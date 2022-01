Đây là minh tinh lắm yêu sách nhất showbiz: Dám giở trò ở Oscar, hắt nước vào mặt phóng viên, bắt cả đoàn phim cung phụng

Huỳnh Thánh Y từng được ví là "bản sao" Lưu Diệc Phi nhờ nhan sắc thanh thuần, trong trẻo. Thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, nữ diễn viên nhờ lọt vào mắt xanh của "vua hài" Châu Tinh Trì mà nhanh chóng trở thành cái tên nổi đình, nổi đám khắp Cbiz. Mỹ nhân này đảm nhận vai chính trong Tuyệt Đỉnh Kungfu.

Thế nhưng, sự nghiệp tiếng tăm này chẳng kéo dài được bao lâu khi Huỳnh Thánh Y vấp phải hàng loạt scandal về thái độ làm việc thiếu trách nhiệm, mắc bệnh ngôi sao khiến đồng nghiệp, công chúng tẩy chay.

Theo đó, minh tinh họ Huỳnh từng khiến không ít nhà làm phim "chào thua" trước đòi hỏi quá vô lý. Cô được tiết lộ là ngôi sao không mấy thân thiện, lắm yêu sách và có thói học đòi làm minh tinh quốc tế. Khi quay phim, Huỳnh Thánh Y yêu cầu phải có phòng nghỉ riêng, được sắp xếp riêng thợ trang điểm, nhiếp ảnh gia, giáo viên dạy tiếng Anh và một chú cún nhỏ để chơi đùa vào giờ nghỉ. Lúc cảm thấy mệt mỏi, nữ diễn viên có thể tùy ý nghỉ ngơi cho đến khi cơ thể phục hồi. Thậm chí, trong thời gian đóng Hoa Vũ Phi Tuyết, Huỳnh Thánh Y cậy thế là bạn gái của nhà sản xuất, yêu cầu đổi đạo diễn.

Sau vụ việc gây ồn ào, Huỳnh Thánh Y lại tiếp tục gây ẩu đả với nhiều nhà báo đến dự tiệc riêng. Cô hất nước lên người một phóng viên và sai trợ lý túm tóc đánh đập. Nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ một bài báo mà phóng viên này viết từ vài ngày trước đó, trong đó tiết lộ Huỳnh Thánh Y chấp nhận làm vợ bé, sinh con không danh phận cho đại gia Dương Tử.



Huỳnh Thánh Y tạt nước vào mặt phóng viên

Vào đầu năm 2015, Huỳnh Thánh Y được mời tham dự Oscar và sánh đôi với tài tử Tom Hanks. Nhưng bất ngờ, trước ngày Oscar diễn ra, Huỳnh Thánh Y ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, bỏ lỡ cơ hội tham dự Oscar. Sau đó, cư dân mạng phát hiện ra cả Huỳnh Thánh Y và Tom Hanks đều không có tên trong danh sách khách mời của Oscar. Trùng với lúc Huỳnh Thánh Y bị ngất xỉu, người quản lý của cô cũng cho biết chiếc váy mà cô mặc tham dự Oscar đã bị mất. Vụ việc này khiến không ít người nghi ngờ, cho rằng ngôi sao Tuyệt đỉnh Kungfu đã nói dối, sau đó giả vờ ngất xỉu để che mắt dư luận. Trước những nghi vấn của mọi người, Dương Tử - người đại diện của Huỳnh Thánh Y đã phủ nhận tất cả.

Huỳnh Thánh Y được đưa vào bệnh viện

Đáng chú ý nhất vẫn là scandal phản bội Châu Tinh Trì. Theo đó, Châu Tinh Trì ký hợp đồng quản lý độc quyền 8 năm liền với cô và hướng Huỳnh Thánh Y đến hình ảnh Ngọc nữ. Thế nhưng, chỉ 1 năm sau đó, Huỳnh Thánh Y đã nhận lời chụp hình gợi cảm trên tạp chí For Him Magazine. Châu Tinh Trì tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên. Mỹ nhân cũng lập tức trở mặt mở họp báo khóc lóc, cho rằng cô nhận việc bên ngoài vì bị công ty đối xử bất công. Sau 2 năm kiện tụng, nữ diễn viên và công ty cũ quyết định hòa giải, đồng thời cô cũng đầu quân cho tập đoàn Cự Lực.

Huỳnh Thánh Y chụp ảnh gợi cảm

Sau hàng loạt scandal, Huỳnh Thánh Y lên xe hoa với đại gia Dương Tử. Kể từ đó, cô dần xa rời màn ảnh và rẽ hướng sang làm CEO của tập đoàn Cự lực. Theo Tân Hoa Xã, nữ diễn viên đang nắm trong tay khối tài sản 140 triệu USD (gần 4,3 nghìn tỷ đồng) cùng nhiều bất động sản là nhà cao tầng và biệt thự. Thỉnh thoảng, Huỳnh Thánh Y tham gia một số sự kiện, xuất hiện với vai phụ trên phim nhưng không gây chú ý và gần đây nhất cô còn lấn sân sang nhạc kịch với vở Let Me Hold Your Hand (tạm dịch: Hãy Để Em Nắm Lấy Tay Anh).

Huỳnh Thánh Y bên Dương Tử

Nhan sắc ở tuổi U40 của cô cũng gây chú ý không kém. Tuy không còn giữ được vẻ tươi trẻ, trong sáng như trước nhưng Huỳnh Thánh vẫn giữ được nét đẹp riêng, cuốn hút cùng thân hình thanh mảnh và mái tóc xoăn lơi gợi cảm.

