Đến chơi nhà bạn, tôi sốc toàn tập trước 4 thiết kế xịn đỉnh, cái cuối cùng là thứ muốn copy nhất!

Có những chi tiết trong nhà thường bị bỏ qua, nhưng nếu khéo léo thiết kế, chúng sẽ trở thành điểm nhấn khiến ai ghé thăm cũng phải bất ngờ. Đến chơi nhà một người bạn, tôi mới nhận ra nội thất không cần quá cầu kỳ, chỉ cần vài ý tưởng tinh tế là đã đủ để biến không gian sống trở nên gọn gàng, tiện ích và đầy sáng tạo. Dưới đây là 4 thiết kế khiến tôi phải trầm trồ.

1. Khoảng hẹp 10cm trong bếp biến thành tủ mỏng

Ở góc bếp, do vướng ống kỹ thuật nên thừa ra một khoảng chỉ khoảng 10cm. Nhiều nhà sẽ che lại cho đẹp, nhưng bạn tôi đã biến nó thành tủ mỏng. Bên trong lắp vài móc treo và kệ nhỏ, thế là chỗ đó trở thành nơi đựng thớt, chai lọ, nắp nồi. Một khoảng hẹp tưởng vô dụng lại thành khu cất đồ cực gọn.

2. Tủ giặt kiêm khu phơi đồ

Vì diện tích hạn chế nên máy giặt và máy sấy được bố trí theo dạng chồng tầng để tiết kiệm không gian. Phần tủ bên cạnh không để trống mà được tận dụng làm nơi treo quần áo mỏng hoặc đồ giặt tay, đồng thời gắn thêm kệ nhỏ để đựng nước giặt, nước xả và các vật dụng vệ sinh nhỏ gọn. Khi không sử dụng, toàn bộ khu vực này được che gọn lại bằng cánh tủ, tạo cảm giác sạch sẽ, tinh tươm và cực kỳ thẩm mỹ.

3. Tủ không đáy tiện lợi

Đây là một trong những thiết kế vô cùng thông minh và tiện lợi. Một số khu vực tủ được bỏ hẳn phần đáy để tăng tính linh hoạt. Chẳng hạn, tủ cạnh bàn ăn được thiết kế không đáy, nhờ vậy ghế phụ có thể đẩy gọn vào bên trong, tiết kiệm diện tích. Ở khu bếp, một đoạn tủ cũng được bỏ đáy để vừa vặn chứa xe đẩy nhỏ, khi cần thì kéo ra sử dụng, rất tiện và gọn gàng.

4. Bàn trang điểm ẩn

Thoạt nhìn, góc trang điểm chỉ có một chiếc bàn nhỏ và ghế đơn giản. Nhưng bí mật lại nằm ở cánh tủ bên cạnh. Khi mở ra, cánh tủ biến thành gương soi, còn bên trong được chia tầng ngăn nắp để chứa đủ loại mỹ phẩm và đồ dưỡng da. Sau khi sử dụng, chỉ cần đóng cửa tủ là mọi thứ gọn gàng ngay, vừa tiện lợi vừa giữ không gian sạch sẽ.

Theo Toutiao