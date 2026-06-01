Mối quan hệ của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn đang chiếm sóng MXH

Ngay từ khi rục rịch trở lại, Chị Chị Em Em 3 đã trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả yêu điện ảnh. Tiếp nối hai phần phim từng quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của showbiz Việt, dự án mới khiến công chúng không ngừng đồn đoán về dàn diễn viên sẽ góp mặt cũng như câu chuyện mà ê-kíp lựa chọn khai thác lần này. Đến ngày 31/5, lễ khai máy chính thức được tổ chức, đánh dấu bước khởi động của bộ phim. Cùng thời điểm, Kỳ Duyên được công bố là cái tên đầu tiên trong dàn cast, đảm nhận vai nữ chính Thị Mầu - nhân vật dân gian nổi tiếng sẽ được tái hiện trên màn ảnh rộng trong bối cảnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, loạt ngôi sao cũng xuất hiện cùng đoàn phim qua những đoạn clip trên MXH là Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Steven Nguyễn, Quốc Anh, NSND Lê Khanh... Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi cuối cùng Lan Ngọc và Steven Nguyễn cũng có dịp góp mặt trong cùng một dự án điện ảnh. Trước đó, cả hai từng được khán giả yêu mến nhờ những màn tương tác tự nhiên, dễ thương trong các chương trình giải trí, nên thông tin tái ngộ trên màn ảnh nhanh chóng khiến người hâm mộ phấn khích.

Đoạn clip ghi lại dàn cast Chị Chị Em Em 3 đang thắp hương cầu nguyện

Dù chưa rõ mối quan hệ giữa hai nhân vật trong phim sẽ được xây dựng theo hướng nào, không ít netizen đã sớm "đẩy thuyền", mong Lan Ngọc và Steven Nguyễn trở thành một cặp đôi trên màn ảnh. Khán giả cho rằng với ngoại hình nổi bật của cả hai - một bên là "ngọc nữ" sở hữu nhan sắc ngọt ngào, một bên là nam hot nhất nhì làng phim Việt hiện nay - nếu có tuyến tình cảm chung, bộ đôi hoàn toàn có thể tạo nên những khung hình bùng nổ visual và sức hút truyền thông mạnh mẽ cho Chị Chị Em Em 3.

Một số bình luận của netizen:

- Không biết trong phim giữa 2 người có story line không nhưng mà hy vọng là có.

- Mối quan hệ của Lan Ngọc và Steven là sao ta? Hai người có loveline không?

- Visual đỉnh nóc thật sự, đẹp cả đôi luôn.

- Năm ngoái bà nào mong 2 anh chị có dự án chung thì năm nay sắp có rồi nè.

- Hóng quá trời đất luôn, tui ship cặp này nha.

- Ôi đôi này mà thành một cặp thì chấn động showbiz.

Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lan Ngọc đã xây dựng được vị thế vững chắc trong làng điện ảnh Việt với hàng loạt tác phẩm ghi dấu ấn như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, series Gái Già Lắm Chiêu... Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, nữ diễn viên còn là cái tên hiếm hoi dung hòa được yếu tố nghệ thuật lẫn sức hút phòng vé, qua đó trở thành lựa chọn bảo chứng cho chất lượng diễn xuất trong nhiều dự án lớn.

Ở thời điểm hiện tại, việc Lan Ngọc đảm nhận vai diễn trong Chị Chị Em Em 3 được xem là bước đi phù hợp với đẳng cấp ngôi sao mà cô đang sở hữu, nhất là khi khán giả đã chờ đợi màn tái xuất điện ảnh của nữ diễn viên sau quãng thời gian tập trung cho các hoạt động khác. Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh, Lan Ngọc còn duy trì độ phủ sóng mạnh mẽ thông qua hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách, giúp cô giữ vững sức nóng và lượng người hâm mộ đông đảo suốt nhiều năm qua.

Sở hữu ngoại hình điện ảnh cùng nét nam tính đậm chất màn ảnh rộng, Steven Nguyễn đang là một trong những gương mặt nam diễn viên được chú ý nhất của thế hệ 9X. Sau nhiều năm bền bỉ đi lên từ web drama, phim hành động và các vai phụ, nam diễn viên tạo bước ngoặt lớn với vai Quang trong Mưa Đỏ, tác phẩm gây tiếng vang mạnh mẽ trong năm 2025 và giúp tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi hơn với công chúng. Không đóng khung trong hình tượng "nam thần hành động", Steven Nguyễn còn ghi điểm nhờ khả năng hóa thân đa dạng, từ những nhân vật gai góc, phản diện đến các vai diễn giàu cảm xúc.

Bước sang năm 2026, anh tiếp tục củng cố sức hút khi đảm nhận vai chính trong phim giờ vàng Không Giới Hạn, đồng thời trở thành gương mặt được khán giả trẻ đặc biệt yêu thích nhờ ngoại hình nổi bật, diễn xuất ngày càng chắc tay và hành trình làm nghề suốt nhiều năm. Với vị thế hiện tại, Steven Nguyễn được xem là một trong những nhân tố nam đáng chú ý của màn ảnh Việt, sở hữu cả tiềm năng thương mại lẫn sức bật để tiến xa hơn ở điện ảnh.