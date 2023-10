Để chó lái ô tô, người đàn ông nhận cái kết đắng

Ngày 29/9, cảnh sát ở Slovakia đăng thông báo trên mạng xã hội Facebook về trường hợp vi phạm xảy ra tại làng Šterusy, miền tây nước này. Chủ một ô tô bị cảnh sát phạt sau khi camera giao thông ghi lại cảnh con chó ngồi sau tay lái; trong khi chiếc xe vượt quá tốc độ cho phép tới 11km/h.

Bài đăng trên Facebook viết: "Hình ảnh trích xuất từ camera giao thông cho thấy một con chó màu nâu đang ngồi ngoan ngoãn sau tay lái của một chiếc Škoda”.

Tường trình về sự việc, chủ xe, một người đàn ông 31 tuổi, phân trần rằng lúc đó con chó bất ngờ nhảy lên đùi anh ta. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết, camera giao thông không ghi nhận bất kỳ chuyển động đột ngột nào trên xe, vì thế họ khẳng định con chó đã lái xe trong đoạn đường rất dài.

Cảnh sát đã phạt người đàn ông này vì vi phạm luật giao thông, tuy nhiên mức phạt không được công bố.

Chủ chiếc Škoda bị phạt nặng khi để chú chó cưng lái xe.

Sau sự việc, cảnh sát Slovakia kêu gọi các tài xế bảo đảm an toàn cho tất cả vật nuôi khi di chuyển, vì ngay cả những động vật nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của phương tiện.

Trường hợp để chó lái xe không phải là hiếm. Tháng 5/2023, một người đàn ông 52 tuổi ở Colorado (Mỹ) đang say rượu và cố gắng thoát khỏi rắc rối về pháp lý bằng cách đổi chỗ cho con chó của mình lái xe. Cảnh sát phát hiện ra điều này và phạt nặng anh ta vì vi phạm nồng độ cồn.

Theo nghiên cứu do hãng xe Volvo thực hiện tại Mỹ năm 2019, những tài xế không kiểm soát chó cưng trong xe có nguy cơ mất tập trung cao hơn đáng kể do hành vi bất ngờ từ vật nuôi. Tỷ lệ “có hành vi lái xe không an toàn” do chó không được cố định đúng cách trên ô tô khiến tài xế mất tập trung tăng 137%, từ 274 lên 649 trường hợp.

(Nguồn: Insider)