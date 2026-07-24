Đây là gương mặt được ông trời “dâng cơm tận miệng”: Visual hoàn hảo tuyệt đối, đẹp đến mức được tha thứ mọi lỗi lầm

Erika Sawajiri là minh chứng hiếm hoi cho kiểu ngôi sao mà khán giả vẫn thường nói vui là được "ông trời dâng cơm tận miệng". Cô sở hữu gần như mọi yếu tố để trở thành minh tinh hoàn hảo: nhan sắc được truyền thông Nhật nhiều lần ca ngợi là đạt chuẩn "tỷ lệ vàng", khí chất điện ảnh, diễn xuất thiên bẩm và sức hút ngôi sao bùng nổ từ rất sớm. Thế nhưng, cũng chính Erika là người nhiều lần tự tay đạp đổ những cơ hội mà không ít nghệ sĩ mơ cả đời cũng không có.

Sinh năm 1986 tại Tokyo, Erika Sawajiri mang hai dòng máu Nhật Bản và Algeria. Cô bước chân vào làng giải trí từ đầu những năm 2000 với vai trò người mẫu tuổi teen trước khi chuyển sang diễn xuất. Chỉ vài năm sau, Erika đã trở thành gương mặt được các đài truyền hình và hãng phim săn đón nhờ vẻ đẹp vừa mong manh vừa sắc sảo, khác biệt hoàn toàn so với chuẩn mỹ nhân Nhật Bản thời điểm đó. Không ít cuộc bình chọn của báo chí và khán giả từng xếp cô là người phụ nữ đẹp nhất Nhật Bản, thậm chí được gọi là "quốc bảo nhan sắc". Đến nay, nhiều chuyên gia thẩm mỹ vẫn lấy gương mặt của Erika làm ví dụ về tỷ lệ gương mặt tiệm cận hoàn hảo.

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Điều đáng nể hơn là Erika không chỉ đẹp. Năm 19 tuổi, cô vụt sáng khắp châu Á với vai Ikeuchi Aya trong bộ phim kinh điển 1 Litre of Tears (Một Lít Nước Mắt). Diễn xuất đầy cảm xúc giúp Erika trở thành "em gái quốc dân" của Nhật Bản và giành hàng loạt giải thưởng dành cho diễn viên trẻ. Cùng giai đoạn đó, cô liên tiếp thành công với Shinobi, Taiyō no Uta và còn lấn sân ca hát. Ca khúc chủ đề Taiyō no Uta đạt doanh số triệu bản, biến Erika thành một trong số rất ít nghệ sĩ trẻ cùng lúc thống trị cả màn ảnh lẫn âm nhạc. Khi mới ngoài 20 tuổi, cô đã được xếp vào hàng sao hạng A của showbiz Nhật - vị trí mà nhiều diễn viên phải mất cả thập kỷ mới chạm tới.

Ảnh: Pinterest

Nhưng cũng từ đây, sự nghiệp của Erika bắt đầu đi theo một hướng khó tin. Năm 2007, cô gây chấn động khi tỏ thái độ lạnh nhạt trong buổi quảng bá phim Closed Note, chỉ trả lời báo chí bằng những câu ngắn ngủn - "không có gì để nói". Hình ảnh ngôi sao kiêu ngạo khiến công chúng quay lưng, báo chí Nhật gọi cô bằng biệt danh "Erika-sama" để mỉa mai thái độ ngôi sao. Sau đó là hàng loạt lùm xùm về đời tư, phát ngôn, mối quan hệ cá nhân và cách ứng xử khiến hình ảnh của cô liên tục lao dốc. Điều đáng nói là cứ mỗi lần tưởng như khán giả đã sẵn sàng tha thứ, Erika lại tạo ra một scandal mới, tự tay đạp đổ nỗ lực vực dậy sự nghiệp của chính mình.

