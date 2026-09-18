Liên quan tới vụ con nói dối mang thai, bố bị bắt vì livestream vu khống bệnh viện, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Phú Thọ) lên tiếng, thông tin về quá trình xác minh sự việc. Khoảng 15h50 ngày 17/9, tại sảnh tiếp đón của bệnh viện xảy ra sự việc liên quan gia đình khách hàng N.K.H.

Do quá lo lắng cho sức khỏe người thân, gia đình khách hàng cho rằng bệnh viện điều trị sai sót. Một người trong gia đình sử dụng điện thoại phát livestream tại khu vực chờ khám, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bệnh viện kiểm tra, rà soát hệ thống dữ liệu chuyên môn và trích xuất camera an ninh để xác minh nội dung phản ánh.

Kết quả kiểm tra thực tế, không tồn tại hồ sơ y tế và hình ảnh khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt theo đúng nội dung mà người thân khách hàng phản ánh.

Để hỗ trợ giải quyết sự việc và đảm bảo trật tự, an toàn cho các bệnh nhân đang điều trị, bệnh viện đề nghị lực lượng công an địa phương phối hợp làm việc, đối chiếu thông tin với gia đình.

Sau khi được giải thích và cung cấp các bằng chứng trích xuất, gia đình ông N.K.H thừa nhận sự nhầm lẫn ngoài ý muốn, chủ động dừng livestream và phối hợp gỡ bỏ những thông tin chưa chính xác đã đăng tải.

Công an Phường Vĩnh Phúc làm việc tại với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt kiểm tra camera sự việc xảy ra ngày 17/9.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976, trú xã Tam Dương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

N.T.N.A. (SN 1999, trú xã Hợp Lý) nói với người thân rằng mình mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa A. đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra, kết quả xác định A. không mang thai.

A. nói với gia đình rằng ngày 16/9 đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được bác sĩ thông báo “thai bị dị tật nên phải bỏ”. Tin lời con gái, ông Hồng cùng khoảng 10 người đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để làm rõ sự việc.

Tại đây, ông Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân livestream, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan bệnh viện. Livestream thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh cũng như tâm lý của bệnh nhân, người nhà và cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Vĩnh Phúc báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt xác minh, làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, clip sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định pháp luật.