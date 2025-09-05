Một thiết kế trong nhà tắm tưởng "cả đời phải có", giờ nhà nào cũng đua nhau bỏ!

Trước đây, gần như mọi gia đình đều mặc định thiết kế bồn rửa mặt nằm trong phòng tắm, xem đó là cách bố trí tiêu chuẩn. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, xu hướng này đã thay đổi rõ rệt. Ngày càng nhiều gia đình quyết định loại bỏ bồn rửa mặt ra khỏi khu vệ sinh để thay bằng những cách sắp xếp hợp lý hơn. Ban đầu nghe có vẻ bất tiện, nhưng thực tế lại mang đến nhiều lợi ích cả về không gian lẫn sinh hoạt hàng ngày.

Vì sao ngày càng nhiều gia đình loại bỏ bồn rửa mặt trong nhà tắm?

1. Phòng tắm ngày càng nhỏ, bồn rửa mặt chiếm chỗ

Trong các căn hộ và nhà phố hiện đại, diện tích dành cho phòng tắm thường rất hạn chế. Nhiều nơi chỉ rộng khoảng 2-3m², thậm chí có phòng vệ sinh chưa đầy 2m². Với diện tích chật hẹp như vậy, phải kê đủ bồn cầu, vòi sen, giá treo đồ… thì việc lắp thêm một bồn rửa mặt lớn chẳng khác nào chiếm mất không gian di chuyển.

Khi bước vào phòng tắm nhỏ, chỉ cần xoay người một chút là đã dễ va vào góc bồn rửa, gây khó chịu và vướng víu. Nhiều gia đình còn than phiền rằng chỉ cần thêm một chiếc bồn rửa mặt thôi đã khiến cả căn phòng trở nên bí bách, khó lau dọn và khó giữ khô ráo. Vì thế, thay vì cố nhồi nhét, việc loại bỏ bồn rửa mặt ra ngoài phòng tắm lại giúp không gian thoáng đãng và an toàn hơn rất nhiều.

2. Xung đột giờ cao điểm, cả nhà chờ nhau

Một nguyên nhân quan trọng khiến nhiều gia đình dần bỏ bồn rửa mặt trong phòng tắm chính là sự bất tiện vào giờ cao điểm buổi sáng. Đây là lúc mọi người đều có nhu cầu gần như giống nhau: trẻ con chuẩn bị đi học, người lớn tất bật đi làm.

Nếu bồn rửa mặt đặt trong nhà tắm, chỉ cần một người đang tắm hoặc dùng bồn cầu, tất cả những người khác đều phải chờ đợi để được rửa mặt, đánh răng. Sự gián đoạn này tuy nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày, tạo ra áp lực vô hình và khiến nhịp sinh hoạt buổi sáng trở nên căng thẳng. Ở những gia đình đông thành viên, tình huống này càng rõ rệt hơn. Không phải ngôi nhà nào cũng có thiết kế nhiều phòng tắm, vì vậy "cuộc chiến giành không gian" thường xuyên diễn ra.

Giải pháp thay thế lên ngôi: Bồn rửa mặt tách khỏi nhà tắm

Khi xu hướng bỏ bồn rửa mặt trong phòng tắm ngày càng phổ biến, nhiều gia đình không coi đây là sự thiếu tiện nghi, ngược lại còn xem là một bước tiến trong cách tổ chức không gian sống. Giải pháp thay thế hiện đại và lý tưởng nhất chính là tách khu rửa mặt ra khỏi khu vệ sinh, giúp nhà cửa vừa thoáng rộng vừa thuận tiện cho cả gia đình cùng sử dụng.

Một số cách bố trí thường gặp:

1. Đặt bồn rửa mặt ra cửa phòng tắm thay vì trong phòng tắm

Đây là lựa chọn được ưa chuộng nhất. Gia chủ có thể thiết kế thêm vách ngăn, tường lửng hoặc tủ kệ đi kèm. Không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ, khu vực này còn trở thành góc rửa tay - rửa mặt tiện lợi, dễ lau dọn và luôn khô ráo.

2. Xây vách ngăn trong chính phòng tắm

Trong trường hợp không thể đặt bồn rửa mặt ra ngoài, một giải pháp thông minh là xây thêm tường phụ hoặc vách kính để tách biệt khu rửa mặt với khu bồn cầu và vòi sen. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng nước bắn tung tóe, giữ cho không gian luôn sạch sẽ, phân chia rõ ràng khu khô - khu ướt.

Theo Toutiao