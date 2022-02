Đề cử Oscar 2022 gọi tên Kristen Stewart làm dậy sóng MXH, nam thần Người Nhện cũng được công nhận quá xứng đáng!

Năm 2021 qua đi, để lại vô số những tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Hollywood. Nổi bật trong số đó, chính là phim điện ảnh Spencer kể về Công nương Diana, với sự thể hiện của Kristen Stewart trong vai chính. Ngay từ khi Spencer ra mắt, khán giả khắp thế giới đã đồn đoán rằng đây sẽ là vai diễn mang về cho nữ minh tinh đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, là cú "lội ngược dòng" ngoạn mục của cô nàng sau nhiều năm bị chỉ trích vì khả năng diễn xuất.

Mới đây, các đề cử Oscar chính thức cho mùa giải sắp tới đã được công bố, khiến khán giả vô cùng hào hứng. Đúng như nhiều người dự đoán, Kristen Stewart nhận được 1 đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, đứng bên cạnh những cái tên lớn của Hollywood như Nicole Kidman, Jessica Chastain, Olivia Colman và Penélope Cruz.

Đề cử Nữ chính xuất sắc nhất

Ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, tài tử Người Nhện là Andrew Garfield cũng được gọi tên nhờ bộ phim Tick, Tick... Boom! vô cùng xuất sắc vừa ra mắt. Bên cạnh đó, còn có tài tử Benedict Cumberbatch với "siêu phẩm" The Power of the Dog, hay Will Smith cùng phim King Richard.

Đề cử Nam chính xuất sắc nhất

Trong số 10 bộ phim được đề cử ở hạng mục Phim xuất sắc nhất, khán giả Việt đặc biệt chú ý tới Don't Look Up - bom tấn của tài tử Leonardo DiCaprio gây bão trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, phim bom tấn Dune cũng là một cái tên được đề cử. Nhiều khán giả dự đoán, bộ phim tâm lý sâu sắc The Power of the Dog sẽ là cái tên chiến thắng ở Oscar năm nay.

Giải thưởng Oscar lần thứ 94 sẽ diễn ra vào ngày 27/3 sắp tới.

Chi tiết các đề cử còn lại:

Đạo diễn xuất sắc nhất

Phim nước ngoài hay nhất

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất

Quay phim xuất sắc nhất

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất

Phim tài liệu xuất sắc nhất

Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất

Phim hoạt hình xuất sắc nhất

Hóa trang xuất sắc nhất

Dựng phim xuất sắc nhất

Nam phụ xuất sắc nhất

Phim ngắn xuất sắc nhất

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất

Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

Nhạc phim xuất sắc nhất

Âm thanh xuất sắc nhất

Thiết kế trang phục xuất sắc nhất

Nữ phụ xuất sắc nhất

Nguồn ảnh: Tổng hợp