận tham gia Odyssey nhưng chưa rõ là vai gì.

Lupita Nyong'o nhiều khả năng thể hiện vai Helen

Thông tin nữ diễn viên từng đạt giải Oscar thể hiện vai nàng Helen khiến cư dân mạng toàn cầu tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng đây tiếp tục là một trường hợp thay đổi màu da gây tranh cãi khi trong quyển Iliad của Homer, Helen được mô tả có nước da trắng (qua miêu tả white-armed - cánh tay trắng muốt), cùng mái tóc óng ả, được chăm chút kĩ lưỡng. Nhan sắc của nàng có sự cao quý, nguy hiểm, như cách trưởng lão thành Troy nhận xét "nàng đẹp một cách kinh khủng, giống nữ thần bất tử đến lạ lùng".

Thậm chí, phiên bản của Nyong'o còn được đặt lên bàn cân so sánh với Diane Kruger trong phim Troy năm 2004. Trước đó, Kruger từng gặp phải nhiều chỉ trích khi thể hiện một Helen có phần gợi cảm, trần tục khác với biểu tượng cao sang quen thuộc của cô trong truyện.

Netizen bình luận: - Hector sẽ tự tay mở cổng thành mời quân Hy Lạp vào rước nàng Helen này. - Hết nàng tiên cá giờ lại Helen, năm sau chắc Titanic quá. - Đạo diễn dám làm, diễn viên dám nhận. - Báo chí thời 2004 còn chưa phục về mức độ nhan sắc của diễn viên, đến năm 2026 thì...

Phiên bản Helen năm 2004 do Diane Kruger

Odyssey là bộ phim mới của Christopher Nolan về góc nhìn của ông dựa trên sử thi cùng tên của Homer, xoay quanh hành trình nam chính Odysseus (Matt Damon đóng) gian nan băng biển trở về quê nhà, đoàn tụ với vợ mình là Penelope (Anne Hathaway đóng) và con trai Telemachus (Tom Holland đóng). Trong khi đó, Nyong'o là nữ diễn viên từng ghi dấu ấn với diễn xuất "đặc biệt hiếm có" trong phim 12 Years A Slave, giúp cô đạt giải Oscar cho Nữ phụ xuất sắc nhất, mở ra sự nghiệp cho ngôi sao sinh năm 1983 với hàng loạt tác phẩm bùng nổ toàn cầu như Black Panther, US, The Wild Robot...