Bếp nhà Trinh Phạm khiến nửa triệu người đắm say, 6 thiết kế nhìn là muốn copy ngay!

Sau thời gian dài sửa sang, vợ chồng Trinh Phạm cuối cùng cũng hoàn thiện tổ ấm mới hiện đại, tiện nghi và đầy đủ công năng. Trên TikTok cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ các video ghi lại không gian sống cũng như chi tiết từng lựa chọn thiết kế trong nhà, từ màu gỗ, kiểu sofa cho đến những điểm nhấn nhỏ nhưng quan trọng. Có thể nói series xoay quanh nhà mới của vợ chồng Trinh Phạm đều thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, cô tiếp tục đăng tải đoạn video ngắn để chia sẻ về 6 thiết kế tâm đắc trong khu bếp, nhanh chóng hút gần 500.000 lượt xem. Ở phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình, cho rằng những chi tiết mà Trinh Phạm yêu thích cũng chính là những giải pháp thiết thực, giúp gian bếp vừa đẹp vừa tối ưu công năng.

Hãy cùng khám phá tất tần tật thiết kế xịn xò trong khu bếp nhà Trinh Phạm nhé!

Điều khiến Trinh Phạm ưng ý nhất trong căn bếp chính là khoảng cách hợp lý giữa máy rửa bát và tủ đựng bát. Hai thiết kế được bố trí đối diện, tạo nên sự thuận tiện khi thao tác. Đặc biệt, khoảng cách được tính toán hợp lý giúp cả máy rửa bát lẫn cánh tủ có thể mở hết cỡ mà vẫn còn lối đi thoải mái, đảm bảo vừa tiện lợi vừa tối ưu công năng sử dụng.

Khu tủ riêng để cất dụng cụ ăn uống cũng là điểm nhấn khiến Trinh Phạm hài lòng. Tủ được thiết kế với gam be trang nhã, đồng điệu với tổng thể nội thất bếp. Kiểu dáng ngăn kéo giúp thao tác dễ dàng, bên trong còn chia ô rõ ràng cho từng loại thìa, dĩa, đũa, vừa gọn mắt vừa tiện lợi khi lấy dùng. Nhờ bát đũa sau khi rửa đã được sấy khô hoàn toàn trong máy, mọi thứ có thể cất ngay ngăn nắp mà không phải chờ ráo nước.

Bếp nhà Trinh Phạm gây ấn tượng với khu nấu nướng, không chỉ có cửa sổ thoáng đãng mà còn có tầm view cực kỳ thiên nhiên khi nhìn thẳng ra sân vườn nhiều cây xanh. Có thể nói khu vực này vừa đầy đủ công năng, lại sạch đẹp và chill hết nấc. Hệ cửa sổ được thiết kế dạng trượt giúp việc đóng mở nhẹ nhàng, tiện lợi, và dù đã có cửa sổ rộng rãi thì khu vực này vẫn được trang bị thêm máy hút mùi để đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng.

Khi thiết kế bếp, mọi chi tiết nhỏ đều được vợ chồng Trinh Phạm đặc biệt quan tâm. Điển hình như việc trang bị ổ điện âm bàn để vừa thuận tiện sử dụng vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian. Ngay cả thùng rác cũng được lựa chọn kỹ lưỡng với gam màu trung tính đồng điệu cùng tổng thể kiến trúc bếp. Thêm vào đó, thiết kế cảm ứng thông minh giúp việc sử dụng trở nên thoải mái và tinh tế hơn, nâng tầm trải nghiệm cho không gian nấu nướng.

Ngoài các ngăn tủ dành cho dụng cụ ăn uống, bếp nhà Trinh Phạm còn trang bị thêm một hệ tủ lớn để lưu trữ đồ khô. Bên trong, các ngăn kéo được phân chia thành nhiều tầng, giúp sắp xếp thực phẩm và vật dụng gọn gàng, dễ tìm. Nhờ thiết kế kín đáo này, toàn bộ đồ đạc đều được cất gọn, vừa tiện lợi khi sử dụng vừa giữ cho gian bếp luôn sạch sẽ và ngăn nắp, không lo bừa bộn.