Để lại thư tuyệt mệnh, người phụ nữ gieo mình xuống sông tự vẫn

Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể chị N.T.T (31 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nhảy sông tự tử và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng 18/7, người thân không thấy chị T. ở đâu, trên bàn có lá thư. Trong thư, chị T. cho biết, đi đến lựa chọn này là đã suy nghĩ rất kỹ, đồng thời dặn người thân không phải tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa thi thể chị T. lên bờ

Người phụ nữ cũng gửi lời xin lỗi bố mẹ, người thân và con gái, đồng thời sắp xếp việc hậu sự cho mình. Chị dặn người thân nói với con là mình đi làm ăn xa.

Khuya ngày 17/7, chị T. thuê taxi lên cầu Bến Thủy rồi gieo mình xuống sông Lam. Đến sáng 20/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị T. cách chân cầu khoảng 1km về phía hạ lưu.

Triển khai tìm kiếm thi thể em P.V.S

Cũng trong rạng sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể em P.V.S (SN 2007, trú huyện Nghi Lộc). Nạn nhân bị rơi xuống hồ điều hòa ở thành phố Vinh khi ngồi hóng mát vào tối 19/7.