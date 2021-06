Delta Plus - phiên bản đột biến của biến thể Delta nguy hiểm thế nào?

Delta Plus là gì?

Delta Plus được cho là sở hữu tất cả đặc điểm của biến thể Delta (phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ) kết hợp với đột biến trong biến thể Beta (phát hiện đầu tiên ở Nam Phi). Theo nhận định ban đầu, giống như biến thể Delta đã lây lan đến 80 quốc gia, Delta Plus được coi là có khả năng lây nhiễm cao và lây lan nhanh chóng. Nó cũng cho thấy khả năng bám chặt hơn vào các thụ thể của tế bào phổi và có khả năng làm giảm phản ứng kháng thể đơn dòng.

Delta Plus đã xuất hiện ở các nước nào?

Biến thể Delta Plus lần đầu tiên được phát hiện tại châu Âu vào tháng 3-2021. Tuy nhiên, mãi đến ngày 13/6, biến thể này mới được người ta biết đến. Đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ là một trong 9 quốc gia đã phát hiện ra biến thể Delta Plus bao gồm Mỹ, Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Ba Lan, Nepal, Trung Quốc và Nga.

Delta Plus có đáng lo ngại không?

Hiện vẫn chưa có gì chắc chắn về kịch bản Delta Plus có thể gây ra làn sóng COVID-19 thứ 3 tại Ấn Độ, nhất là khi số ca mắc liên quan đến biến thể này chưa nhiều. Một số chuyên gia về virus thắc mắc chuyện Ấn Độ gọi Delta Plus là "biến thể gây lo ngại", vì cho rằng hiện chưa có dữ liệu chứng tỏ nó lây nhiễm dễ dàng hơn hoặc gây ra bệnh nặng hơn so với các biến thể khác. Tuy nhiên một số chuyên gia tại Ấn Độ cho rằng, tất cả dòng của Delta đều là "biến thể đáng lo ngại" nên không có gì bất thường khi xếp Delta Plus vào nhóm này.

Vaccine có hiệu quả không?

Theo các chuyên gia Ấn Độ, cả hai loại vaccine đang được sử dụng ở Ấn Độ là Covishield và Covaxin đều có hiệu quả chống lại biến thể Delta. Tuy nhiên, hiện chưa có con số về hiệu quả cũng như tỷ lệ kháng thể được tạo ra bởi những loại vắc xin này. Một số chuyên gia dự đoán rằng hiệu quả của vaccine Covishield chỉ đạt 60% so với biến thể Delta. Trong khi đó, biến thể Delta Plus chứa một đột biến quan trọng cho phép né tránh các phản ứng miễn dịch, có nghĩa là hiệu quả của vaccine chống lại biến thể mới có thể thấp hơn.

Vaccine ngừa COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA của Pfizer và Moderna đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các trường hợp mắc COVID-19 ở Mỹ. Những câu hỏi về hiệu quả đối với biến thể Delta Plus vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, AstraZeneca cũng thông báo, vaccine ngừa COVID-19 do hãng Dược phẩm Anh-Thụy Điển này phát triển hiệu quả đối với cả biến thể Delta và Kappa./.