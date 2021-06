Đêm 25/6, 4 mẹ con ở Nghệ An mắc COVID-19

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại CDC Nghệ An

Đêm 25/6, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An thông tin: Nghệ An phát hiện thêm 8 ca nhiễm COVID-19 mới, trong 8 ca, có 4 mẹ con trong một gia đình ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Cụ thể:

Anh H.Đ.A, giới tính nam, sinh năm 1979, nghề nghiệp làm ruộng, ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu). Bệnh nhân H.Đ.A đi trên chuyến xe ô tô Trung Đức từ Hải Phòng về địa phương vào ngày 18/6, trên xe có ca nhiễm COVID-19.

Ca bệnh mới thứ hai là N.T.T, giới tính nữ, sinh năm 1982, nghề nghiệp làm ruộng, địa chỉ ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu). Bệnh nhân N.T.T là vợ của anh H.Đ.A.

Ca bệnh mới thứ ba là V.T.H, giới tính nữ, sinh năm 1981, địa chỉ ở xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp). Bệnh nhân V.T.H là vợ của BN 12439 (được phát hiện vào ngày 18/6). Bệnh nhân V.T.H đã được cách ly từ trước.

Ca bệnh mới thứ tư là P.N.S, giới tính nữ, sinh năm 2013, địa chỉ ở xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp). Bệnh nhân P.N.S là con gái của BN 12439.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh minh họa

Ca bệnh mới thứ năm là P.T, giới tính nam, sinh năm 2017, địa chỉ ở xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp). Bệnh nhân P.T là con trai của BN 12439.

Ca bệnh mới thứ sáu là P.T.N.Đ, giới tính nữ, sinh năm 2007, địa chỉ ở xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp). Bệnh nhân P.T.N.Đ là con gái của BN 12439; đã được cách ly tập trung từ trước.

Ca bệnh mới thứ bảy là H.T.K, giới tính nữ, sinh năm 1957, hưu trí, địa chỉ ở khối 4 – phường Quán Bàu (thành phố Vinh). Bệnh nhân H.T.K thực hiện test nhanh 2 lần dương tính ở Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh, sau đó được xét nghiệm khẳng định PCR tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Ca bệnh mới thứ tám là V.V.T, giới tính nam, sinh năm 1969, địa chỉ ở xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc). Bệnh nhân V.V.T là chồng của bệnh nhân N.T.Đ đã được công bố vào sáng ngày 25/6.

Tỉnh Nghệ An đã phát hiện 59 ca dương tính với COVID-19, trong đó: TP Vinh có 33 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 01 ca, Quỳ Hợp có 05 ca, Nam Đàn có 02 ca, Đô Lương có 01 ca, TX Hoàng Mai có 02 ca, Nghĩa Đàn có 01 ca, Nghi Lộc có 02 và Quỳnh Lưu có 03 ca.