Trong khi Thân vương William, Vương phi Kate, Vương tử Harry hay Meghan Markle liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu, vẫn có một thành viên trẻ của Hoàng gia Anh gần như không xuất hiện trên mặt báo. Theo các chuyên gia Hoàng gia, người được đánh giá là "ít có khả năng tạo tiêu đề nhất" lại chính là Lady Louise Windsor, con gái của Công tước Edward và Nữ công tước Sophie.

Theo bài viết mới đăng trên Marie Claire, Lady Louise, 22 tuổi, đang theo đuổi một con đường hoàn toàn khác với hai người anh em họ nổi tiếng là Thân vương William và Vương tử Harry. Dù là cháu gái của cố Nữ hoàng Elizabeth II và cháu của Vua Charles III, cô luôn lựa chọn cuộc sống kín đáo, tránh xa những ồn ào và sự chú ý của truyền thông.





Những ngày gần đây, Lady Louise được bắt gặp cùng gia đình tham dự lễ nhà thờ Chủ nhật tại Crathie Kirk, gần lâu đài Balmoral ở Scotland trong kỳ nghỉ hè thường niên của Hoàng gia Anh. Dù xuất hiện cùng nhiều thành viên cấp cao của Hoàng gia, cô vẫn giữ phong thái giản dị, không tạo ra bất kỳ "khoảnh khắc gây sốt" nào như nhiều thành viên trẻ khác thường làm.

Theo chuyên gia Hoàng gia Richard Eden, Lady Louise và em trai James, Bá tước xứ Wessex đều được nuôi dạy theo hướng tránh xa sự chú ý của công chúng. Chính vì vậy, cả hai gần như không vướng vào bất kỳ lùm xùm hay tranh cãi nào kể từ khi còn nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học St Andrews - ngôi trường từng gắn kết chuyện tình của William và Kate, Lady Louise vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống rất bình thường. Thay vì tham dự những bữa tiệc xa hoa hay thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cô dành nhiều thời gian cho sở thích cưỡi xe ngựa, một môn thể thao được thừa hưởng từ ông nội là cố Hoàng thân Philip.





Đời sống tình cảm của Lady Louise cũng phản ánh phần nào tính cách kín tiếng ấy. Theo Marie Claire, bạn trai của cô là Felix da Silva-Clamp, cũng từng học tại Đại học St Andrews. Cặp đôi có chung nhiều sở thích, đặc biệt là các hoạt động ngoài trời và những buổi khiêu vũ truyền thống Scotland. Thay vì xuất hiện ở các hộp đêm hay những địa điểm hào nhoáng tại London, hai người thường lựa chọn các hoạt động giản dị và ít gây chú ý.

Chuyên gia Hoàng gia Ingrid Seward nhận xét Lady Louise là một trong những người trẻ có cuộc sống "bình thường" nhất trong Hoàng gia Anh. Theo bà, chính cách nuôi dạy của Công tước Edward và Nữ công tước Sophie đã giúp con gái họ phát triển một cách tự nhiên, không bị áp lực bởi danh tiếng hay vị trí Hoàng gia.





Điều này cũng phù hợp với định hướng mà Vua Charles III theo đuổi trong nhiều năm qua: Xây dựng một Hoàng gia tinh gọn, trong đó chỉ một số ít thành viên đảm nhận vai trò làm việc toàn thời gian. Lady Louise vì thế có nhiều cơ hội tự lựa chọn con đường riêng thay vì phải gánh vác trách nhiệm Hoàng gia như Thân vương William.

Dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, Lady Louise vẫn nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng mỗi khi tham gia các sự kiện cùng gia đình. Sự điềm tĩnh, giản dị và tránh xa thị phi khiến cô được xem là một trong những gương mặt trẻ kín tiếng nhất của Hoàng gia Anh hiện nay.

Trong bối cảnh Hoàng gia liên tục thu hút sự chú ý với hàng loạt tin tức xoay quanh Harry, Meghan hay gia đình xứ Wales, Lady Louise gần như trở thành "ngoại lệ". Không phát ngôn gây tranh cãi, không xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và cũng không tìm kiếm sự nổi tiếng, cô được các chuyên gia đánh giá là thành viên trẻ "ít có khả năng lên mặt báo nhất" - một điều hiếm thấy trong thế giới Hoàng gia hiện đại.

Theo Marie Claire.