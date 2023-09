Đề xuất di dời cây có hình mặt người khỏi khuôn viên chợ

Ngày 12-9, UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo về việc người dân đến cầu nguyện, dâng hoa tại cây si trong khuôn viên chợ xã gửi lãnh đạo huyện.



Theo UBND xã Nghĩa Hưng, từ ngày 20-8, Ban Quản lý chợ xã lo sợ vào mùa mưa bão, cây si trong khuôn viên chợ bị đổ, gây nguy hiểm cho tiểu thương nên đã hạ tán. Đến sáng 10-9, một số tiểu thương nhìn gốc cây si thấy cách mặt đất 1,5 m có hình thù giống mặt người nên nói với các tiểu thương khác. Thông tin này nhanh chóng được lan nhanh ra bên ngoài.

Gốc cây si có hình thù giống khuôn mặt người khiến người dân hiếu kỳ

Người dân theo công giáo truyền tin rằng hình trên cây si "giống khuôn mặt Chúa Giê-su" nên tập trung tại gốc cây để cầu nguyện. Hiện tại, vẫn còn nhiều người từ các vùng lân cận đến dâng hoa, thắp nhang, có thời điểm lên tới 100 người.

Chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với Ban Quản lý chợ Nghĩa Hưng ổn định tình hình, giữ gìn an ninh trật tự trong khuôn viên.

Theo UBND xã Nghĩa Hưng, việc người dân tập trung là do tự phát, do hiếu kỳ và tín ngưỡng, không có sự kích động, gây rối. Tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên chợ được đảm bảo.

Rất đông người dân đến dâng hoa, cầu nguyện tại gốc cây ngày 12-9

Văn bản do ông Phạm Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, ký còn bày tỏ lo ngại rằng nếu người dân tiếp tục đến cầu nguyện tại gốc cây có hình mặt người sẽ phát sinh yếu tố phức tạp liên quan tôn giáo và ảnh hưởng hoạt động trong chợ.

Do đó, UBND xã Nghĩa Hưng đề xuất UBND huyện Chư Pah cho di dời cây si ra khỏi khuôn viên chợ để tránh việc tập trung đông người, ảnh hướng đến việc buôn bán và an ninh trật tự trong chợ.

Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Hưng cũng đã chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục nắm tình hình. Các cơ quan, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân không đưa sự việc lên mạng xã hội.