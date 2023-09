Chính quyền khuyến cáo, giải thích về vụ vỏ cây có dáng mặt người

Sáng nay (12-9), rất đông người dân đã tập trung tại gốc cây si trong chợ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai để thắp nhang, dâng hoa và cầu nguyện.



Bắt đầu từ hôm 9-9, người dân phát hiện trên vỏ gốc si này có một mảnh vỏ cây sáng hơn xung quanh, kết hợp với phần rễ cây nên nhìn trông giống như khuôn mặt người. Thấy "gương mặt" cây này giống đức chúa Giê-su nên nhiều người bắt đầu dâng hoa, đến cầu nguyện dưới gốc cây, bất chấp những ngày qua trời liên tục có mưa.

Người dân đến cầu nguyện, dâng hoa dưới gốc cây trong chợ

Những người đến đây ai cũng muốn sờ vào "gương mặt" ở gốc cây. Cùng với đó là chụp ảnh, chia sẻ mạnh trên mạng xã hội về việc đức Chúa Giê-su hiện linh tại cây "thần bí"(!?). Từ đó, ngày càng nhiều người tìm đến để cầu nguyện, chứng kiến.

Một người dân đang cầu nguyện dưới gốc cây cho biết nhà tại tỉnh Kon Tum, từ hôm qua khi thấy thông tin chia sẻ trên mạng xã hội đã rất tò mò nên sáng nay phải đi sớm để xem. Đến nơi thấy "khuôn mặt người" hiện lên tại gốc cây giống với đức chúa nên tin rằng đức chúa hiển linh(!?)

Gốc cây si xuất hiện hình dáng "khuôn mặt người"

Người dân cho rằng "khuôn mặt" trên vỏ cây giống với đức chúa

Ông Hà Đức Bình, Trưởng Ban quản lý chợ xã Nghĩa Hưng, cho biết cách đây 13 năm, khi thành lập chợ xã Nghĩa Hưng thì cây si này đã được trồng trong sân, phía trước chợ để tạo bóng mát. Cách đây hơn 1 tháng, cây này cành lá sum suê, có nguy cơ gãy đổ vào mái chợ nên đã tiến hành cắt cành cho gọn lại.

"Đến cách đây vài hôm thì người dân thấy có mảng cây nhìn giống khuôn mặt người rồi bắt đầu đến cầu nguyện, thắp nhang. Cứ hết đoàn này đến đoàn khác, ngày càng đông. Hôm qua tới gần 2 giờ sáng mới về hết" – ông Bình nói.

Mấy ngày gần đây có rất nhiều người tới cầu nguyện, dâng hoa

Cũng theo ông Bình, từ khi người ta cho rằng "hình mặt người" tại gốc cây thì nhiều người tìm đến nên tiểu thương cũng bán được nhiều hàng hóa hơn. Nhất là mặt hàng hoa, hương và nước. Thậm chí, còn có tin đồn rằng uống nước mua tại chợ cũng có thể chữa bệnh(!?)

Ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, cho biết chính quyền xã đã phải cử lực lượng công an, trật tự xã đến khu vực chợ để đảm bảo an ninh trật tự. Tại đây, một số người mua hoa, mua nước bỏ dưới gốc cây và cầu nguyện rồi về chứ không ảnh hưởng gì đến an ninh trật tự.

Nhiều người cố gắng sờ vào thân cây, chụp ảnh chia sẻ lên mạng xã hội

Chính quyền địa phương cũng đã giải thích cho bà con rằng đây chỉ là gốc cây bình thường, trồng trong chợ để lấy bóng mát thôi chứ không phải là cây gì thần bí.

"Chúng tôi cũng khuyến cáo rằng đây là chợ chứ không phải là nơi tôn nghiêm như nhà thờ mà đến cầu nguyện, quỳ lạy, cúng bái. Khuyến cáo bà con không nên mê tín như thế, cúng bái ở đó" - ông Quang nói.