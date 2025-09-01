4 sai lầm thiết kế ban công, đặc biệt điều số 3 như đặt bẫy trong nhà, nhiều gia đình trả giá đắt cắt cổ!

Nhiều gia đình có thói quen tận dụng từng góc nhỏ trong nhà, kể cả ban công. Thế nhưng, không phải cách tận dụng nào cũng khôn ngoan, thậm chí có thể biến thành gánh nặng lâu dài. Ban công vốn là lá phổi của ngôi nhà, nơi đón nắng, gió và nguồn sinh khí, vì vậy càng cần được giữ thoáng đãng, sáng sủa và sạch sẽ. Dưới đây là 4 điều cần ghi nhớ khi thiết kế và bày trí ban công.

1. Không trồng cây quá lớn

Ban công xanh mát ai cũng thích, nhưng việc đặt những loại cây cao hơn 1,5 mét lại không hề tốt. Những loại cây quá lớn như bàng Singapore, trầu bà khổng lồ, thiên điểu... vừa che ánh sáng, chắn gió, lại dễ thu hút côn trùng. Thậm chí có trường hợp cây to mọc rậm rạp tạo điều kiện cho ong làm tổ. Ngoài ra, các loại cây có gai như xương rồng, hoa hồng leo, hoặc cây mang tính ẩm thấp như dương xỉ, rêu, sen đá thủy sinh... cũng không nên để ở ban công. Chúng có thể mang đến năng lượng nặng nề, ẩm mốc. Giải pháp hợp lý là chọn cây nhỏ gọn, ưa sáng, dễ chăm sóc, số lượng vừa phải, vừa đẹp vừa giữ không gian thông thoáng.

2. Không cải tạo thành nhà vệ sinh

Một số người muốn tăng diện tích nhà ở nên nghĩ đến việc biến ban công thành nhà vệ sinh. Đây là lựa chọn rủi ro vì hệ thống thoát nước của ban công vốn chỉ để dẫn mưa, không chịu nổi nước thải sinh hoạt. Sớm muộn gì cũng gây tắc nghẽn, thậm chí trào ngược, ảnh hưởng cả tòa nhà. Chưa kể đến vấn đề mùi khó chịu và sự bất tiện về riêng tư. Nắng gắt, gió thổi, mùi từ ban công có thể bay thẳng vào phòng khách, tạo cảm giác mất vệ sinh và rất khó chịu. Do đó, đừng tự chuốc phiền phức bằng việc cải tạo này.

3. Không biến ban công thành bếp

Ý tưởng vừa nấu ăn vừa ngắm cảnh nghe thì thú vị, nhưng thực tế lại phát sinh hàng loạt vấn đề. Ban công là nơi lưu thông khí chính của ngôi nhà, nếu đặt bếp tại đây, khói dầu mỡ dù có máy hút vẫn dễ bay ngược vào phòng khách và các phòng khác. Ngoài ra, việc lắp đặt đường ống dẫn khí hay thay đổi kết cấu đều tiềm ẩn nguy hiểm. Không ít ban công có kết cấu chịu lực yếu, lâu ngày dễ xuống cấp, gây mất an toàn. Tốt hơn hết, bếp nên đặt ở không gian đúng chức năng, còn ban công thì nên giữ cho thoáng đãng sạch sẽ.

4. Không chất đống giấy carton và đồ linh tinh

Rất nhiều gia đình có thói quen chất đống thùng giấy, vỏ hộp hoặc đồ cũ ở ban công. Việc này không chỉ làm không gian lộn xộn mà còn cực kỳ nguy hiểm. Giấy carton dễ bắt lửa, nếu có tàn thuốc hoặc vật bén lửa rơi trúng, nguy cơ cháy là rất cao. Hơn nữa, giấy ẩm mốc còn là nơi sinh vi khuẩn, côn trùng. Thay vì biến ban công thành kho phế liệu, hãy để một vài chậu hoa nhỏ, bộ bàn ghế xinh xắn để tận hưởng không gian thư giãn.

Theo Toutiao