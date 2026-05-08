Câu nói gây xấu hổ của Ninh Dương Lan Ngọc trước cả rừng ống kính

Chiều ngày 8/5, lễ công bố dự án Mật Mã Đông Dương đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Một lần nữa, Ninh Dương Lan Ngọc chiếm spotlight với diện mạo xinh đẹp trong tà áo dài, duyên dáng và nổi bật bên cạnh ekip và dàn cast gồm có NSND Trung Anh, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh. Bên cạnh ngoại hình, nàng "ngọc nữ" còn có một khoảnh khắc thu hút sự chú ý khi nói sai 2 từ quan trọng, đến mức cô phải ngại ngùng che mặt.

Dàn cast tại lễ công bố dự án Mật Mã Đông Dương

Lan Ngọc xinh đẹp tại sự kiện

Cụ thể, trong lúc giao lưu cùng truyền thông, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ gặp một khoảnh khắc "quê độ" khi lỡ giới thiệu sai tên phim. Nữ diễn viên mở lời: "Em là Ninh Dương Lan Ngọc và là một vai diễn trong bộ phim Bí Mật Đông Dương. Ngày hôm nay rất cảm ơn các anh chị đã có mặt dù bộ phim sẽ được công chiếu vào ngày 30/4 năm sau". Tuy nhiên ngay sau đó, cô được Trâm Anh "nhắc bài" rằng tên đúng của dự án là Mật Mã Đông Dương chứ không phải Bí Mật Đông Dương.

Trước tình huống bất ngờ, dàn cast xung quanh đều bật cười xòa thích thú còn Lan Ngọc thì lộ rõ vẻ ngượng ngùng, vừa cười vừa nhanh chóng nhận lỗi: "Nãy em nói lộn". Nữ diễn viên sau đó cũng được MC "giải cứu" khi lên tiếng giải thích rằng cô đang khá run, vì trước đó hỗ trợ Trâm Anh trong phần chào hỏi nên "bị lây".

Lan Ngọc sau đó tiếp tục khéo léo xin lỗi: "Em cũng khá hồi hộp vì hôm nay có đông đảo các anh chị và hi vọng rằng hôm nay không có gì sai sót. Nhưng mà lỡ sai sót rồi, mong các anh chị bỏ qua". Màn nhận lỗi duyên dáng kèm cái nhún gối nhận lỗi đáng yêu và biểu cảm lấy tay che mặt xấu hổ của cô nhanh chóng khiến cả khán phòng bật cười và vỗ tay hưởng ứng.

Với sự trở lại màn ảnh rộng lần này, Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả vô cùng hào hứng vì cô đã vắng bóng hơn 4 năm kể từ Cô Gái Quá Khứ. Trước đó, nữ diễn viên thừa nhận từng cảm thấy bản thân có dấu hiệu chững lại nên chủ động giảm bớt dự án để học hỏi, trau dồi thêm. Với cô, đó không phải khoảng thời gian lùi bước mà là "khoảng lặng cần thiết" trước khi trở lại mạnh mẽ hơn. Và Mật Mã Đông Dương chính là dự án khiến Lan Ngọc cảm thấy "đã đến lúc nở hoa".

Mật Mã Đông Dương do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, lấy bối cảnh Đông Dương thập niên 60, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Ka My. Lan Ngọc tiết lộ nhân vật của mình được lấy cảm hứng từ người thật và là một vai diễn "thú vị, nhức não". Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào dịp 30/4/2027.

Mộng Zu - Ảnh: Vũ Hiệu - Clip: Team sự kiện