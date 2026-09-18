Can thiệp bào thai, nong van động mạch phổi cho thai nhi 26 tuần

Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ

Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) hội chẩn trường hợp thai nhi 26 tuần mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Kết quả đánh giá cho thấy thai nhi bị không lỗ van động mạch phổi, vách liên thất kín, hở van ba lá nặng và thiểu sản thất phải.

Theo các bác sĩ, tình trạng bít tắc van động mạch phổi khiến dòng máu qua van bị hạn chế, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thất phải trong thời gian thai kỳ còn lại. Sau hội chẩn, ekip thống nhất can thiệp nong van động mạch phổi khi thai nhi vẫn còn trong bụng mẹ.

Sáng 16/9, ca can thiệp được thực hiện dưới hướng dẫn liên tục của siêu âm. Kim chuyên dụng được đưa qua thành bụng người mẹ để tiếp cận tim thai. Sau đó, ê-kíp đưa dây dẫn và bóng qua vị trí van động mạch phổi bị bít tắc để tiến hành nong van.

Sau khoảng 90 phút, dòng máu qua van động mạch phổi được cải thiện. Nhịp tim thai khoảng 145 lần/phút, tim co bóp tốt và ổn định sau can thiệp.

Đây là ca thông tim can thiệp bào thai thứ 16 được thực hiện thành công tại các đơn vị phối hợp. Trước đó, thai phụ được chuyển tuyến từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục được đánh giá và điều trị tại TP Hồ Chí Minh.

Can thiệp bào thai được thực hiện trong một số trường hợp bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe thai nhi trước khi chào đời. Với các trường hợp phù hợp, việc can thiệp sớm có thể tạo điều kiện để thai tiếp tục phát triển trong tử cung và hướng đến khả năng điều trị sau sinh.