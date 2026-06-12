Đây là nhan sắc thật của Ninh Dương Lan Ngọc

Được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh Việt suốt nhiều năm qua, Ninh Dương Lan Ngọc luôn nằm trong nhóm mỹ nhân sở hữu nhan sắc được công chúng quan tâm bậc nhất Vbiz. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên đều gây chú ý với diện mạo chỉn chu, phong cách thời trang sang trọng cùng visual trẻ trung bất chấp thời gian.

Chính vì vậy, những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi của Lan Ngọc luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Mới đây, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải bức ảnh selfie với gương mặt gần như không son phấn. Trong ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc diện áo hai dây đơn giản, đội mũ lưỡi trai màu hồng và chụp hình dưới ánh sáng tự nhiên. Dù không son phấn cầu kỳ, Lan Ngọc vẫn ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung và tươi tắn.

Visual rạng rỡ dù không trang điểm của Lan Ngọc

Dạo gần đây, Lan Ngọc khá thoải mái xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh giản dị nhất. Cách đây ít ngày, nữ diễn viên khiến dân tình bàn tán không ngớt khi đăng tải loạt ảnh xuống phố với gương mặt "tiết kiệm" son phấn. Nữ diễn viên diện áo hai dây trắng, quần ống rộng màu xanh nhạt và đôi dép hồng quen thuộc.

Nếu như trên thảm đỏ hay trong các bộ ảnh thời trang, Ninh Dương Lan Ngọc thường xuất hiện với layout makeup sắc sảo, tóc được tạo kiểu kỹ lưỡng cùng những bộ váy dạ hội lộng lẫy thì ở loạt ảnh mới, nữ diễn viên lại hoàn toàn đối lập. Không phụ kiện nổi bật, không lớp nền dày hay son môi đậm màu, Lan Ngọc chọn cách xuất hiện mộc mạc nhất có thể. Chính sự giản dị này lại khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc ngoài đời của cô nhận nhiều lời khen.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên. Không ít người cho rằng ở tuổi 36, Lan Ngọc vẫn sở hữu nhan sắc đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là làn da khỏe khoắn và gương mặt ít dấu hiệu tuổi tác. Thậm chí, nhiều chị em còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng giữ gìn ngoại hình của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật với lịch trình dày đặc.

Lan Ngọc tự tin khoe mặt mộc, phong cách giản dị xuống phố

Hội chị em mê tít vóc dáng và làn da khỏe khoắn của "ngọc nữ màn ảnh Việt"

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 và được xem là một trong những mỹ nhân có sức hút bền bỉ nhất của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau vai Nương trong bộ phim điện ảnh Cánh Đồng Bất Tận. Vai diễn này không chỉ mang về giải thưởng danh giá mà còn giúp Lan Ngọc trở thành gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt.

Sau bước đệm thành công đó, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Ba Sài Gòn... Bên cạnh lĩnh vực điện ảnh, Lan Ngọc còn là gương mặt quen thuộc của hàng loạt chương trình truyền hình thực tế và gameshow ăn khách.

Lan Ngọc được nhiều khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ của màn ảnh Việt"

Suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc nhiều lần được truyền thông ưu ái gọi là ngọc nữ màn ảnh Việt. Không chỉ duy trì độ phủ sóng ổn định, cô còn nổi tiếng với khả năng giữ gìn nhan sắc. Từ thời điểm mới bước chân vào showbiz đến nay, diện mạo của Lan Ngọc gần như không có quá nhiều thay đổi, thậm chí nhiều khán giả còn nhận xét nữ diễn viên ngày càng trẻ trung và nhuận sắc hơn theo thời gian.

Về chuyện tình cảm của Lan Ngọc, đây luôn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Sau những mối tình với đồng nghiệp nam trong quá khứ thì suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên khá kín tiếng trong việc chia sẻ đời tư của mình. Thời điểm Lan Ngọc sang Úc học tập, mạng xã hội cũng từng rộ lên tin đồn cho rằng nữ diễn viên đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn trong đời sống cá nhân, thậm chí liên quan đến chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, sau đó, cô đã lên tiếng phủ nhận, cho biết việc đi học đơn thuần là để phát triển bản thân và trải nghiệm môi trường mới, không liên quan đến các đồn đoán về chuyện tình cảm.

Nhan sắc thăng hạng như "lão hóa ngược" của diễn viên sinh năm 1990

Ảnh: FBNV