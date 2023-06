Đề Anh thi lớp 10 tăng câu hỏi khó, thí sinh Hà Nội quyết gỡ điểm môn Toán

Sáng nay 11/6, hơn 115.000 thí sinh Hà Nội sẽ tham gia bài thi Toán - đây là môn cuối cùng với những em không đăng ký vào trường chuyên.

Có mặt từ sớm tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú, thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Châm (học sinh trường THCS Khương Đình, Hà Nội) vừa tranh thủ ăn sáng, vừa ôn lại một số công thức toán học.

Bài thi môn Toán vào lớp 10 công lập ở Hà Nội kéo dài 120 phút.

Nữ sinh chia sẻ: "Môn Văn nội dung câu hỏi tương đối sát với chương trình học và dự đoán đề của em. Em tự chấm điểm môn Văn đạt khoảng 8 điểm. Đề năm nay khá dễ, hoàn toàn kiến thức nằm trong sách giáo khoa và không có những câu hỏi đánh đố. Thế nhưng môn Anh thì được hầu hết các bạn đánh giá có nhiều câu khó hơn năm trước. Em so đáp án chấm chỉ khoảng 6 điểm".

Ngọc Châm đặt mục tiêu vào trường THPT Kim Liên, mức điểm trúng tuyển các năm trước trung bình khoảng 8 - 8,2 điểm mỗi môn mới đỗ. Do đó, nữ sinh khá căng thẳng khi điểm tiếng Anh thấp. Châm ước tính mục tiêu bài thí Toán cần đạt từ 8,5 điểm trở lên, mới có cơ hội đỗ vào trường như nguyện vọng 1.

Dù làm tốt bài thi Ngữ văn và tiếng Anh, nhưng thí sinh Lâm Quốc Trường (học sinh trường THCS Chu Văn An, Hà Nội) vẫn khá căng thẳng. "Đề thi Văn và tiếng Anh hôm qua có phần khó hơn năm trước. Sau ngày thi đầu, nhiều bạn trong lớp em than gặp khó với một số câu tiếng Anh, trong đó có em. Em nghĩ rằng phổ điểm năm nay sẽ thấp. Nếu đúng như vậy thì mức độ cạnh tranh điểm xét tuyển đầu vào càng cam go hơn", Trường nói.

Do đó, Quốc Trường quyết tâm dồn toàn lực cho bài thi môn Toán để đạt được điểm cao từ 8,5 - 9 trở lên, bù vào phần điểm đã mất ở môn tiếng Anh để nắm suất vào trường THPT Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội).

Năm nay hơn 129.000 thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp tốt nghiệp bậc THCS, trong đó hơn 115.000 em tham gia thi vào lớp 10 trên toàn thành phố. Theo chỉ tiêu được giao, các trường trên địa bàn sẽ tuyển 69.805 thí sinh vào hệ công lập (năm 2022 tuyển hơn 69.200 em).

Số lượng thí sinh năm nay tăng hơn năm ngoái khoảng hơn 1.000 thí sinh, do đó, tỷ lệ trúng tuyển vào các trường THPT công lập cũng tăng hơn so với năm ngoái. Cụ thể, tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 năm nay là hơn 62%.

Ở hệ chuyên (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây) tổng số lượt thí sinh đăng ký là 11.283. Tổng chỉ tiêu 1.895.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Zing.vn)

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 lớn nhất cả nước với hơn 116.000 lượt học sinh đăng ký. Hà Nội đã thành lập 201 điểm thi với gần 5.000 phòng thi tại 30 quận, huyện, thị xã để phục vụ thí sinh dự thi.

Toàn thành phố có khoảng 20.000 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi. Ngoài ra, còn có 590 cán bộ giám sát tại các điểm thi và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các điểm thi đều tăng cường tối đa các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho thí sinh. Ngành điện cam kết bảo đảm không cắt điện tại các điểm thi, 201 điểm thi đều có máy phát điện dự phòng.

Để bảo đảm khách quan, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi phân công cán bộ coi thi theo nguyên tắc, mỗi phòng thi bố trí 2 cán bộ coi thi ở 2 trường khác nhau; cán bộ coi thi không coi thi quá một lần tại một phòng thi.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các thành viên của điểm thi phải chấp hành sự phân công, tuân thủ sự điều hành của trưởng điểm thi, thực hiện đúng quy chế thi và hướng dẫn coi thi. Trưởng điểm thi có trách nhiệm phân công cán bộ coi thi và các thành viên làm nhiệm vụ tại điểm thi bảo đảm rõ người, kín việc, đúng và đủ quy trình.