Chưa kịp lấy lại thiện cảm, Erika lại khiến dư luận sửng sốt khi tuyên bố kết hôn vào đầu năm 2009 với nhà sáng tạo đa phương tiện Tsuyoshi Takashiro, người hơn cô 22 tuổi. Bản thân cuộc hôn nhân vốn đã gây tranh cãi vì khoảng cách tuổi tác, nhưng điều khiến truyền thông Nhật bùng nổ là bản hợp đồng tiền hôn nhân với hàng loạt điều khoản kỳ lạ bị tiết lộ. Theo nhiều tờ báo, hợp đồng quy định tần suất quan hệ vợ chồng, mức phạt nếu ngoại tình và cách phân chia tài sản khi ly hôn. Dù nhiều chi tiết chưa từng được hai người xác nhận đầy đủ, vụ việc vẫn khiến Erika bị chỉ trích là thực dụng, coi hôn nhân như một giao dịch. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 4 năm trước khi cả hai chính thức ly hôn vào cuối năm 2013, để lại thêm một chương đầy ồn ào trong đời tư của nữ diễn viên.

Ảnh: Pinterest

Dù vậy, mỗi lần trở lại, Erika đều chứng minh vì sao giới chuyên môn chưa bao giờ phủ nhận tài năng của cô. Năm 2012, Helter Skelter giúp nữ diễn viên có màn tái xuất ngoạn mục. Vai siêu mẫu Lilico đầy ám ảnh mang về cho Erika đề cử Nữ chính xuất sắc tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản, đồng thời được đánh giá là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất sự nghiệp. Những năm sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua First Class, The Great White Tower, No Longer Human... Khán giả có thể ghét Erika vì tính cách hay đời tư, nhưng rất ít người phủ nhận khả năng diễn xuất của cô.

Ảnh: Pinterest

Biến cố lớn nhất xảy ra vào cuối năm 2019 khi Erika bị bắt vì tàng trữ MDMA. Trong quá trình điều tra và xét xử, nữ diễn viên thừa nhận từng sử dụng nhiều loại chất cấm trong khoảng 10 năm. Cô nhận án 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo trong ba năm. Đây được xem là cú đánh gần như chí mạng với sự nghiệp, bởi ngành giải trí Nhật vốn nổi tiếng khắt khe với nghệ sĩ vướng bê bối ma túy. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo, phim ảnh và chương trình lập tức bị hủy bỏ, còn Erika gần như biến mất khỏi showbiz nhiều năm. Đây cũng được coi là một trong những bê bối gây sốc nhất làng giải trí Nhật tính đến nay.

Tưởng như đã hết đường quay lại, Erika một lần nữa chứng minh sức hút đặc biệt của mình. Từ năm 2024, cô bắt đầu trở lại bằng sân khấu kịch với A Streetcar Named Desire, sau đó dần xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, sự kiện thời trang và tiếp tục nhận lời đóng phim điện ảnh. Đến năm 2026, Erika đã có dự án điện ảnh mới #Kakusan, đánh dấu việc chính thức quay trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng.

Ảnh: Japan Times

Tất nhiên, Erika Sawajiri không còn là minh tinh quyền lực như thời kỳ hoàng kim. Mỗi lần xuất hiện, cô vẫn phải đối mặt với những ý kiến chỉ trích, nhắc lại quá khứ và hoài nghi về sự thay đổi của bản thân. Tuy nhiên, điều thú vị là sau gần hai thập kỷ đầy thị phi, có hai thứ gần như chưa bao giờ bị phủ nhận: nhan sắc và diễn xuất. Ngay cả những người không còn thiện cảm với Erika cũng hiếm khi chê được gương mặt được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của showbiz Nhật hay năng lực hóa thân trên màn ảnh. Có lẽ vì thế mà dù đã đánh mất hào quang đỉnh cao, Erika Sawajiri vẫn là cái tên đủ sức thu hút sự chú ý mỗi khi tái xuất - một ngôi sao nhiều lần tự hủy hoại sự nghiệp, nhưng chưa bao giờ đánh mất thiên phú mà "ông trời" đã trao cho mình.

Ảnh: Pinterest

Ảnh: Pinterest

Theo Japan Times