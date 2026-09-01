Để có mái tóc bóng mượt như gương, hãy gội đầu theo kiểu Trung Quốc

Gội đầu tưởng như là việc quen thuộc: làm ướt tóc, dùng dầu gội, xả sạch rồi dùng dầu xả. Tuy nhiên, cách thực hiện từng bước có thể ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác và vẻ ngoài của mái tóc.

Theo Vogue, một số phương pháp chăm sóc tóc của phụ nữ Trung Quốc đặc biệt chú trọng da đầu. Trong đó có mô hình Chinese head spa tại các salon, kết hợp massage bấm huyệt, thảo dược và hơi nước nhằm tạo cảm giác thư giãn, đồng thời làm sạch và dưỡng ẩm cho tóc, da đầu.

Dưới đây là 6 bước trong quy trình gội đầu kiểu Trung Quốc được bài viết giới thiệu:

1. Chải tóc khô trước khi gội

Trước khi cho tóc tiếp xúc với nước, hãy dùng một chiếc lược hoặc bàn chải có đầu mềm chải nhẹ da đầu và tóc.

Theo phương pháp này, bước chải khô giúp loại bỏ phần nào dầu thừa, tế bào da chết, mồ hôi và cặn sản phẩm tích tụ trên tóc. Đồng thời, việc gỡ rối khi tóc còn khô có thể hạn chế tình trạng tóc bị kéo căng, gãy rụng trong lúc gội.

Điều quan trọng là chải thật nhẹ tay, không dùng lực mạnh hoặc cào xát da đầu vì có thể gây kích ứng, tổn thương.

2. Làm ướt tóc bằng nước ấm

Thay vì dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh, bài viết khuyến nghị sử dụng nước ấm ở mức dễ chịu để làm ướt toàn bộ tóc và da đầu.

Nước ấm có thể hỗ trợ loại bỏ dầu thừa, giúp quá trình làm sạch da đầu thuận lợi hơn. Ngược lại, nước quá nóng có thể khiến tóc và da đầu bị khô, dễ kích ứng.

3. Gội đầu 2 lần, tập trung vào da đầu

Một điểm đáng chú ý trong quy trình này là gội đầu hai lần.

Dầu gội nên được tập trung chủ yếu ở phần chân tóc và da đầu thay vì chà xát mạnh phần ngọn. Khi gội, dùng đầu ngón tay massage da đầu theo chuyển động tròn, tránh dùng móng tay cào mạnh.

Lần gội đầu tiên giúp loại bỏ dầu thừa và cặn sản phẩm. Lần thứ hai làm sạch sâu hơn. Sau đó, xả sạch tóc bằng nước ấm.

4. Dưỡng da đầu bằng sản phẩm phù hợp

Bên cạnh dầu xả dành cho thân tóc, một số sản phẩm chăm sóc da đầu như tinh chất hoặc tonic cũng được sử dụng trong quy trình này.

Theo bài viết, các nguyên liệu thường xuất hiện trong một số công thức chăm sóc tóc theo truyền thống Trung Quốc gồm nhân sâm và gừng. Các sản phẩm có thể được thoa trực tiếp lên chân tóc, sau đó massage nhẹ trong khoảng 2-3 phút.

Trong khi đó, dầu xả vẫn nên được thoa từ phần thân tóc xuống ngọn, thay vì tập trung vào chân tóc.

5. Ủ tóc bằng hơi nước

Sau khi sử dụng sản phẩm dưỡng, tóc có thể được tiếp xúc với hơi nước trong vài phút.

Quy trình tại các salon còn có thể kết hợp hình thức giống như "vòng nước" hoặc liệu pháp hơi nước quanh đầu. Theo bài viết, nhiệt và độ ẩm giúp tóc mềm hơn và hỗ trợ quá trình dưỡng tóc.

Tuy nhiên, không nên sử dụng nhiệt quá cao. Nếu cảm thấy nóng rát hoặc khó chịu, cần dừng lại. Với tóc khô hoặc hư tổn, có thể sử dụng thêm mặt nạ dưỡng cho phần ngọn tóc.

6. Xả lại bằng nước mát

Cuối cùng, tóc được xả lại bằng nước mát hoặc nước lạnh ở mức cơ thể cảm thấy dễ chịu.

Theo bài viết, bước này giúp loại bỏ phần sản phẩm còn sót lại và làm bề mặt tóc trông mượt, bóng hơn.

Không phải cứ gội càng nhiều, tóc càng đẹp

Điểm đáng chú ý trong phương pháp này không nằm ở việc sử dụng thật nhiều sản phẩm mà ở cách chăm sóc da đầu và tóc theo từng bước.

Từ chải tóc nhẹ trước khi gội, lựa chọn nhiệt độ nước phù hợp, massage da đầu đến dưỡng phần thân và ngọn tóc, mỗi bước đều hướng đến việc làm sạch nhưng hạn chế gây tổn thương cho tóc.

Tuy nhiên, tình trạng tóc và da đầu ở mỗi người khác nhau. Vì vậy, không nhất thiết phải áp dụng toàn bộ quy trình hoặc gội đầu hai lần trong mọi trường hợp. Tần suất gội và sản phẩm sử dụng nên phù hợp với tình trạng da đầu, lượng dầu và chất tóc của từng người.